NRW NEU ENTDECKT – Raus aus dem Alltag von Matthias Berns

Ein neuer Reiseführer für Nordrhein-Westfalen mit Geling-Garantie, passend für jedes Reisebudget. „Mehr erleben und damit einfach mehr vom Leben!“ lautet das Versprechen des Autors.

Dieser Erlebnisführer bietet die Möglichkeit durch Achtsamkeit zu mehr Lebensqualität und einer verbesserten Work-Life-Balance zu gelangen. Dabei sorgen über 150 Ideen und mehr als 170 aktive Weblinks für mehr Lebensfreude.

Das Maß aller Dinge, das im Leben eines jeden Menschen wichtig ist, ist die Zeit. Sie lässt sich nicht sparen, sie lässt sich nicht verlängern, sie lässt sich auch nicht maximieren. Ganz im Gegenteil: diese wertvolle Ressource nimmt mit jedem gelebten Tag ab. „Wie wir sie nutzen, oder vielmehr nicht nutzen sollte uns bewusst sein.“ so die These von NRW- Reiseexperte und Buchautor Matthias Berns, denn am Ende zählt die Erkenntnis: „Du bist, was Du erlebst!“

Nimm Dir die Freiheit mehr zu erleben!

Gewöhnliche Tag sind Tage, die bestimmt sind durch unsere Gewohnheiten, eben deswegen sind sie ja gewöhnlich. Aber wollen wir nicht viel lieber ein außergewöhnliches Leben führen? Reisen in NRW sorgen für außergewöhnliche und damit unvergessliche Tage. Unvergessliche Tage sind bewusst gelebte Tage. Es gibt also demnach einen Unterschied zwischen gelebter und erlebter Zeit. Dafür bedarf es keiner weiten Reisen. Daher lautet die Botschaft von Berns: „Nimm Dir die Freiheit mehr zu erleben!“

Worauf wartest Du? Nutze täglich neu Deine Chancen für mehr Lebensqualität

Kurzreisen und Kurzurlaube im eigenen Land sorgen ohne lange Anreise für die nötige Abwechslung und damit für mehr Bewegung und Vitalität. Darum geht es in dem neu erschienenen Buch „NRW NEU ENTDECKT – Raus aus dem Alltag“ Mit diesem Buch benötigt der Leser keine weitere Zeit für die Recherche. Es bietet 19 Touren voller Inspiration unterhaltsam erzählt, dazu über 150 Tipps die Lust wecken auf neue Erlebnisse: „Man muss sich nur auf den Weg machen – schön wird es von ganz allein.“

Im Buch nimmt der Autor seine Leser mit auf die unterschiedlichsten Entdeckertouren durch das Bundesland Nordrhein-Westfalen:

o 5 City- und Kulturtrips

o 5 Wanderungen auf Premiumwanderwegen

o 5 Fahrradtouren auf Themenrouten und individuellen Rundtouren

o 4 kindgerechte Mikroabenteuer für die Familie zu Ruinen, Burgen und Schlössern

Eines ist allen Touren gemeinsam: eine Geling-Garantie, passend für jedes Reisebudget. „NRW NEU ENTDECKT – Raus aus dem Alltag“ ist der erste Reiseführer Deutschlands für Nordrhein-Westfalen, der ganzheitlich im Selfpublishing produziert wurde. Es gibt ihn ab sofort in Ihrer Buchhandlung oder online im Reiseblog-NRW.

Die reich bebilderten Inhalte und Geschichten bieten viele Anreize Neues zu entdecken oder schon Bekanntes aus einer neuen Perspektive kennen zu lernen. Die gut recherchierten Hintergrundinformationen wecken im Leser schon jetzt die Neugierde auf den zweiten Band dieser neuen Buchreihe.

Informationen zum Buchautor:

Matthias Berns, geb. 1967, lebt als Reisejournalist, Fotograf und Buchautor in Monheim am Rhein. Seit bereits fünf Jahren schreibt er an seinem Life-Time-Projekt, dem Reiseblog – NRW. In der Zeit von 2017-2022 erschienen dort bisher mehr als 91 Erlebnistouren, alle persönlich recherchiert, erlebt und fotografiert.

