IT-as-a-Service: Maßgeschneiderte Lösungen von care IT sorgen für weniger Kosten und mehr Zeit am Patienten

Die care IT aus Kempten (Allgäu) setzt auf den zukunftsweisenden Technologieansatz „IT-as-a-Service“. Damit profitieren Pflegeeinrichtungen von transparenten Kosten und zufriedenen Mitarbeitern.

Technologien bei Bedarf in Anspruch nehmen und nur genutzte Ressourcen bezahlen. Hinter „IT-as-a-Service“ steckt ein zukunftsweisendes Betriebsmodell, das Unternehmen davon befreit, sich selbst um Software, Hardware, IT-Betrieb und ähnliches kümmern zu müssen. Dabei wird die IT-Infrastruktur ganz oder teilweise an einen externen Dienstleister wie die care IT GmbH ausgelagert und die eigenen Mitarbeiter können sich wieder auf ihre Kernthemen, zum Beispiel die Pflege von Patienten, konzentrieren.

Pflegeeinrichtungen sparen damit nicht nur wertvolle Ressourcen ein, sondern profitieren auch von transparenten und kalkulierbaren Kosten: Sogenannte Managed Services werden zum Fixpreis angeboten oder nutzungsbasiert entsprechend des Verbrauchs abgerechnet. Anstatt Großinvestitionen zu tätigen, können je nach aktuellem Bedarf und ohne lange Vorplanungen Services hinzugebucht oder abbestellt werden.

Ein weiterer Vorteil, der besonders in der Pflegebranche an Bedeutung gewinnt, ist der sichere und störungsfreie Betrieb. IT-Strukturen werden immer komplexer, Datenmengen immer größer und Sicherheitsstandards immer höher. Aufgabe der care IT als IT-as-a-Service Anbieter ist es, die IT-Infrastruktur in allen Bereichen auf dem aktuellen Stand zu halten. Ausfallrisiken werden dadurch auf ein Minimum reduziert und sensible Daten sicher verwahrt.

Der Geschäftsführer der care IT, Peter Uher, ist überzeugt: Maßgeschneiderte IT-as-a-Service Lösungen tragen dazu bei, auch die Attraktivität einer Einrichtung als Arbeitgeber zu steigern. „Ein reibungsloser IT-Betrieb sorgt für mehr Zufriedenheit bei Mitarbeitern. Und zufriedene Mitarbeiter wiederum sind die Lösung für das Personalproblem in der Pflege-Branche. Unser Ziel ist, die Pflegearbeit zu erleichtern und attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dabei arbeiten wir mit der Technik und insbesondere auch den Menschen“, erklärt Peter Uher sein Full-Service-Angebot.

Gerade in der Pflege gilt: IT muss funktionieren und den unternehmerischen Bedürfnissen entsprechen, ohne dabei hohe Kosten zu verursachen oder wertvolle Zeit der Mitarbeiter zu beanspruchen. Mit dem zukunftsweisenden Technologieansatz übernimmt die care IT als Experte für Digitalisierung & Transformation den Betrieb der IT-Infrastruktur von Pflegeheimen und Privatkliniken – je nach Anforderungen komplett oder teilweise. Welches Lösungskonzept das richtige ist, entwickelt die care IT in enger Abstimmung mit der jeweiligen Einrichtung.

Die 2022 gegründete care IT GmbH aus Kempten (Allgäu) begleitet Digitalisierungs- und Transformationsprozesse in süddeutschen Pflegeeinrichtungen und Privatkliniken mit einem einzigartigem Full-Service-Angebot aus Beratung, Informationstechnologie und Mitarbeiterbetreuung. Das gemeinsam mit innovativen Technologiepartnern und führenden Forschungseinrichtungen entwickelte Verfahren dient der Optimierung von Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen sowie der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit in Pflegeeinrichtungen.

Die care IT GmbH ist Teil der 1990 gegründeten PCK Gruppe, die mit derzeit über 50 Fachkräften und eigenem Rechenzentrum am Bodensee die IT mittelständischer Unternehmen, Behörden, Kommunen und Institutionen in Bayern und Baden-Württemberg betreut.



