Ankauf von Gebrauchtwagen und Unfallfahrzeugen KÖLN

Auto verkaufen in Köln

Schneller und sicherer Autoankauf in KÖLN:

Autoankauf Köln: Angebot einholen Termin vereinbaren Wenn der Gebrauchte stillgelegt wurde oder man einen Unfallwagen verkaufen möchte, ist der Verzicht auf Sachmängelhaftung quasi alternativlos. Oftmals sind die Schäden solcher Fahrzeuge derartig vielfältig und unübersichtlich, dass es schlichtweg unmöglich ist, jeden einzelnen Mangel zu kommunizieren. Diese Unmöglichkeit allerdings kann dem Verkäufer nach dem Verkauf eine Menge Ärger bescheren. Fühlt sich der Käufer betrogen, weil nach der Übernahme Mängel zutage treten, über die er – wissentlich oder unwissentlich – nicht informiert wurde, so kann er auch nachträglich Minderungen am Kaufpreis vornehmen oder sogar den Kauf für nichtig erklären lassen. Leider ist ein Verzicht auf Sachmängelhaftung unter Privatleuten so gut wie ausgeschlossen. Wenn überhaupt, kann diese unter Hinweis auf eventuelle, im Zuge des Unfalls entstandene und nicht vollumfänglich zu erkennende Mängel im Kaufvertrag festgehalten werden. Andernfalls ist es für jeden Besitzer eines Unfallwagens und nicht fahrbereiten Fahrzeugs – aber auch jedes anderen Gebrauchtwagens – sicherer, an den Autoankauf Köln zu verkaufen.

Ein stillgelegtes Fahrzeug privat verkaufen: Darauf muss man achten

Wer sein stillgelegtes Fahrzeug privat verkaufen möchte, sollte darauf achten, jeden ihm bekannten Mangel bis ins kleinste Detail im Verkaufsinserat zu erwähnen sowie jede sichtbare Delle zu fotografieren und der Anzeige anzuhängen. Zwar kann es auf diese Weise länger dauern, bis sich ein Interessant oder bestenfalls Käufer findet, aber der Verkäufer sichert sich immerhin bestmöglich gegen spätere Forderungen ab. Auch auf die Gefahr hin, Interessenten abzuschrecken, sollte der Vertrag die Klausel „gekauft wie gesehen“ enthalten. Diese ist im Einzelfall möglicherweise nicht rechtssicher, kann aber dennoch helfen, Ärger zu vermeiden. Verständlicherweise werden potentielle Käufer sich schwer tun, einen solchen Passus zu unterschreiben, zumal sie ein stillgelegtes Fahrzeug nicht zur Probe fahren können.

Für die Spezialisten des Autoankauf Köln ist der Verzicht auf Sachmängelhaftung obligatorisch

Im Gegensatz zu privaten Käufern ist der Verzicht auf Sachmängelhaftung für den Autoankauf Köln selbstverständlich. Da die Kfz-Spezialisten über die entsprechende Expertise verfügen, sind sie einerseits in der Lage, den Zeitwert eines Fahrzeugs sehr präzise einzuschätzen und andererseits Mängel mit vergleichsweise kleinem Aufwand selbst zu reparieren. Dies gilt selbst für Unfallwagen oder wenn ihr Kunde ein stillgelegtes Fahrzeug verkaufen möchte. Der Autoankauf Köln verfügt über viele Jahre Erfahrung auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Aus diesem Grund sind seine Spezialisten bei den zuvor terminierten Fahrzeug-Besichtigungen in der Lage, dem tatsächlichen Wert entsprechende Angebote abzugeben. Der Verkäufer muss lediglich entscheiden, ob sich der aufgerufene Preis mit seinen Vorstellungen deckt oder nicht.

Die kostenlose Autobewertung in KÖLN

Werden sich der Autoankauf Köln und der Verkäufer handelseinig, wechseln der Unfallwagen oder das Gebrauchtfahrzeug ohne jede Verzögerung den Besitzer. Zuvor kann sich der Verkäufer bei der Durchsicht des Kaufvertrags davon überzeugen, dass dieser kein Kleingedrucktes enthält und der Verzicht auf Sachmängelhaftung explizit erwähnt wird. So kann der Verkäufer sicher sein, dass er mit dem Vertragsabschluss das Thema „Unfallwagen oder stillgelegtes Fahrzeug verkaufen“ tatsächlich ad acta legen kann. Mit dem Autoankauf Köln vergeht zwischen Anruf und Vertragsabschluss in der Regel nicht einmal ein Tag: Sicherer und schneller kann ein Autoankauf tatsächlich nicht funktionieren.

Kurzzusammenfassung

Der Verzicht auf Sachmängelhaftung, wie in den Kaufverträgen des Autoankauf Köln vorgesehen, kann für Kunden, die ihr stillgelegtes Fahrzeug oder ihren Unfallwagen verkaufen möchten, sehr viel Geld wert sein. Bei einem privaten Verkauf kaum umsetzbar, ist dieser Verzicht für den Autoankauf Köln selbstverständlich.

