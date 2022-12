Kühlungsborn, 19.12.2022: Unter dem Motto „Weihnachtselfen helfen“ hat die Kühlungsborner Mode Boutique No2-Shoes&Fashion am vergangenen Wochenende erstmalig zum großen Geschenke einpacken für den guten Zweck eingeladen.

In weihnachtlicher Atmosphäre konnten Kunden ihre mitgebrachten Geschenke von den Mitarbeitern von No2 liebevoll verpacken lassen, dabei kleine Leckereien genießen oder last minute Geschenke kaufen.

„Helfen bringt immer Freude. Auch wenn wir regelmäßig Events und Aktionen für unsere treuen Kunden veranstalten, war unsere No2 Weihnachtselfen Aktion auch für uns etwas Besonderes. Nicht nur weil wir unseren treuen Kunden auf diesem Wege Danke sagen konnten, sondern auch weil wir mit den zahlreichen freiwilligen Spenden vielen Kindern helfen können. Das freut uns sehr.“ So Marion Erdmann, Geschäftsführerin von No2 – Shoes & Fashion. Unterstützt werden Sie und ihr Team seit vielen Jahren von Schwiegertochter Maren Stawowy, die mit derartigen Event Ideen viele frische Ideen ins Familienunternehmen bringt und für eine neue Generation bei No2 steht. „Beim Einkaufen geht es nicht mehr nur um die eigene Freude, sondern auch um das Gefühl etwas Gutes zu tun. Als lokales Unternehmen ist es uns wichtig soziale Verantwortung zu übernehmen und regionale Einrichtungen zu unterstützen. Das wissen auch unsere Kunden zu schätzen.“ So Maren Stawowy.

Seit über 15 Jahren sind die beiden Boutiquen von No2 an der Kühlungsborner Hafenpromenade beliebter Anlaufpunkt für Liebhaber anspruchsvoller Mode und Designer Schuhe. Zum ersten Einpack Event waren rund 350 Stammgäste geladen. Der Einpackservice war kostenfrei, freiwillige Spenden waren aber willkommen. Alle Einnahmen werden nun dem Kinderhospiz in Rostock zugute kommen.

Gegründet von Marion Erdmann eröffnete No2 SHOES&MORE im Mai 2007 die Türen mit der Idee, eine Ausdrucksweise für modebewusste, anspruchsvolle sowie moderne Frauen und Männer zu schaffen.

Heute finden Sie uns 2x im schönen Yachthafen mit „No2 SHOES&MORE“ und „No2 FASHIONSTORE“.

Das umfangreiche Portfolio vom No2 FASHIONSTORE reicht u.a. von Sportalm, Marc Cain und Beate Heymann für Damen, bis Rh45 und Dondup für den modebewussten Herren.

