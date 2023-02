Kay Rieck: Hochzeiten und andere Fusionen

Krypto und Öl und Gas schienen eine perfekte Partnerschaft zu sein. Die Kryptowirtschaft brauchte Strom, und Öl und Gas konnten ihn mit zuvor verschwendetem Erdgas liefern.

Krypto und Öl und Gas schienen eine perfekte Partnerschaft zu sein. Die Kryptowirtschaft brauchte Strom, und Öl und Gas konnten ihn mit zuvor verschwendetem Erdgas liefern. Wie alle guten Beziehungen verlief auch diese nicht immer reibungslos, aber aus der Perspektive von Angebot und Nachfrage passten die beiden Sektoren gut zusammen. Die Technologie schreitet jedoch schnell voran, und es könnte sein, dass der Energiebedarf von Kryptowährungen bald sinken wird, vermutet Kay Rieck, ein erfahrener Marktbeobachter und Investor.

Der Öl- und Gassektor schien zu Beginn der 2020er Jahre untrennbar und vielleicht unerklärlich mit der Kryptowirtschaft verbunden zu sein. Aus einer rein technologischen Perspektive macht die Verbindung zwischen den beiden vollkommen Sinn. Auf der einen Seite steht der Öl- und Gassektor unter dem Druck, Abfälle zu reduzieren, auf der anderen Seite hat der Kryptosektor einen unersättlichen Appetit auf Energie. Einfaches Angebot und Nachfrage.

Wir haben das in der Vergangenheit schon ein paar Mal besprochen, also wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die Kryptowirtschaft kann das Erdgas, das normalerweise bei der Ölförderung anfällt, aber oft in zu geringen Mengen vorhanden ist, um es auf wirtschaftlich sinnvolle Weise auf den Markt zu bringen, gut nutzen. Es wird für den Betrieb der Server verwendet, die die Krypto-Infrastruktur betreiben und komplexe Berechnungen durchführen, um die Aktivitäten auf den Blockchains zu validieren, die den Krypto-Aktivitäten zugrunde liegen. Da die Server in der Regel heiß laufen, benötigen sie Strom, um die Kühlsysteme zu betreiben, die sie in Betrieb halten.

Diese Server erledigen den größten Teil ihrer Arbeit ohne menschliches Zutun, was bedeutet, dass sie überall aufgestellt werden können, sogar an abgelegenen Orten, wo viele Öl- und Gasvorkommen zu finden sind. Die Server sind außerdem so klein, dass sie relativ mobil sind und von Standort zu Standort transportiert werden können, wenn die natürlichen Ressourcen gefördert und das Gas verbraucht wird.

Da die Beziehung zwischen den beiden Sektoren gereift ist, haben sich die Regulierungsbehörden in vielen Ländern, insbesondere in den USA, besser mit der Kryptowirtschaft arrangiert. Im Juli 2022 wurden in Texas hohe Temperaturen vorhergesagt, die die Nachfrage nach Energie für den Betrieb von Klimaanlagen erhöhen sollten, und die Regulierungsbehörden erklärten einen Netznotstand. Die Kryptoschürfer in der Region reduzierten den Stromverbrauch auf ein Minimum, wodurch angeblich etwa 1 GW Strom für die Nutzung in den Stromnetzen von Haushalten und Unternehmen frei wurde.

Sei mein Valentin?

Nichts währt ewig, und im Falle der Technologie währt nichts sehr lange. Im September 2022 herrschte in Krypto-Kreisen große Aufregung über etwas, das als The Merge bezeichnet wurde. Großbuchstaben, weil es als wichtig angesehen wurde.

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil vieles davon sehr technisch ist, waren sich viele in der Kryptoindustrie des Energiebedarfs der Technologie sowohl für die Verarbeitung als auch für die Kühlung sehr bewusst. Angesichts des utopischen Denkens, das hinter der Schaffung vieler Krypto-Projekte steht, war man sich des Beitrags bewusst, den die Kryptowährung zum vom Menschen verursachten Klimawandel leisten könnte. Angesichts der globalen und verteilten Natur der Krypto-Aktivitäten ist es schwer zu sagen, wie groß dieser Beitrag genau ist, aber der Energiebedarf des Sektors wird nach verschiedenen Schätzungen in der Größenordnung eines durchschnittlich großen, mäßig wirtschaftlich aktiven Landes liegen. Die Schätzungen variieren, aber unterm Strich passt das einigen Denkern und Machern des Sektors nicht, und da sich die Technologie noch in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung befand, war man allgemein der Meinung, dass etwas getan werden müsse.

