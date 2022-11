Fassadenwerbung in Vogt

Die Bäckerei Fidelisbäck hat unser Team beauftragt, sich um die Fassadenwerbung ihrer neuen Filiale zu kümmern. Diese hatte Ihre Neueröffnung am 10.10.2022 in Vogt.

Daher übernahmen wir mit Freude die Herstellung und Montage vor Ort.

Fassadenwerbung – Werbung für Ihr Unternehmen

Die passende Werbung an Ihrem Unternehmen ist sehr wichtig. Damit vermitteln Sie einen ersten Eindruck und dieser sollte stimmen. Wichtig hierbei ist, dass die Werbung passend gewählt wird. Sie sollte zu Ihrem Unternehmen, sowie zu Ihren Dienstleistungen und Produkten passen. Das Logo sollte groß und deutlich zu sehen sein.

Bei der Fidelisbäck Filiale in Vogt kam 19 mm PVC Hartschaum zum Einsatz. Wichtiger Bestandteil der Fassadenwerbung sind das Logo und die Buchstaben. Hierfür wurden die 3 x 1,5 m großen Platten auf einer CNC Fräsanlage bearbeitet. Im Anschluss bekamen diese eine Lackierung in den passenden Farben.

Um die Fassadenwerbung wirken zu lassen, muss man diese natürlich erst an der richtigen Stellen fachgemäß montieren. Dafür kam unser hauseigenes Montageteam zum Einsatz.

Innerhalb von zwei Tagen konnte unser Team die Montagearbeiten fertigstellen, inkl. Ladenbaudekorationen im Innenbereich.

Wir bedanken uns für den erneuten Auftrag und die gute Zusammenarbeit.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen und die Kunden erwartet werden (siehe Bild)

Wie bereits oben genannt, ist es wichtig als Unternehmen auf Werbung zu achten. Das heißt nicht nur die Werbung nach außen ist wichtig, sondern auch die Werbung die man vor Ort macht. Die Kunden sollen sich direkt eingeladen bzw. angesprochen fühlen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Diese sind an das jeweilige Unternehmen anpassbar.

Wir sind Ihr Ansprechpartner in Sachen Werbung / Fassadenwerbung. Fragen Sie uns einfach an.

Wichtig sind Beschriftungen, das Logo und Beleuchtungen als Basisaustattung, die jedes Unternehmen an der Fassade haben sollte. All das bekommen Sie bei uns direkt in Wangen.

Mehr Details finden Sie in folgendem Bericht über Fassadenbeschriftung und Outdoof-Beleuchtung. Hier klicken.

Außerdem erhalten Sie auch andere Werbemittel bei uns. Mehr Infos finden Sie hier: Werbeartikel

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mendel Print Design

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 07522 97 37 0

web ..: http://www.deutscher-digitaldrucker.de

email : info@mendel-printdesign.de

