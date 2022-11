Sicher durch die Krise

Location: Deutsche Gold AG

Street: Rheingauer Str. 64

City: 65343 – Eltville (Germany)

Start: 20.11.2022 14:00 Uhr

End: 20.11.2022 18:00 Uhr

Entry: 5.00 Euro (incl. 19% VAT)



Wir laden Sie herzlichst zu einer Präsentation der besonderen ART ein!

Kunst und Genuss treffen auf Wertanlagen.

Sicherlich belastet auch Sie Folgendes:

– mehr als 10% Inflation

– fallende Börse

– Immobilienblase

– Entwertung des Euros von 20% in einem Jahr

Das alles sollte uns veranlassen in unserer Wertschöpfung bzw. unserem Kapitalaufbau andere Wege zu beschreiten.

Kunst und Edelmetalle sind generationsungebunden und haben immer wieder bewiesen, dass diese ihren Wert erhalten und sogar steigern.

Spaß macht es dann, wenn die Kunst oder die Numismatik Münzen den eigenen Geschmack treffen. So kann man sich zusätzlich täglich daran begeistern oder besondere und individuelle Geschenke gestalten.

www.hk-exklusivshop.de

Kunstkauf auch in Krisenzeiten?

Der Focus titelt: Gerade in Krisenzeiten entpuppt sich Kunst als sichere Geldanlage. In wirtschaftlich turbulenten und krisengeschüttelten Zeiten mit Rezession und Inflation hat sich die Kunst neben anderen Sachwerten schon immer als beständige und robuste Anlageform erwiesen, bei der ein Totalverlustrisiko nahezu ausgeschlossen wird. Kunst nimmt daher als transportables Gut einen immer wichtigeren Stellenwert in jedem Anlage-Portfolio ein. Nicht umsonst werden Kunstwerke daher auch häufig als Aktie an der Wand bezeichnet.

https://artmea.de/

Mit Live Music, einer Sektverkostung und Häppchen begleiten wir diese Themen.

Gerne können Sie sich unter info@deutsche-gold.ag anmelden.

Seit dem Finanz-Crash in 2008 entwickelt das Team der G Deutschen Gold AG in Eltville im Rheingau innovative Sachwertinvestments für den Vermögensschutz. Mit Hans Kleser (Vorstand) und der Wertekompetenz seit 1974 konnten einzigartige Kombinationsprodukte für die nachhaltige Depotsicherung gestaltet werden.

Was bleibt, wenn die Zeiten sich ändern? Setzen Sie auf echte Werte!

Was ist nur mit der Weltwirtschaft los? Die entfesselte Globalisierung scheint nicht mehr zu stoppen und mit ihr ziehen existenzielle Bedrohungen auf:

Börsen Crashs

Bankenpleiten

BREXIT

Griechenland

Negartivzinsen

Wie sicher ist der Euro?

Kriege

Doch es gibt etwas, das in diesen unruhigen Zeiten wertvoll bleibt wie schon seit 4.000 Jahren: GOLD! Aber nicht nur Gold und Silber, Diamanten oder seltene Edelmetalle wie Rhodium sind stabile Wertanker für jedes Vermögen.

Wir unterstützen Sie bei der Sicherung Ihrer Werte.

Exklusiv in Deutschland bieten wir Ihnen mit unserer Unternehmensgruppe individuelle Anlagemöglichkeiten je nach Sicherheitsbedürfnis, Verfügbarkeit und Flexibilität. Immer getreu unserer Philosophie der nachhaltigen Verantwortung durch Werte.

Firmenkontakt

Hans Kleser

Hans Kleser

Rheingauer Str. 64

65343 Eltville

061236889937

info@deutsche-gold.ag

http://www.deutsche-gold.ag

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.