Es ist kompliziert

Ein großer Teil des Energieproblems bei Kryptowährungen besteht darin, dass viele der Projekte, einschließlich Bitcoin, mit einem so genannten Proof of Work (PoW) arbeiten. Blockchains sind auf Informationsblöcken aufgebaut, wobei jede Änderung an der Kette einen neuen Block erzeugt. Eine Blockchain, die auf PoW aufbaut, schafft einen Wettbewerb zwischen den Servern, die die Kette unterstützen (bekannt als Miner), um jede neue Information, die hinzugefügt wird, zu validieren. Dies bedeutet, dass viele Server um die Verarbeitung und Entschlüsselung der eingehenden Informationen wetteifern, was einen erheblichen Energiebedarf verursacht.

Die zunehmende Alternative zu PoW ist Proof of Stake (PoS). Dabei wird ein Schürfer nach dem Zufallsprinzip auf der Grundlage der Menge des betreffenden Krypto-Vermögenswertes, der auf dem Server gehalten wird, ausgewählt. Bei diesem Ansatz entfällt die Notwendigkeit, die komplizierten Berechnungsprobleme zu entschlüsseln, die bei einem PoW-Ansatz erforderlich sind, wodurch der Energiebedarf einer Blockchain erheblich gesenkt wird.

Ethereum ist nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptomünze und wollte von einer PoS- zu einer PoW-Architektur wechseln. Im Rahmen dieses Prozesses wurden die beiden Ansätze parallel getestet, um sicherzustellen, dass die PoW-Architektur stabil ist und die gleichen Ergebnisse liefert. Nachdem die beiden Ansätze einige Zeit parallel liefen, entschieden sich die Ethereum-Mitarbeiter im September für PoW und die Abschaffung von PoS, indem sie die beiden Blockchains zusammenlegten. So kamen sie auch auf den Namen.

Das Ende der Affäre?

Das ist alles sehr faszinierend, wenn man sich für diese Art von Dingen interessiert, aber der Grund, warum es für den Öl- und Gassektor relevant wird, ist, dass die Fusion den Energiebedarf von Ethereum um schätzungsweise 99,95 % reduziert hat. Eine Schätzung auf zwei Dezimalstellen lässt auf ein ziemlich beeindruckendes Maß an Sicherheit schließen, aber um fair zu sein, selbst wenn man von einer Senkung des Energieverbrauchs um etwa 80 % ausgeht, wäre dies immer noch bemerkenswert.

Nun ist die Blockchain ein bekanntlich zersplittertes System, und die Umstellung einer Blockchain auf PoW an sich macht kurzfristig keinen großen Unterschied für den Gesamtenergiebedarf des Sektors. Ethereum ist jedoch die zweitgrößte der Kryptowährungen, und es ist wahrscheinlich, dass der Rest des Kryptosektors, nachdem er bewiesen hat, dass PoW in großem Maßstab funktioniert und dass es möglich ist, eine Architektur erfolgreich von PoS auf PoW umzustellen, diesem Beispiel folgen und sich langsam von PoS entfernen wird.

Aus der Perspektive des Öl- und Gassektors bedeutet dies, dass Kryptowährungen möglicherweise nicht mehr den Appetit auf Leistung haben werden, den sie in den letzten fünf Jahren hatten. Die Kryptowirtschaft hat ihren Bedarf an Strom nicht aufgegeben, und Abgas wird wahrscheinlich weiterhin ein nützlicher Bestandteil des Energiemixes sein, aber es scheint wahrscheinlich, dass der unersättliche Appetit des Sektors in den nächsten Jahren nachlassen wird. Die sehr leidenschaftliche Phase der Beziehung ist fast vorbei.

Über den Autor

Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

