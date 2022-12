Aufguss Roots 2022 – Erstes Schweizer Sauna-Magazin erschienen

Zweimal jährlich in der DACH-Region

Im Verlag UTK Media GmbH ist in diesen Dezember-Tagen 2022 das erste Schweizer Sauna-Magazin erschienen. Unter dem Titel „Aufguss Roots“ vermittelt die knapp 100 Seiten starke Publikation den Leserinnen und Lesern im gesamten deutschsprachigen Raum Wissenswertes rund um die international beliebte Sauna- und Wellnesskultur.

Als Herausgeber von „Aufguss Roots“ zeichnen Harald Fessler und der renommierte Aufgussmeister Robert Heinevetter verantwortlich. „Gemeinsam mit unserem erfahrenen Team möchten wir den Leserinnen und Lesern mit unserer Publikation dieses einzigartig positive Lebensgefühl vermitteln, das die Saunakultur sogar zum Weltkulturerbe gemacht hat“, betonen die Herausgeber.

Das Magazin „Aufguss Roots“ erscheint inskünftig jeweils im Frühjahr und im Herbst als Print-Ausgabe und parallel dazu online, begleitet von einem ständig aktualisierten Blog – und das in der ganzen DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz sowie im Südtirol.

Millionen von Menschen frönen in diesem Raum dem entspannenden und gesunden Schwitzbad, das die Finnen nicht zufällig „die Kirche der Natur“ nennen. Sie alle finden im „Aufguss Roots“ spannende Stories und Hintergründe, aber auch Events und Lokalitäten rund um Saunen und das Saunieren, die zum Entdecken einladen. Sie begegnen Gleichgesinnten in einem Magazin, das vor lauter gesunder und positiver Lebensfreude nur so übersprudelt.

Spannende und vielseitige Erstausgabe

Vom Hintergrundwissen für Saunafans bis zu den Tipps für den ersten Saunabesuch – für alle ist im attraktiv gestalteten Magazin etwas dabei. Führende Wellnesshotels, Day Spas und Thermen stellen sich vor und geben Einblick in ihre Entspannungs-Oasen. Saunabauer verwirklichen mit ihren Projekten die Träume einer platzsparenden und nachhaltigen Sauna im Eigenheim. Und Wissensartikel verraten Erstaunliches. Oder wer wusste schon, dass das Saunieren die Konzentrationsfähigkeit nachhaltig verbessert. Das alles und noch viel mehr ist nachzulesen in der erfrischend positiven Erstausgabe von „Aufguss Roots“.

Webseite: https://www.aufgussroots-magazin.ch

