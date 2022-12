EPR Advisors kommuniziert ab sofort für voxeljet AG

Augsburger Agentur für strategische Unternehmenskommunikation gewinnt neuen PR-Etat

Augsburg, 13. Dezember 2022. voxeljet AG, führender Anbieter von großformatigen Hochgeschwindigkeits-3D-Druckern und On-Demand-3D-Druck-Dienstleistungen, vertraut die strategische Unternehmenskommunikation ab sofort der Augsburger Agentur EPR Advisors an. Sowohl im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als auch im Bereich Corporate Publications unterstützen die Technologie- und Industrie-Expertinnen von EPR Advisors die Kommunikation von voxeljet.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Friedberg und weiteren Standorten in den USA, China und Indien wurde im Jahr 1999 gegründet – mit dem Ziel neue generative Prozesse für die Produktion von Guss- und Kunststoffbauteilen mittels 3D-Druck zu entwickeln. Anfangs erfolgte der Geschäftsbetrieb mit vier Mitarbeitern an der TU München. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 280 Mitarbeiter:innen und ist in 26 Ländern in Amerika, Asien, Afrika, dem Mittleren Osten und Europa präsent. Neben der Entwicklung und Anfertigung von industriellen 3D-Druckern bietet voxeljet 3D-Druck-Dienstleistungen On Demand für alle möglichen Branchen. Im Jahr 2013 ging das Unternehmen an Börse und ist heute an der NASDAQ gelistet.

„Wir freuen uns, in EPR Advisors einen lokalen und sowohl fachlich als auch technisch hochversierten Partner gefunden zu haben, der uns in unserer Kommunikationsarbeit unterstützt. Sowohl national und international konnten wir mit den ersten abgeschlossenen Projekten bereits starke Ergebnisse erzielen, die uns sehr optimistisch auf die zukünftige Zusammenarbeit stimmen“, so Frederik von Saldern, verantwortlich für PR und Content Marketing bei der voxeljet AG.

Cornelie Elsässer, CEO EPR Advisors, ergänzt: „Wir freuen sehr über die Zusammenarbeit mit voxeljet. Bereits die ersten Maßnahmen zeigen tolle Erfolge mit einer hohen Sichtbarkeit in den Medien. Die innovative, zukunftsträchtige Technologie von voxeljet bietet viel Potenzial für erfolgreiche Kommunikationsmaßnahmen.“

voxeljet ist ein führender Anbieter von großformatigen Hochgeschwindigkeits-3D-Druckern und On-Demand-Dienstleistungen für Industrie- und Gewerbekunden. Die 3D-Drucker des Unternehmens basieren auf einer pulverbasierten, additiven Fertigungstechnologie, zur Herstellung hochkomplexer Bauteile aus verschiedenen Materialien darunter Sande und Kunststoffe. Das Unternehmen bietet seine 3D-Drucker und On-Demand-Dienstleistungen für Industrie- und Gewerbekunden in den Bereichen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Film und Unterhaltung, Kunst und Architektur, Maschinenbau und Konsumgüter an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.voxeljet.com, oder folgen Sie uns auf YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

Firmenkontakt

voxeljet AG

Frederik von Saldern

Paul-Lenz-Straße 1a

86316 Friedberg

0821-7483447

frederik.saldern@voxeljet.de

http://www.voxeljet.de

Pressekontakt

EPR Advisors

Cornelie Elsässer

Maximilianstr. 50

86150 Augsburg

0821-45087918

ce@epr-online.de

http://www.epr-online.de

Bildquelle: EPR Advisors