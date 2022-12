Trendthemen in der Weihnachtszeit und für das neue Jahr im PR-Kalender

PR- und Marketingabteilungen suchen in der Weihnachtszeit Ideen, um den Redaktionsplan zum Ende des Jahres mit Inhalten zu füllen. Unternehmensnews und Produktinformationen lassen sich im Dezember weihnachtlich verpacken und bleiben so für die Presse und die Zielgruppen interessant.

Diese weihnachtlichen Trendthemen sind dieses Jahr besonders beliebt für die PR:

Weihnachts-PR Trend 1: Spenden & Sponsorings

Die Motivation zum Spenden ist traditionell in der Weihnachtszeit am höchsten. Auch die bevorstehende Steuererklärung motiviert zum Spenden. Unternehmen nutzen diese Zeit, um in Pressemitteilungen auf ihre eigenen sozialen und karitativen Aktivitäten aufmerksam zu machen.

Weihnachts-PR Trend 2: Deko & Ambiente

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit gibt es neue Trends für Dekorationen und Ambiente, über die Unternehmen berichten. Sie stellen ihren Lesern in ihren Online-Pressemitteilungen zum Beispiel die aktuellen Trendfarben vor, geben Tipps für neue Dekorationsmöglichkeiten und DIY-Projekte oder informieren über die richtige Hausbeleuchtung.

Weihnachts-PR Trend 3: Reisen über Weihnachten

Skiurlaub und Besuche bei der Familie sind in der Weihnachtszeit sehr beliebt. Unternehmen der Tourismusbranche stellen Ferienhäuser, Skigebiete und Flugreisen vor. Auch zu den Themen Gastronomie, Sportzubehör, Gepäck und Mode werden Pressemitteilungen veröffentlicht, die mit dem Thema Reisen zu tun haben.

Trendthemen im nächsten Jahr: Der PR-Kalender 2023

Relevante Trendthemen der Saison zu kennen hilft Unternehmen, Pressemitteilungen zu schreiben, die ihre Zielgruppen erreichen. Jede Jahreszeit und jeder Monat bieten Möglichkeiten, die PR mit saisonalem Themenbezug abwechslungsreich zu gestalten.

Im PR-Kalender 2023 von PR-Gateway finden sich Trendthemen für das nächste Jahr. Er ist ein nützliches Werkzeug, das die Themenfindung und Content Erstellung sowie die gesamte PR-Arbeit unterstützt und das ganze Jahr über effizient begleitet.

Der PR-Kalender ist gefüllt mit Ideen für kreative PR-News und Kampagnen. Insbesondere mit den 1053 Aktionstagen lassen sich für jeden Zweck und für jede Branche Aufhänger für die PR finden.

Viele dieser Thementage erhalten große mediale Aufmerksamkeit, sodass Unternehmen mit ihrer PR davon profitieren können. Der PR-Kalender unterstützt bei der langfristigen, zeitsparenden Planung von Inhalten und steht jetzt zum Kauf für 19,90 inkl. MwSt. zur Verfügung.

Jetzt mehr über die Redaktionsplanung 2023 mit dem PR-Kalender erfahren.

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Google My Business, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

