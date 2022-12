Torten bestellen – das geht auch mit Fotomotiv

Torten bestellen mit Fotomotiv – individuelle Köstlichkeiten zu jedem Anlass

Nicht jeder mag backen. Gerade bei Torten ist der Aufwand nicht selten hoch. Das betrifft vor allem die aufwendigen Verzierungen, die das Highlight jeder Torte sind. Bei torten.de gibt es nicht nur eine große Auswahl an vorgegebenen Motiven, hier lassen sich auch Konditorwaren bestellen, die so individuell sind, wie die Feste, für die sie in den Ofen kommen: zum Beispiel mit Fotomotiven.

Die Klassiker der süßen Köstlichkeiten – Torten bestellen zu Geburtstag und Hochzeit

Ein Geburtstag oder eine Hochzeit zum Beispiel sind beliebte Feierlichkeiten, bei denen oftmals die ganze Familie und viele Freunde begeistert mitfeiern. Und bei der Auswahl kulinarischer Köstlichkeiten für diesen besonderen Anlass darf die Torte nicht fehlen. Andreas Wolf, Tortenexperte von torten.de, weiß, worauf es dabei ankommt: „Für diesen Feiertag Torten zu bestellen, soll vor allem Spaß machen. Bei torten.de gibt es dazu eine ganz besondere Möglichkeit – die individuelle Gestaltung mit eigenen Motiven. Und das geht unkompliziert und schnell.“

Torten bestellen mit Motiv – der Tortenbaukasten ist praktisch und einfach zu bedienen

Neben einer breit gefächerten Auswahl fertig designter Motive, lassen sich im Tortenbaukasten von torten.de auch Fotos hochladen. Am Anfang steht hier die Auswahl der gewünschten Form. In einen digitalen Rahmen eingefasst, lässt sich das Lieblingsfoto mit wenigen Mausklicks hochladen. Erst das Design wählen, das Bild hochladen und den gewünschten Bildausschnitt festlegen. Wer mag, kann abschließend noch einen Text hinzufügen, der mit auf die Tortenoberfläche platziert wird. „So gestaltete Torten zu bestellen, ist eine einfach umzusetzende Option mit großem Überraschungseffekt für alle Mitfeiernden. Leuchtende Farben und scharfe Konturen in schönem Design sind eine Sache, die andere ist der gute Geschmack. Moderne Gestaltungstechniken und die Wahl guter Zutaten sind Grundvoraussetzungen für zufriedene Kunden, die gerne auf das Angebot zurückgreifen. Torten online zu bestellen ist eine Chance, Zeit zu sparen und trotzdem nicht auf Genuss verzichten zu müssen“, fasst Andreas Wolf zusammen.

Feinste Qualität, exzellenter Geschmack und einzigartige Designs. Bei uns können Sie sich per Mausklick Ihre Wunsch-Torten zusammenstellen. Egal ob Geburtstagstorte, Fototorte oder Kindertorte, bei torten.de werden Tortenträume wahr.

