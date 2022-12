Qumulo punktet bei Plattform-Auswahl, Workloads und Skalierung

Die neuen Angebote von Qumulo bieten Kunden eine größere Auswahl, eine 165%ige Steigerung der maximalen Kapazität und erweiterte Protokollunterstützung

Qumulo, die radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich überall zu verwalten, hat heute seine Scale Anywhere-Initiative mit mehreren neuen Produkt-Updates angekündigt.

Zertifizierungen für drei neue Hybrid-NVMe-Plattformen, die 35-110% mehr Leistung im Vergleich zu bestehenden Hybriden bieten. Qumulo-Kunden können wählen, wo ihre Daten gespeichert und ausgeführt werden.

Unterstützung für bis zu 265 Knoten in einem einzigen Cluster – eine 165%ige Steigerung der Kapazitätsreserven. Die erhöhte Kapazität ermöglicht es, dass Kunden ihre Workloads auf einem einzigen Cluster weiter konsolidieren können.

Fünf neue Workloads auf Qumulo werden in Kürze durch SMB-Protokollverbesserungen sowie S3-Unterstützung ermöglicht. Mehr Workload-Konsolidierung in einer einzigen Umgebung ermöglicht es Kunden, Kosten weiter zu senken und ihre individuelle Datenspeicherstrategie weiter zu vereinfachen.

„Kunden fühlen sich oft an die exklusive Hardware eines Anbieters gebunden und sind Preissteigerungen, technologischen Einschränkungen sowie Risiken in der Lieferkette ausgesetzt“, so Kiran Bhagheshur, Chief Technology Officer, Qumulo. „Wir ermöglichen es unseren Kunden, die Plattform(en) ihrer Wahl zu nutzen und gleichzeitig das Datenmanagement zu vereinfachen. Kunden haben die Möglichkeit, klein anzufangen und nur so viel zu skalieren, wie sie benötigen, wenn sich die Geschäftsanforderungen entwickeln. Mit der gesteigerten Kapazität und Leistung unserer neuesten Plattformen können nun mehr Workloads auf einem einzigen Cluster kombiniert werden, was sich in Einfachheit und Kosteneffizienz niederschlägt.“

Qumulos einzigartige Architektur ermöglicht es Kunden, die Wirtschaftlichkeit ihrer Speicherinvestitionen zu maximieren, indem sie mehr Arbeitsabläufe auf einem System konsolidiert. Darüber hinaus ermöglicht sie ein einfacheres Management, zusammen mit einer identischen Benutzererfahrung und einer konsistenten Leistung – On-Prem in Rechenzentren, in der Cloud der Wahl sowie im Kontext von Edge-Workloads.

Da Qumulo vollständig softwaredefiniert ist, kommt eine wachsende Anzahl von Hardwareplattformen zur Ausführung in Frage, während den Kunden zugleich eine identische Verwaltungserfahrung garantiert wird. Kunden nutzen Qumulo als ihre Single-File-Data-Lösung, um hybride Cloud-Implementierungen zu vereinfachen und den zunehmend komplexen Datenlebenszyklus moderner Unternehmen zu verwalten. Die Bereitstellung von Qumulo auf Amazon Web Services, Microsoft Azure sowie Google Cloud Platform sieht genauso aus und fühlt sich genauso an wie die Verwaltung von Clustern On-Prem. Kunden erhalten eine einzige Verwaltungserfahrung für alle Umgebungen.

Bill Richter, CEO, Qumulo: „Unsere grundlegende Vision ist es, eine massive Skalierung und einen einfachen Betrieb zu ermöglichen, der überall dort eingesetzt werden kann, wo der Kunde es wünscht. Qumulo stellt sicher, dass Kunden die Freiheit haben, den Speicherort ihrer Daten zu bestimmen, und gestaltet den Prozess der Speicherung, Verwaltung und Verschiebung unstrukturierter Daten einfach und elegant. Kunden können Qumulo in der Cloud, On-Prem in ihrem Rechenzentrum oder an der Edge betreiben. Kunden behalten die volle Kontrolle über ihre Daten während des gesamten Datenlebenszyklus. Wenn sich ihre geschäftlichen Anforderungen ändern, haben unsere Kunden die Möglichkeit, nach Bedarf zu skalieren – überall, wo sie dies wünschen. Daten können schnell zwischen Umgebungen verschoben werden, ohne dass Anwendungen neu geschrieben werden müssen.“

Qumulo ist der Marktführer im Bereich „Software-Defined File-Storage“ und unterstützt datengestützte Transformationen. Die hochleistungsfähige „Filedata-Plattform“ bietet eine erhebliche Vereinfachung des Datenmanagements in hybriden Umgebungen – mit dynamischer Skalierbarkeit, Echtzeit-Analysen und einem fortschrittlichen API. Fortune-500-Unternehmen, globale Film- und Animationsstudios sowie einige der größten Forschungseinrichtungen verwalten ihre sämtlichen Filedaten mit Qumulo.

