“We Are One” hat 70.000 Blutspender, so viele wie nie zuvor

Stärkung des Sicherheitsnetzes der lokalen Gemeinden zur Bewältigung der Schwierigkeiten in der Blutversorgung und -nachfrage mit hochgekrempelten Ärmeln

Angesichts der alljährlichen Blutknappheit im Winter haben 70.000 junge Freiwillige ihr Blut gespendet, so viele wie noch nie zuvor, und das rechtzeitig zum Winterbeginn.

Da das Problem des Blutangebots und der Blutnachfrage aufgrund von COVID-19 anhielt, führte We Are One (Präsident Hong Joon-soo) eine Gruppe freiwilliger Jugendlicher, vom 27. August bis zum 27. November, dem Winterbeginn, eine Blutspendekampagne durch, an der insgesamt 70.000 Menschen teilnahmen. Innerhalb von 85 Tagen spendeten 73.807 Menschen Blut. Allein die Anzahl der Menschen, die an der Blutspendeaktion teilnahmen, beträgt 100.360, was den größten Rekord in der Geschichte der Gruppen Blutspende darstellt.

We Are One plante im letzten Sommer eine Gruppen Blutspende-Kampagne, um die nationale Krise zu lösen, in der Blut extrem knapp geworden ist, da die Zahl der Blutspender wegen der anhaltenden COVID-19-Pandemie zurückgegangen ist. Mit dem Ziel bis November insgesamt 70.000 Menschen zur Blutspende zu bewegen, als Vorbereitung für die Wintersaison, sowie auf die Sommerferien und den Erntedankfesttag, an denen das Blutspenden normalerweise abnimmt, spendeten die Mitglieder von We Are One aktiv Blut.

Im Rahmen der Kampagne, die in Blutspendezentren in 17 Großstädten im ganzen Land stattfand, nahmen Mitglieder von We Are One im ganzen Land an der Blutspende teil, und 70.000 Menschen spendeten bis zum 27. November – und damit noch vor Dezember – wie geplant Blut.

Damit viele Menschen die Blutspende in kurzer Zeit effektiv abschließen konnten, konzentrierte sich We Are One darauf, die Situation der Blutzentren und die individuellen Zeitpläne aufeinander abzustimmen. Die Mitglieder zeigten auch ihr Bestes, um die Blutknappheit zu beheben, indem sie besonders darauf achteten, ihre Gesundheit zu erhalten, und bemühten sich darum sich nicht für die Blutspenden zu disqualifizieren.

In den letzten drei Monaten haben etwa 100.000 We Are One Mitglieder im ganzen Land Blutspendezentren besucht, um sich an der Kampagne zu beteiligen und das Ziel von „70.000 Blutspenden vor dem Wintereinbruch“ zu erreichen.

Hong Joon-soo, der Präsident von We Are One, sagte: „Die Blutspende ist die einzige Möglichkeit, das Leben eines Patienten zu retten, der eine Bluttransfusion benötigt, und ist ein wertvoller Dienst. Ich möchte den Mitgliedern danken, die an der Blutspende teilgenommen haben, weil sie sich dazu berufen fühlten, das Leben zu teilen. We Are One wird sich auch in Zukunft an Blutspenden beteiligen, um Schwierigkeiten bei der Versorgung mit und der Nachfrage nach Blut zu überwinden und das Sicherheitsnetz der lokalen Bevölkerung zu stärken.“

In der Zwischenzeit wurde am 30. Juli die Jugend Freiwilligengruppe „We Are One“ ins Leben gerufen, die sich aus jungen Leuten der Shincheonji Gemeinde Jesu zusammensetzt.

