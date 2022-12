Frohe Feiertage bei Nubert: Jetzt mit 0%-Finanzierung einkaufen

Schwäbisch Gmünd, 12. Dezember 2022 – Nubert sorgt für klangvolle Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Mit der 0%-Finanzierungs-Aktion bis zum 08.01.2023 können sich Kunden auch größere Klangträume erfüllen. Ob musikalische Untermalung mit eleganten Drahtlos-Lautsprechern oder beste Unterhaltung mit klangstarken Soundbars: Damit rückt das beste Angebot zum Fest noch näher. Bis zum Ende des Jahres laufen außerdem noch die Jubelwochen. Damit entfallen die Versandkosten nach Deutschland und Österreich für alle Nubert Produkte.

0%-Finanzierung bis zum 08.01.2023

Black Friday, Cyber Monday und viele weitere Aktionen sind mittlerweile vorbei. Aber gerade jetzt, kurz vor Weihnachten, stellt sich oft die Frage nach dem richtigen Geschenk. Nubert lässt interessierte Kunden dabei nicht im Regen stehen und hat unter https://www.nubert.de/sale/ noch viele erstklassige Angebote aus dem ganzen Portfolio. Besonders praktisch für hochpreisigere Produkte ist zudem die neu gestartete 0%-Finanzierungs-Aktion. Vom vollwertigen Dolby Atmos Soundsystem bis zur formschönen Soundbar können sich Kunden hier ihre großen Weihnachtswünsche besonders entspannt erfüllen: Einfach bis zum 08.01.2023 bei Nubert einkaufen und mit 0% Zinsen finanzieren!

www.nubert.de/null-prozent-finanzierung

Jubelwochen laufen weiter: Garantieverlängerung und bestellen ohne Versandkosten

Mit den Jubelwochen wird ein Geschenk für sich oder die Liebsten noch attraktiver: Bis zum Jahresende entfallen nämlich auch die Versandkosten nach Deutschland und Österreich für alle Nubert Produkte. Zusätzlich erhalten alle Käufer für die vier aktuellen Soundbar-Modelle auch noch eine kostenlose Garantieverlängerung auf ganze 5 Jahre. So hält ehrlicher Nubert Sound Einzug unter dem Weihnachtsbaum und mit den Soundbars nuPro XS-8500 RC, nuPro AS-3500, nuBoxx AS-425 max und nuBoxx AS-225 max haben alle Kunden lange Freude.

Weitere Informationen zu den Jubelwochen gibt es auf der Webseite:

https://www.nubert.de/soundbar-jubelwochen

Dazu noch ein Hinweis für alle Weihnachts-Shopper: Da die Paketdienstleister in der kommenden Zeit erfahrungsgemäß stark ausgelastet sind, empfehlen wir, noch in dieser Woche zu bestellen. So können Kunden sicher sein, dass die klangstarke Ware noch vor dem Fest ankommt.

Das Unternehmen Nubert electronic GmbH

Klangfaszination aus Baden-Württemberg: Mit über 45 Jahren Marktpräsenz gehört die Nubert electronic GmbH aus Schwäbisch Gmünd zum Kreis der renommierten Hersteller mit langjähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Lautsprecherboxen für Musik- und Filmwiedergabe. Von besonderer Bedeutung für das Unternehmen war und ist die Tatsache, dass es seit 1975 unter der Leitung seines Gründers, Inhabers und Entwicklungschefs Günther Nubert steht. Vor dem Hintergrund jahrzehntelanger Erfahrung entstand die nuPro-Serie, die den exzellenten Ruf des Unternehmens unter Fachmedien, Toningenieuren, Produzenten und Musikern begründet hat. Als Direktvertreiber bietet Nubert Kunden die Möglichkeit, in den eigenen Filialen und Hörstudios einzukaufen oder sich die Produkte auf dem Versandweg bequem nach Hause schicken zu lassen. Diese Vertriebsform bringt dem Kunden eine Reihe handfester Vorteile. Häufig gelobt wird beispielsweise das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis von Nubert Boxen, die aufgrund der eingesparten Händlermarge immer preisgünstiger sein können als vergleichbar ausgestattete Produkte von Mitbewerbern. Oder auch die 30-tägige Testfrist für Versandkunden, die neu erworbene Lautsprecher und Elektronikkomponenten in aller Ruhe in den eigenen vier Wänden ausprobieren können.

