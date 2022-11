Bezahlbare Wohnungen durch WPS Frankfurt

bezahlbare Wohnung, Familien Wohnung

WPS kündigt bezahlbare Wohnungen an, 18 Wohnungen in Hausen

Der Frankfurter Projektentwickler und Bestandshalter Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH (WPS) wird nach zahlreichen Projekten in Frankfurt nun ein neues Projekt in Hausen starten und freut sich in Kürze weitere Details vorzustellen. Die WPS möchte hier ein ganz spezielles Modell des bezahlbaren Wohnens in Frankfurt etablieren. Das Konzept der WPS lautet gemeinsam sind wir stark.

Die Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH (WPS) kündigt Ihr neues Projekt an, dieses soziale Projekt soll mit in Frankfurt Hausen entstehen. Hier sollen auf jeden Fall familiengerechte Wohnungen entstehen zum Wohle der Stadt Frankfurt. Hier soll ein ganz besondere Mieterstruktur aufgebaut werden, nach dem Motto „Gemeinsam ist man stark“.

Aktuell ist der Investor in der Genehmigungsphase und hofft das die Stadt Frankfurt dieses Projekt zum Wohle seiner Bürger zeitnah genehmigt, damit alle weiteren Schritte in die Wege geleitet werden können und alle Vorbereitungen für den Spartenstich im Juni 2023 getroffen werden können. Der Investor plant hier ausschließlich barrierefrei Wohnungen an 3 Zimmer- und auch 4 Zimmer- und 5 Zimmer Wohnung. Ein Personenaufzug rundet das Gesamtbild ab.

Damit das Bild für die Familie bequem abgerundet wird, entsteht im Erdgeschoss eine Gemeinschaftspraxis aus verschiedenen Ärzten mit einen Gesamtfläche von ca. 600 qm.

Die Westend Projekt- und Steuerungsmanagement GmbH (WPS) plant in den nächsten 15 Monaten ca. 100 Wohnungen in verschiedenen Größen dem Mietermarkt zur Verfügung zu stellen. Vorallem sollen auch Wohnungen für sozial schwache Menschen zur Verfügung gebaut werden.

Gerne dürfen Mietinteressenten die Wohnung jetzt schon besichtigen und diese auch für die Zukunft anmieten. Die WPS möchte auch nochmals klarstellen, dass Sie kein Bauträger ist und nur die Wohnungen vermieten wird.