Mehr als 100.000 Leser belegen eindrucksvoll das Interesse an Touren in NRW. Nun ist im Jahr 2022 sein erster Band einer neuen Buchreihe erschienen: „NRW NEU ENTDECKT – Raus aus dem Alltag“, Erstauflage 2022, 5.000 Stück

Referenzen:

o Canon Deutschland ist seit 2019 Kooperationspartner und stellt das Kameraequipment

o Der Deutsche Jugend- und Herbergsverband, Sektion Rheinland ist Auftraggeber und Kooperationspartner, hier entstanden mehrere Reiseberichte zu diversen Herbergen in Aachen, Kleve und Blankenheim in der Eifel.

o Die Leader Region Lippe-Issel-Niederrhein ist seit 2019 Kooperationspartner und mehrfacher Auftraggeber für Reiseberichte über die „Drei-Flüsse-Route“

o Die NRZ, Neue Ruhr Zeitung war Auftraggeber für eine Wandertrilogie (drei Berichte) über Wanderungen im Duisburger Westen

o Das Stadtmarketing Wesel beauftragte mich zu einer individuell ausgearbeiteten Reisegeschichte (erschienen trotz lockdown im Jahr 2021 im Reiseblog)

o Radio NRW brachte einen podcast im Livecall zum Thema „Camping in NRW“ in dem ich als Reisexperte befragt wurde/ Aufzeichnung vorhanden

o #36 Unterwegs rund um Schermbeck: Reiseblogger Matthias Berns im Interview mit Hans Neuhaus / Ein weiterer Podcast online auf YouTube

o Die Zeitschrift Takt der Deutschen Bahn brachte einen Artikel zu Reisetipps in NRW von mir heraus (Auflage 65.000)

o Der Verlag Landvergnügen GmbH beschäftigte mich im B2B-Commerce zum Thema der Akquise der bundesweiten LEADER Regionen 2020-2021. Im bis dahin erfolgreichsten Jahr 2020 seit Bestehen des Verlages schrieb ich das Vorwort zum jährlich erscheinenden Reiseführer. Seit 2017 bin ich Botschafter für den Verlag und hielt im Oktober 2019 einen Vortrag vor dem deutschen Hochadel.

o Erste Buchpremiere auf der Touristikmesse Niederrhein im April 2022 im Kernwasserwunderland in Kalkar mit eigenem Messestand

o Im Juni 2022 Teilnahme am 11. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen und Auszeichnung zum zertifizierten Top Speaker von Hermann Scherer persönlich. Die Veranstaltung mit 141 Speakern aus 11 Nationen und mehreren Kontinenten war ein neuer Weltrekord.

o Erste Auszeichnung meines Buches mit dem Experten Buch Award in Frankfurt am 13. August 2022 durch die Ricardo Biron Consulting GmbH

o Diverse Zeitungsartikel über den Reiseblog-NRW in NRZ/WAZ, Rheinische Post und lokalen Zeitungen auch online

o Mehrere Vorträge zum Thema Reiseziele in Nordrhein-Westfalen u.a. drei Mal in der Stadtbibliothek Langenfeld (Rheinland)

Auf Wunsch erhalten Sie auch gerne folgende Informationen und folgendes Material:

o Einen sehr lebendigen und informationsreichen podcast; Thema: Warum NRW?

o Fotomaterial Bühnenpräsentation, Auszeichnung oder unterwegs auf Tour

o Reise-Tourenberichte und dazu passende Fotos

o Belegexemplar und/oder online-Zugang zum E-Book

BEZUGSQUELLEN:

ISBN: 9824492-1-0

Das Buch NRW NEU ENTDECKT ist gelistet in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und im Verzeichnis lieferbarer Bücher, kurz VLB hier der Weblink dazu: buchhandel.de

Ebenso erhältlich im eigenen Online-Shop auf Reiseblog-NRW: Zum Bücher-Shop – Der ultimative Reiseführer für NRW (reiseblog-nrw.de)

