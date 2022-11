Doppelseitige Digital-Signage-Stelen erhöhen die Aufmerksamkeit

Allseits bestens Informiert: Smart-Touch-Terminals mit zwei Displays

Digitale Stelen gehören in vielen Bereichen zu den unverzichtbaren Anlaufstellen zur Orientierung, zur Information oder zur Präsentation von Angeboten. Im Handel, im Verkehrs- oder Veranstaltungswesen finden großformatige Touch-Screens immer breitere Akzeptanz. Die Aufmerksamkeit hängt allerdings gerade in Zonen mit hohem Passantenaufkommen stark von der Laufrichtung ab. Hier empfiehlt sich der Einsatz doppelseitiger Terminals, die sich frei im Raum positionieren lassen.

Für die Indoor-Touch-Stelen der XTS-Serie bietet digitalSIGNAGE.de nun auch eine doppelseitige Lösung an. So verfügt die XTS-49 beispielsweise über zwei sehr helle Anzeigenflächen im 49-Zoll-Format in einem robusten pulverbeschichteten Gehäuse und eine nahtlos gehärtete Glasfront für die komfortable Touch-Bedienung. Damit eignet sich diese Stele für den professionellen Einsatz in Umgebungen mit hoher Besucherfrequenz sowie den 24-Stunden-Betrieb.

Die WLED-Displays haben eine hohe Auflösung von 1080×1920 Pixel, eine Leuchtdichte von 500 Candela sowie eine Reaktionszeit von 6 Millisekunden. Für Betrieb und Steuerung verfügen die Stelen über WLAN- und LAN-Anschluss sowie einen Cloud-fähigen HD-Smart-Player.

Für die Gestaltung der Inhalte, die Überwachung und Steuerung bietet digitalSIGNAGE.de mit DS-Channel ein eigenes CRM-System an, das aus der Cloud in deutschen Rechenzentren bereitgestellt wird. In Verbindung mit der Plug-and-Play-Funktion garantiert DS-Channel eine sofortige Einsatzbereitschaft sowie eine komfortable und flexible Verwaltung einer Vielzahl von Terminals, ohne dazu Kräfte vor Ort bereitstellen zu müssen. Mit DS-Channel lassen sich sowohl einzelne Media-Player, Signboards, Videowalls oder Stelen steuern, verwalten und überwachen, als auch umfangreiche über die Cloud zentrierte Digital-Signage-Netzwerke aufbauen. Die Nutzung von DS-Channel-Cloud ist für die ersten drei Jahre kostenfrei.

Die Software unterstützt sowohl einzelne Systeme, eignet sich aber auch für hochskalierbare Netzwerke mit Tausenden von Standorten und Displays. Sie bietet darüber hinaus Funktionen wie das Ausspielen von Kampagnen auf Basis einer vorgegebenen Zeitplanung, das Einbinden von zusätzlichen Widgets und Social-Media-Kanälen oder einen QR-Code-Generator zur automatischen Anzeige von dynamischen Links.

„Gerade in Umgebungen mit hohem Traffic in mehrere Richtungen lohnt es sich, über den Einsatz doppelseitiger Stelen nachzudenken. Sie erhöhen die Aufmerkssamkeit messbar bei einer vergleichsweise geringen zusätzlichen Investition“, erklärt Dipl.-Kfm. Björn Christiansen, Geschäftsführer von digitalSIGNAGE.de. „In Verbindung mit DS-Channel-Cloud lassen sich entsprechende Lösungen schnell aufsetzen und mit geringem Aufwand betreiben.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalsignage.de

Herr Björn Christiansen

Winterhuder Weg 78a

22085 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180241080

web ..: http://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist der anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung auf Partnerschaften hat die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Ecosystem aufgebaut. Dazu zählt auch die Bereitstellung eines versierten und europaweit verfügbaren Kundendienstes.

Das Unternehmen ermöglicht den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten mit dem Ziel, Benutzer anzuziehen und eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen. Hochmoderne Technologien helfen dabei, neue Einsatzbereiche für kommerzielle Services zu besetzen. Eine Retail-Suite unterstützt Integratoren bei der Entwicklung des perfekten Umfeldes für die Nutzer. Die Produkte des Unternehmens sind europaweit tausendfach installiert und bewährt.



Pressekontakt:

Belogo / New Technology Commuication

Herr Uwe Scholz

Albrechtstr. 11

12167 Berlin

fon ..: 0172 3988114

web ..: http://www.belogo.de

email : uscholz@belogo.de