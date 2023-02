3 wichtige Erkenntnisse über Demenz aus dem Jahr 2022

Autor: Gundolf Meyer-Hentschel

1. Konkrete Hinweise, dass Multivitaminpräparate die Gehirnalterung verlangsamen können.

Eine Studie (Sept. 2022) ergab, dass die tägliche Einnahme (über drei Jahre) eines Multivitamin-Mineralstoff-Präparats zu einem statistisch signifikanten kognitiven Nutzen führt. Dies ist die erste positive, gross angelegte Langzeitstudie, die zeigt, dass die Einnahme eines Multivitamin-Mineralstoff-Präparats bei älteren Erwachsenen den kognitiven Alterungsprozess verlangsamen kann.

Quelle: alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.12767

2. Hochverarbeitete Nahrungsmittel können kognitive Einschränkungen fördern.

Ergebnis einer 8jährigen Langzeitstudie, veröffentlicht im Dezember 2022. Beispiele für hochverarbeitete Lebensmittel: abgepacktes Brot, Cerealien und Fruchtjoghurts mit Zuckerzusatz und Zusatzstoffen, viele Erfrischungsgetränke und Süsswaren, salzige oder frittierte Snacks, viele Fertiggerichte, verarbeitetes Fleisch in Form von Wurst usw.

Quelle: jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2799140

3. Hoffnung: Hörgeräte können das Demenzrisiko von Schwerhörigen verringern.

Seit längerem ist bekannt, dass Schwerhörigkeit ein Demenzrisiko darstellt. Eine am 5. Dezember 2022 veröffentlichte Studie konnte zeigen, dass das Tragen eines Hörgeräts das Demenzrisiko um19 % verringert. Interessant in diesem Zusammenhang: Seit August 2022 sind Hörgeräte für schwache bis mittlere Höreinschränkungen in den USA frei verkäuflich.

Quelle: jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2799139

Weitere Beiträge im Blog AgeFacts von Gundolf Meyer-Hentschel: https://agesuit.com/category/blog-agefacts/

Von Gundolf Meyer-Hentschel entwickelte Altersanzüge: https://agesuit.com/alterssimulationsanzug-3/

Die Age Suit Germany GmbH in Saarbrücken ist ein Anbieter von Simulations-Tools für Unterricht, Forschung und Produktentwicklung. Unser Kern-Produkt, der Alterssimulationsanzug AgeMan®, dient dazu, gesundheitliche Einschränkungen des Alters für jüngere Menschen unmittelbar erfahrbar zu machen.

Firmenkontakt

Age Suit Germany GmbH

Andrea Meyer-Hentschel

Kirchweg 28

66133 Saarbrücken

0681841203122

hello@agesuit.com

https://agesuit.com/alterssimulationsanzug-3/

Pressekontakt

Age Suit Germany GmbH

Chantal Fuhr

Kirchweg 28

66133 Saarbrücken

0681 841203122

hello@agesuit.com

https://agesuit.com/alterssimulationsanzug-3/

Bildquelle: @lead_coalition, sculpture by Celeste Roberge