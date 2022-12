Der Lebensbaum – Schmuck mit tiefer Bedeutung bei Spoo Design

Das Motiv des Lebensbaumes kommt in der Kunst häufig vor, er wird in Liedern besungen oder in Filmen thematisiert. Beliebt ist das Motiv vor allem als Kettenanhänger mit Silberschmuck.

Winsen, 06.12.2022 – Ein Symbol des Lebens, das in vielen Kulturen vorkommt – der Lebensbaum

Der Lebensbaum, so wird ein Motiv genannt, das in der Musik, im Film, in der Kunst und auch bei Schmuck immer wieder vorkommt. Was es damit auf sich hat, und was die Träger dieses Schmucks damit ausdrücken können, darum geht es in dieser Meldung.

Welche Bedeutung steckt hinter dem Motivschmuck Lebensbaum?

Der Baum des Lebens ist in der Mythologie vieler Völker verankert. In einigen Kulturen hat der Baum vor allem religiöse Bedeutung, mit verschiedenen Auslegungen. Für die meisten Völker gilt er als Symbol für die Fruchtbarkeit. Zudem steht er im Zentrum für die Weltachse. Die Baumwipfel ragen in den Himmel und die Wurzeln dringen bis tief in die Erde und schaffen somit die Verbindung zwischen dem Himmel, der Erde mit der Unterwelt.

Welche Baumart ist das bevorzugte Lebensbaum Motiv?

Welche Baumart den Baum des Lebens verkörpert, darüber waren sich die Völker nicht einig. Für einige soll es die Birke sein, für andere wiederum die Esche oder Eibe, aber auch die robuste Eiche ist ein beliebtes Motiv. Häufig erfolgt die Darstellung zusammen mit mystischen Tieren. Indogermanische Völker versehen den Baum oft mit einem Adler in seiner Krone und einer Schlange an seinem Fuße. Laut der germanischen, slawischen und indischen Mythologie soll zwischen beiden Tieren Streit herrschen. Die Minoer lassen auf ihren Motiven den Himmelsstier immerfort kreisend die Weltachse drehen.

Bedeutung des Motiv Lebensbaum in der Kunst und Literatur

Der Lebensbaum taucht auch in vielen Märchen der Gebrüder Grimm oder in Verfilmungen dazu auf, beispielsweise als Baum mit den goldenen Äpfeln bei Frau Holle. In der Kunst taucht der Lebensbaum oft in Form von Ornamenten auf, bei denen nicht immer der ganze Baum abgebildet wurde, sondern nur Teile davon. Manchmal waren es nur Äste, kombiniert mit Blumensträußen oder Herzmotiven mit Tier-Paaren oder Adam und Eva. Der Motivschmuck rund um den Baum des Lebens ist inzwischen sehr vielfältig geworden. Silberschmuck mit Lebensbaum, z.B. mit Ziersteinen, Perlmutt, farbig gestaltet als Klangkugel oder Parfümflakon erfreut sich wachsender Beliebtheit.

Silberschmuck mit Lebensbaum als besonderes Geschenk

In vielen Kulturen galten Bäume als Sitz der Götter und diverser Fabelwesen und wurden entsprechend besonders verehrt. In China spielt der Pfirsichbaum als Baum der Unsterblichkeit eine Rolle und die Sykomore bei den alten Ägyptern. Im Buddhismus wird der Bodhibaum verehrt. Für die Babylonier symbolisierte der Baumstamm die Verbindung zwischen den verschiedenen Sphären. Ganz gleich mit welcher dieser Auslegungen und Bedeutung sich die Trägerinnen und Träger von Lebensbaum Motivschmuck verbunden fühlen, beim Onlineshop Spoo-Design mit der umfassenden Auswahl an Silber- und Motivschmuck findet sicher jeder das passende Motiv für sich selbst oder für ein tolles Geschenk für seine Lieben, beispielsweise zur Geburt oder zur Taufe und für jeden beliebigen weiteren Anlass.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Spoo Design – Silberschmuck

Frau Sandra Lange

Am Sommersberg 2

29308 Winsen (Aller)

Deutschland

fon ..: 0152-02588766

web ..: https://spoo-design.de/

email : info@spoo-design.de

Spoo-Design steht für kreativen Silberschmuck (925 Sterling Silber), außergewöhnlichen Motivschmuck, besonderen Modeschmuck, sowie Accessoires und Armbanduren. Die Bestellung im Online-Shop ist bequem und über viele Zahlungsarten möglich. Selbstbewusste Frauen, die mit Schmuck und Mode eine Botschaft senden wollen, sowie jeder, der ein Geschenk für einen geliebten Menschen sucht, findet hier die passende Auswahl. Faire Preise, ausgesuchte Qualität sowie persönliche Beratung tragen ebenfalls zur Beliebtheit des Shops bei.

