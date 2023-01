Extreme Networks zum fünften Mal in Folge Leader im Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Access Infrastructure

Offenheit, Flexibilität und Innovation sind die Schlüsselfaktoren für den andauernden Erfolg

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 03. Januar 2023 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, wurde zum fünften Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless Local Access Network LAN Infrastructure des Marktforschungsunternehmens Gartner, Inc. positioniert. Der Report wurde am 21. Dezember 2022 veröffentlicht und von Mike Toussaint, Christian Canales und Tim Zimmerman verfasst.

Seit dem letzten Magic Quadrant Report 2021 hat Extreme sein Lösungsportfolio ausgebaut. Dazu gehören die Ankündigung des branchenweit ersten Wi-Fi 6E-Access-Points für den Außenbereich und die Erweiterung der ExtremeCloud™ IQ-Plattform um neue Funktionen für Digital Twin, AIOps und SD-WAN.

Warum sich Kunden für Extreme Networks entscheiden:

Extreme ermöglicht es Unternehmen, das Netzwerk strategisch zu nutzen. Dazu werden die Komplexität von der Bereitstellung bis zum Netzwerkmanagement reduziert und Informationen zur Nutzung und Performance bereitgestellt. Die Kunden von Extreme profitieren von folgenden Vorteilen:

Erhöhte Flexibilität und Wahlfreiheit bei Implementierungen

Die Universal Platforms von Extreme machen es Kunden einfach, mehrere Anwendungsfälle und Betriebssysteme zu unterstützen und schrittweise neue Technologien einzuführen, während Hardware und Lizenzen erhalten bleiben. Dies reduziert die Überalterung der Hardware und die damit verbundenen Kosten, da Kunden den Einsatzzweck ändern können, ohne teure Hardware austauschen zu müssen.

Vereinfachtes Staging und verkürzte Durchschnittszeit zur Fehlerbehebung

Extreme bietet die branchenweit einzige AIOps-gestützte Digital Twin-Funktion. Diese ist über ExtremeCloud IQ CoPilot verfügbar. Kunden können Netzwerkhardware vor der Bereitstellung einrichten, prüfen und konfigurieren und so die Zeit bis zur Inbetriebnahme erheblich verkürzen. CoPilot identifiziert außerdem automatisiert Netzwerkanomalien und ist zu 99 % frei von Fehlalarmen, wodurch Netzwerkadministratoren weniger Zeit für die manuelle Überprüfung und Lösung von Performance-Störungen aufwenden müssen.

Weniger manuelle Konfiguration und kürzere Bereitstellungszeiten

Kunden können Netzwerkimplementierungen durch automatisierte Fabric-Topologien einfach erweitern und verwalten, so dass IT-Teams Konfigurationen sofort replizieren und neue Standorte schneller einrichten können.

Dedizierter Support während des gesamten Netzwerklebenszyklus

Kunden schätzen Extreme als Partner, vom Beginn eines Netzwerkprojekts bis zur Vertragsverlängerung. Mit einem dedizierten Account-Support und einem 24/7 Global Technical Assistance Center werden die Kunden bei Management, Troubleshooting und Upgrade von Netzwerklösungen unterstützt.

Neben der Auszeichnung als Leader in diesem Report wurde Extreme seit 2018 auch jedes Jahr als Gartner® Peer Insights™ Customers‘ Choice für Wired und Wireless LAN bestätigt.

Ed Meyercord, President and CEO, Extreme Networks, Inc.

„Sei es, dass wir einem Schulträger helfen, seine Schüler in hybriden Umgebungen besser zu fördern, einem Fertigungsbetrieb die Nutzung von Daten erleichtern, um Herausforderungen in der Lieferkette zu bewältigen, oder einem Stadion mit 50.000 Sitzplätzen Einblicke in die Betriebsabläufe ermöglichen: Unsere Kunden vertrauen darauf, dass wir ihnen die erforderlichen innovativen Lösungen und Fachkenntnisse liefern, um ihre Ziele zu erreichen. Wir haben unsere Marktposition gestärkt, indem wir Networking für unsere Kunden strategisch, einfach und flexibel gestaltet und neue Wege gefunden haben, sie dabei zu unterstützen, mehr aus ihren Investitionen in Extreme herauszuholen. Die Tatsache, dass wir in diesem Marktreport fünf Jahre in Folge als Leader bewertet wurden, beweist den Erfolg einer kundenzentrierten Strategie.“

