Reolink Duo Floodlight – 4K 180° Dual-Kamera mit Flutern

Erste Flutlichtkamera von Reolink, Dual-Objektiv mit 4K 180° Panorama & superhellen Flutern

21.11.2022, Hongkong. Reolink, der innovative Entwickler und Hersteller für Überwachungsprodukte und Sicherheitslösungen, bringt diesmal Reolink Duo Floodlight in die Duo Serie, eine neue Kombination: 4K 180° Dual-Objektiv + 2000lm Fluter.

Diese Flutlichtkamera ist in zwei Versionen verfügbar, Duo Floodlight PoE und Duo Floodlight WiFi. Sie sind zurzeit im Reolink offiziellen Shop mit 10% Rabatt vorbestellbar.

Auf der Basis von Duo 2

Als neues Mitglieder von Dual-Objektiv Serie integriert Duo Floodlight die wesentlichen Funktionen von Duo 2.

Mit zwei Augen in einer Kamera bietet sie mit 180° Ultraweitwinkel einen nahtlosen Rundumblick, und zwar über nur einen Kanal für eine bessere Hausintegration. Und im Kombination mit der Hochauflösung von 4K 8MP UHD erhalten Sie über Reolink App oder Client die breite und scharfe Live-Ansicht.

Eine weitere Hauptfunktion ist intelligente Erkennung. Dank des fortgeschritten Erkennungsalgorithmus kann Duo Floodlight nicht nur Personen, Fahrzeuge, sondern auch Ihre Fellbabys präzis erkennen. Sobald eine Bewegung erkannt wird, erhalten Sie sofort Push-Nachrichten oder Alarm-Emails mit Schnappausschuss.

Mit neuem Stern für helle Nachtsicherheit

Bis her sind Reolink Kameras in Bezug auf Farbnachtsicht mit Spotlights eingebaut, die für helle Beleuchtung in kleineren Flächen gedacht sind. Nun werden Fluter (15W, 2000 Lumen, 4200K) zum ersten Mal für Duo Floodlight verwendet.

Sie sind gedacht für stärkere Beleuchtung in Umgebungen wie Parkplätzen, Lagerhallen, anderen Geschäftsräumen und Einfahrten, mit breiter und gleichmäßiger Lichtverteilung.

Um den individuellen Anforderungen zu entsprechen, kann man nicht nur die Lichtstärke einstellen, sondern drei Betriebsmodi von Flutern wechseln:

1. Smart-Modus: Sobald Personen oder Fahrzeuge erkannt werden, lösen sich Fluter automatisch aus. So beleuchten sie Ihren Heimweg oder schrecken den Einbrecher ab.

2. Nacht-Modus: Die Fluter beleuchten immer nur bei Nacht Ihr Eigentum.

3. Zeitplan-Modus: Nach dem persönlichen Zeitplan werden sich die Fluter ein- und ausschalten.

Weitere Hauptmerkmale:

1) Intelligente Alarme von Personen, Fahrzeugen & Haustieren

2) Zwei-Wege-Audio für effektive Kommunikation

3) Helle und scharfe Farbnachtsicht

4) Zeitraffer für eigene filmähnliche Kurzvideos

5) IP66-Wasserschutz für den Einsatz bei jedem Wetter

6) Freihändiger Zugriff mit Google Assistant

7) Flexible Aufzeichnung auf der SD-Karte oder auf dem NVR

8) Einfacher Fernzugriff mit nur wenigen Klicks auf Reolink App/Client

Mehr über Reolink smarte Überwachungskameras mit Personen-/Fahrzeugerkennung erfahren Sie unter Reolink offizielle Website >

Reolink, ein internationaler Entwickler und Hersteller im Bereich Smart Home, bemüht sich, um die einfachsten und zuverlässigsten Überwachungsprodukte und Sicherheitslösungen für Privat- und Geschäftskunden anzubieten. Unsere Mission ist es, mit Reolink Überwachungskameras und -systemen umfassenden Schutz zu gewährleisten. Reolink ist bereits in über 200 Ländern & Regionen vertreten und von mehr als 2 Millionen Haushalten & Familien überzeugt.

