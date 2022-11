Fernkurse Fitness, Gesundheit und Ernährung SNF Academy Schweiz (Ausbildung Weiterbildung)

Fernstudium Fitness, Ernährung und Gesundheit. Die SNF Academy ist die erste Akademie in der Schweiz, welche voll automatisierte Ausbildungen in Sachen Ernährung, Gesundheit und Sport anbietet

Fitness ist mehr als nur Training. Es ist nämlich wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, welche regelmässig Sport treiben, leistungsfähiger sind.

In einem Interview sagt Birol Isik bezüglich gesunde Ernährung, Fitness und mentale Stärke Folgendes:

Viele Menschen assoziieren Fitness mit Gewichtsabnahme oder Muskelaufbau. Bewegung kann jedoch in vielerlei Hinsicht von Vorteil sein. Sie kann dazu beitragen, die physische und mentale Gesundheit zu verbessern, das Energieniveau zu steigern und Kraft und Flexibilität zu verbessern. Ferner verringert regelmässiger Sport nachweislich das Risiko für eine Reihe von Krankheiten, darunter Herzkrankheiten und Diabetes.

Leistungsgesellschaft, Business und Gesundheit in der Schweiz

Gesundheit und Fitness sind wichtige Faktoren des modernen Lebens. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen gesunden Lebensstil zu pflegen und die eigene Gesundheit zu verbessern. Eine ausgewogene Ernährung, regelmässige Bewegung, ausreichend Schlaf, gute Beziehungen und sinnstiftende Aktivitäten sind von entscheidender Bedeutung. Wer glücklich und vom Leben begeistert ist, bleibt nicht nur gesund, sondern fällt auch positiv auf.

Gesunder Lebensstil & Erfolge im Leben

Forscher sind sich einig darin, dass ein gesunder Lebensstil automatisch zu mehr Lebensfreude, einem höheren Wohlbefinden und schlussendlich zu mehr Erfolg führt. Er trägt dazu bei, das Risiko von Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Diabetes und verschiedener anderer Krankheiten zu verringern. Zusätzlich zu diesen Vorteilen kann ein aktiver Lebensstil auch die mentale Gesundheit und die Stimmung verbessern.

Mentale Gesundheit, Fitness, Gewichtsreduktion und Training

Mehrheitlich wird der mentale Aspekt in Bezug auf Gewichtsreduktion, Muskelaufbau oder Steigerung der Lebensenergie nicht berücksichtigt. Der Fokus liegt oftmals darin, sich viel zu bewegen und die Ernährung „irgendwie“ zu optimieren.

Was aber Viele oftmals unterschätzen ist, dass der mentale Zustand das Fundament in unserem Leben bildet. Sind die mentalen Prozesse optimiert, können nachhaltige Erfolge entstehen.

SNF Academy – Swiss Nutrition & Fitness Academy – Online weiterbilden

Bei der SNF Academy können Persönlichkeiten, welche sich für Gesundheit, Fitness, Ernährung und Business interessieren, während 365 Tagen (pro Ausbildung) online im Fernstudium flexibel weiterbilden. Das Startdatum der Ausbildungen bestimmt der Ausbildungsteilnehmer selbst. Nach den Ausbildungen sind die Ausbildungsteilnehmer qualifizierte Personal Trainer und Ernährungscoaches und können folgende Tätigkeiten ausüben

– Durchführen von öffentlichen Anlässen (z.B. Fitness Gruppentrainings, Vorträge über Gesundheit und Fitness, Bootcamps und/oder Workshops)

– Allgemeine Fitness- und Gesundheitstipps in Fitnesscentern, Restaurants, Zeitungen, Magazinen

oder in Schulen weitergeben

– Individuelle Fitnesstrainings in Sportclubs, z.B. Fussballclubs oder Volleyballclubs durchführen

– Durchführen von individuellen Fitnesstrainings für Profisportler aus der Schweiz oder weltweit

– Trainingsplan erstellen

– Individuelle Fitnesstrainings für Führungskräfte anbieten

– Fitnesstrainings in Unternehmen anbieten

– Online Fitnessprogramme via Zoom, YouTube oder Skype durchführen

– Personaltrainings nur für Frauen, Männer, Senioren oder Jugendliche (Spezialisierung) anbieten

– Individuelle Personaltrainings in den Schweizer Hotels anbieten

– u.v.m

Mehr über die Ernährung und Fitness Ausbildungen im Fernstudium erfahren Sie hier

Persönliche Marke als Personal Trainer und Ernährungscoach aufbauen

In einem Interview sagt Birol Isik, Experte Leadership und Kommunikation

Wer in der Schweiz oder weltweit seine Produkte und Dienstleistungen als Personal Trainer, Ernährungscoach, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer erfolgreich positionieren möchte, sollte eine starke Unternehmensmarke oder persönliche Marke aufbauen. Er sollte Kenntnisse in den Bereichen Marketing, Kommunikation, Erfolgspsychologie, mentale Stärke und Selbstführung haben. Aus diesem Grund bietet die SNF Academy regelmässig Personal Branding Coachings, Beratungen, Seminare und Events an und unterstützen unsere Kunden, wo wir können.

Das Konzept der SNF Academy – Einmalig in der Schweiz

Die SNF Academy ist die erste Akademie in der Schweiz, welche nebst den Fernkursen, ihren Klienten ganzheitliche Beratungen, Coachings und Events in Sachen Personal Branding, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum anbietet.

Mehr über die kommenden Personal Branding Events erfahren Sie hier

Über die SNF Academy Schweiz

Die Swiss Nutrition & Fitness Academy (SNF Academy) vermittelt seit 2012 Wissen in Form von Ausbildungen, Kursen, Coachings und Seminaren in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Fitness, mentale Stärke, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Marketing & Unternehmensaufbau.

