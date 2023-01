Videokommunikation, Gaming und Metaverse – realistischer, informativer und unterhaltsamer

05. Januar 20232 – Zürich, Schweiz. COPRESENCE, ein Start-up aus dem Bereich Deep Tech, entwickelt 3D-Avatare, die die virtuelle menschliche Kommunikation natürlicher und persönlicher machen.

Das Metaversum ist da, New Work und hybrides Arbeiten sind die neue Normalität. Doch

trotz enormer Investitionen in virtuelle Kommunikationslösungen gibt es Probleme: Eine

allgemeine Erschöpfung, Zoom-Fatigue genannt, macht sich breit. Mangelnde

Realitätsnähe sowie teure und unbequeme Hardwareanforderungen sind weitere

Probleme. Herkömmliche Videokonferenzsoftware übermittelt nonverbale

Kommunikation nur ungenügend, und oft entsteht das Gefühl, angestarrt zu werden.

Auch Bitmoji-Avatare oder Memojis vermitteln Gesprächsteilnehmer:innen keinen

realistischen Eindruck. Im Vergleich zu den Gesprächen in der realen Welt fühlen sich die

Menschen eher alleingelassen. Erhöhter psychischer Stress und geringere Produktivität

sind die Folgen.

COPRESENCE entwickelt eine neue, einzigartige Technologie, die fotorealistische Avatare

an die Stelle comicartiger Grafiken oder flacher 2D-Bildschirmansichten setzt. Und das

mit Echtzeitübertragung der Gesichtsausdrücke. Diese Technologie ist nicht auf

Videokonferenzen beschränkt, sondern funktioniert auch im Metaverse oder beim OnlineGaming. Mit seinem Team aus weltweit führenden Spezialisten entwickelt das Schweizer

Tech-Start-up eine noch nie dagewesene digitale Lösung, die die virtuelle Kommunikation

auf eine natürlichere und persönlichere Ebene hebt. Die Technologie zeichnet sich durch

zwei entscheidende Vorteile aus: Erstens erstellt der Avatar-Generator realistische

Darstellungen der User:innen, die auf herkömmlichen Devices funktionieren. Zweitens

wird die Bandbreitenanforderung für Videokonferenzen im Vergleich zum derzeitigen

Industriestandard H.264 auf ein Zehntel reduziert. Das macht die Technologie zur

klimafreundlichsten Lösung auf dem Markt.

Der Sprung in eine reale Virtualität

„COPRESENCE revolutioniert die uns heute bekannte Online-Kommunikation“, ist Radek

Mackowiak, CEO von COPRESENCE, überzeugt. „Unsere Lösung ist überall dort ideal, wo

virtuell kommuniziert wird. Darüber hinaus bietet sie völlig neue Möglichkeiten in den

Bereichen Gaming und Film.“

Die fotorealistischen Avatare von COPRESENCE haben das Potential, die Anwendungen

für die virtuelle Kommunikation der Zukunft zu werden. Die Meeting-Teilnehmer:innen

werden als fotorealistische 3D Repräsentationen in Form von KI-Avataren dargestellt. Alle

sitzen in einem gemeinsamen virtuellen Raum und können nonverbale, mimische

Reaktionen wahrnehmen, die derzeit in allen Onlinelösungen verlorengehen. Das wird das

immersive Erlebnis erhöhen, mentalen Stress reduzieren sowie Konzentration und

Produktivität der User:innen verbessern. Darüber hinaus lässt die Technologie sich schnell

und einfach nutzen, denn die Avatare können auf handelsüblicher Hardware wie

Smartphones, Tablets, Laptops und PCs eingesetzt werden. Zusätzlich wird COPRESENCE

aber auch VR- und AR-Systeme unterstützen.

Das erste kommerziell erhältliche Produkt wird in etwas sechs Monaten auf den Markt

kommen. Dazu baut COPRESENCE gegenwärtig eine eigene Avatar-Plattform auf. Um

seine Entwicklung voranzutreiben und den wichtigen US-Markt zu erschließen, sucht das

Schweizer Unternehmen nach weiteren Investoren. Als ersten Schritt zum Markteintritt

in den USA wird COPRESENCE deshalb seine Lösung vom 05.01. bis 08.01.2023 auf der

CES 2023 in Las Vegas im Swisstech-Pavillon im Eureka Park am Stand 61433 vorstellen.

