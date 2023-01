Graffitiartist startet ein Gewinnspiel zum neuen Jahr

Neus Jahr, neues Glück! Mit einem Graffitiartist Gewinnspiel ins neue Jahr starten

Graffitiartist macht zum neuen Jahr ein Gewinnspiel, in welchen man Gutscheine für Graffitis in einem Gesamtwert von 10.000 EUR gewinnen kann. Insgesamt haben 12 Personen die Möglichkeit, einen Graffiti-Gutschein zu gewinnen.

Wer ist Graffitiartist?

Jeder kennt es, es gibt eine Innen- oder Außenwand, die einfach nur langweilig ist und dich stört. Bei Graffitiartist handelt es sich um einen Anbieter für Graffitikunst, der diese Probleme angeht und ihren Lebensraum schöner macht oder aber auch ein Unternehmen besser vermarktet. Ein Graffiti kann entweder von privaten Personen oder für Unternehmen in Auftrag gegeben werden.

Die Experten von Graffitiartist helfen dann bei der kreativen Konzeption eines Designs. Darauf folgend kommt einer der langjährigen Partner-Sprayer zu Ihnen und erfüllt Ihnen Ihre Wünsche. Da die Graffitikunst etwas kostspielig ist, lohnt es sich bei diesem Gewinnspiel mitzumachen.

Teilnahmebedingungen

Was müssen Sie tun? Um bei dem „Happy New Year Gewinnspiel 2023“ mitzumachen, gibt es folgende Bedingungen. Zuerst einmal soll bei Google nach „Graffitiartist Hannover“ gesucht werden. Anschließend soll eine seriöse und echte Google Bewertung von mindestens 50 Zeichen verfasst werden. Zuletzt sollte bei der Google Bewertung der Name angegeben werden und um sicherzugehen, auch die Mail-Adresse. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel startet ab dem 31.01.2022 und geht bis zum 06.02.2023. Wenn du noch weitere Informationen dazu haben möchtest, besuche die Webseite von Graffitiartist.

Viel Erfolg!

