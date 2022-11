Tanzen wie die Iren – Céilí-Tanzen in Hannover

Spaß am Tanzen – aber keinen Partner?

Lust auf packende irische Musik?

Liebst Du es, Dich nach der Arbeit noch auszupowern oder neue Menschen kennen zu lernen? Dann lerne Céilí-Tanzen in Hannover!

Irische Lebensfreude in Hannover – lerne Céilí-Tanzen!

Die Emerald Island, wie die wundervolle grüne Insel auch genannt wird, ist weltweit bekannt für die Lebensfreude ihrer Bewohner. Traditionelle Musik und Tänze gehören zum Alltag und man trifft sich noch heute zum gemeinsamen Musizieren in Pubs, häufig in wechselnden Besetzungen (seisún oder session). Genauso wichtig sind die traditionellen Tänze, die seit über 100 Jahren gesammelt und von Generation zu Generation weitergegeben werden, aber auf weitaus ältere Wurzeln zurückblicken können. Schrittfolgen wurden von reisenden „Dancemasters“ von Dorf zu Dorf weitergegeben und wurden häufig in den Dörfern individualisiert und auf diese Weise zu Markenzeichen. Die Tänze werden in Gruppen getanzt, im Kreis oder in sich gegenüberstehenden Reihen und machen vor allem eins: Spaß!

Wenn Du Spaß am Tanzen aber keinen Partner hast, wenn Du irische Musik liebst: komm zu uns und lerne Céilí-Tanzen!

Wir wollen diese irische Tradition aufnehmen und weiterführen und treffen uns dafür jeden ersten Mittwoch im Monat ab 20:00 Uhr im upstairs (Norddeutsche Tanzwerkstatt), Nieschlagstr. 10/11, 30449 Hannover-Linden zum Tanzen!

Wenn Ihr Lust habt, uns kennen zu lernen und traditionell irisch zu tanzen, dann meldet Euch unter www.irishdance-hannover.de oder unter 01520-1954004.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Irishdance Hannover

Frau Esther Mitterbauer

Leiblstr. 13

30655 Hannover

Deutschland

fon ..: 01520-1954004

web ..: http://www.irishdance-hannover.de

email : info@irishdance-hannover.de

Über mich

Seit ich vor über 20 Jahren das erste Mal Fuß auf die irische Insel gesetzt habe, lassen mich Land, Leute und Traditionen nicht mehr los. Die Lebensfreude und Liebe der Menschen zu Musik und Tanz haben mich regelrecht infiziert. Mittlerweile tanze ich selber seit über 10 Jahren irisch: in soft shoes, in hard shoes, auf der Showbühne oder im Wettkampf. Unterstützung und Anregungen hole ich mir auf Fortbildungen bei international renommierten Tänzern und Choreographen. Aber meine große Liebe gilt den traditionellen Céilí-Tänzen, die zwanglos in Pubs, häufig zu Live-Musik, getanzt werden. Diese Tänze spiegeln die Lebensfreude besser wider als alle anderen Tanzarten. Ich bin seit acht Jahren als zertifizierte Lehrerin aktiv und möchte diese Form der Tänze gerne stärker bekanntmachen – denn sie machen einfach riesig Spaß, oder wie die Iren sagen: craic!



