Der Autoankauf Berlin kauft Fahrzeuge aller Art unabhängig von ihrem Zustand zu Bestpreisen an

Sie möchten im Winter Ihr Cabrio verkaufen oder Ihren Camper loswerden? Kein Problem, denn der Autoankauf Berlin kauft Fahrzeuge aller Art und zu jeder Jahreszeit an – und zahlt für diese Bestpreise.

Mit einem Verkauf an den Autoankauf Stadt vermeidet der Verkäufer es auf die einfachste Art und Weise, sein Fahrzeug unter Wert verkaufen zu müssen, nur weil der Winter nicht die ideale Jahreszeit für den Verkauf ist. Selbstverständlich kauft der Autoankauf Berlin nicht nur Cabrios und Camper zu Bestpreisen an. Vielmehr ist er an Fahrzeugen aller Art und in jedem Zustand interessiert. Auch ein nicht vorhandener TÜV stellt keinen Hinderungsgrund dar. Da die Fahrzeuge oftmals in den Export gehen, können selbst Diesel problemlos verkauft werden. Der Autoankauf Berlin verfügt über ein weitverzweigtes internationales Händlernetz und ist deshalb in der Lage, selbst für Dieselfahrzeuge Bestpreise aufzurufen, die hierzulande schwer zu veräußern wären.

Ein nicht zu unterschätzendes Argument für einen Verkauf an den Autoankauf Berlin besteht außerdem in dem Verzicht auf Sachmängelhaftung, für den der Händler weit über Berlin s Grenzen hinaus bekannt ist. Die Verkäufer können damit davon ausgehen, dass ihr Gebrauchtwagen nach dem Verkauf tatsächlich Geschichte ist, sodass sie sich ganz dem Kauf eines neuen Fahrzeugs widmen können. Im Gegensatz dazu kann es ihnen beim privaten Autoverkauf passieren, dass sie nicht nur aufgrund der Jahreszeit Federn lassen müssen, sondern darüber hinaus späteren Ärger fürchten müssen, wenn Mängel zutage treten, die beim Verkauf nicht sichtbar waren und infolgedessen auch nicht benannt wurden.

Der Autoankauf Berlin wickelt nicht nur den Ankauf von Fahrzeugen aller Art zu Bestpreisen und mittels Barzahlung ab, sondern übernimmt darüber hinaus sämtliche Formalitäten, die sich aus dem Verkauf ergeben. Ist ein Fahrzeug nicht fahrbereit, so kümmert der Autoankauf Berlin sich darüber hinaus um einen zügigen Abtransport.

Kurzzusammenfassung

Oftmals ist der Winter eine schlechte Jahreszeit, um einen Gebrauchtwagen zu guten Konditionen zu verkaufen. Nicht so mit dem Autoankauf Berlin: Der Autohändler kauft Fahrzeuge aller Art unabhängig von der Jahreszeit und dem Zustand stets zu Bestpreisen an und verzichtet dabei auf jede Sachmängelhaftung durch den Verkäufer.

Pressekontaktdaten:

Dany Aboud

Bövinghauser Str. 38

44388 Dortmund

Telefon: +49 174 4630036

E-Mail: info@auto-ankauf-24.de

Web: https://auto-ankauf-24.de/