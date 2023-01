Mehr WOW für das Leben: Von 0815 und Alltagsstress zu Freiheit, Spaß und Leichtigkeit

Diana Hermann, Gründerin von Moms world of wow, will mehr WOW in die Welt bringen und insbesondere Mamas dazu verhelfen, sich neu in ihr Leben zu verlieben. Denn das Leben ist zu kurz für „ganz okay“.

Jeder kann das Leben leben, das er sich erträumt. Viele Menschen warten ein Leben lang: Auf ihren Traumpartner, auf mehr Geld, auf das Wochenende, auf die nächste Party, auf den Urlaub, auf die Rente, auf bessere Zeiten. Viele warten, bis es letztendlich zu spät ist, etwas zu ändern. Aber worauf warten? Wer nicht nur existieren, sondern wirklich und außergewöhnlich leben will, muss aktiv werden. Aber wie kann man sich sein bestes Leben kreieren? Wie verliebt man sich wieder neu in sein eigenes Leben?

Hierzu hat Diana Hermann den Onlinekurs „WOW up your life“ entwickelt, der Mütter mit Leichtigkeit und Spaß in drei Schritten zu einem Leben voller Freude, Inspiration, Leichtigkeit und Freiheit führen soll. Sobald Klarheit geschaffen ist, wie die Vision des Traumlebens aussehen soll, folgt die aktive Entscheidung für sich selbst und die entwickelte Vision. Im dritten und vielleicht schwierigsten Schritt folgen das Tun und die konsequente Umsetzung.

Der Onlinekurs richtet sich hauptsächlich an Mütter, die meist unter besonders hohem Druck und Zeitstress stehen, aber auch an vielbeschäftigte Frauen und Männer ohne Kinder. Die drei Schritte des Kurses sind in bewusst kurz gehaltene Lektionen unterteilt, die gut in einen vollgepackten Alltag integrieren werden können. So kann in 15 Minuten pro Tag sein WOW-Leben erreicht werden.

Folgende Module enthält „WOW up your life“:

– Bewusst werden: Anhand des Lebensrads wird aus der Vogelperspektive auf das Leben mit seinen verschiedenen Bereichen geschaut und der Ist-Zustand bewertet. Das Lebensrad offenbart in aller Klarheit, wo Veränderungen notwendig bzw. wünschenswert sind. Vertieft wird das Modul mit Hilfe von Werte-Ermittlung und der schrittweisen Erstellung der eigenen Vision.

– Entscheidung treffen: Erst die aktive Entscheidung für sich und seine Vision bildet den Startschuss in das neue Leben. Nur, wer sich wirklich committet, ist auch bereit, die notwendigen Schritte zu seinem Traumleben zu gehen.

– Umsetzen: Jetzt wird es schwierig. Weg von Papier und Planungen hin zum aktiven und konsequenten Tun. Hierbei vermittelt der Kurs neben dem eigentlichen Modulinhalt viele Tipps und Tricks, um Schwierigkeiten, wie hinderlichen Glaubenssätzen oder dem inneren Schweinehund, die Stirn bieten zu können.

– Bonus: Zum Kurs wird eine tägliche Inspiration und Motivation via Messenger angeboten, die die Teilnehmer in Anspruch nehmen können. Darüber hinaus gibt es während des Kurses noch weitere Boni und Überraschungen, die aber im Vorfeld nicht verraten werden.

Je nach Inhalt des Moduls werden Videos, Aufgaben, kleine Challenges und ein zugehöriges Workbook ausgeliefert.

Zur Einführung des Online-Kurses wird „WOW up your life“ den ersten 100 Käufern zu einem Sonderpreis angeboten.

Über Diana Hermann:

Aus dem Tod ihres kleinen Sohnes vor einigen Jahren hat Diana die Kraft und die Motivation entwickelt, jeden Tag zu nutzen, um ihr Leben zu einem außergewöhnlichen Meisterwerk zu machen. Auch wenn sie sich nicht vorstellen konnte, je wieder Kinder zu bekommen, ist sie mittlerweile stolze Herzblutmama einer fünfjährigen zauberhaften Tochter und eines zweijährigen charmanten Wirbelwinds. Für sie ist daher klar, dass im Leben einfach alles möglich ist. Und dass das Leben selbst nach dunkelsten Stunden wieder WOW werden kann. Genau das möchte sie mit ihrer Plattform MOMS WORLD OF WOW anderen Müttern und Frauen mitgeben. Die Plattform richtet sich an diejenigen Mamas, die eben „nicht nur“ Mama, sondern noch viel mehr sein und erreichen wollen. Neben dem Online-Kurs bietet die Plattform derzeit auch eine Membership an, die tägliche Inspiration und Motivation via Messenger teilt und Zugang zu monatlichen Minikursen mit wechselnden Inhalten gewährt. Folgende Minikurse sind bereits in Planung: „Du bist genug“, „Dein Visionboard mit Canva“, „Deine Ziele, Dein Leben“.

Die Plattform soll in den nächsten Monaten kräftig weiterwachsen. Es gibt noch viele Ideen, die Diana umsetzen möchte. Für sie ist klar: Sollte sie nur eine einzige Mama mit ihrem Wirken überzeugen können, ihr Leben aktiv zu gestalten und sich mehr WOW ins Leben zu holen, hat sich ihre Mission schon gelohnt.

Mehr Informationen zu Diana Hermann und „WOW up your life“ finden Sie auf der Webseite:

https://momsworldofwow.de

https://momsworldofwow.de/wowupyourlife

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Moms world of wow

Frau Diana Hermann

Aischbachstr. 22

71134 Aidlingen

Deutschland

fon ..: 01577/ 34 36 321

web ..: http://www.momsworldofwow.de/

email : hey@momsworldofwow.de

