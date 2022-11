AGRAVIS-Podcast: Zu Gast auf der AGRAVIS Future Farm

Was ist die Future Farm? Welche Kulturen werden dort angebaut? Was für innovative Techniken kommen zum Einsatz? Das Moderatorenteam des AGRAVIS-Podcasts ist in der aktuellen Folge zu Gast auf der AGRAVIS Future Farm in Suderburg.

Suderburg als Standort für Versuche ist für Hinrich Brase, Projektleiter der AGRAVIS Future Farm, ein „Glücksgriff“. Denn die Böden dort spiegeln sehr gut den Durchschnitt des AGRAVIS-Gebietes wider. Das hilft bei den Versuchen. Erfahren Sie in unserer neuen Podcast-Folge, welche Versuche gemacht werden, welche Techniken eingesetzt werden und wann Sie die Future Farm besichtigen können.

Übrigens: Im Dezember 2022 finden zum Thema Digitalisierung und Smart Farming auch Schulungen statt. Mehr dazu erfahren Sie unter futurefarm.de.

Zur Podcast-Folge

Eine Übersicht über alle Podcast-Folgen finden Sie auf agrav.is/podcast.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen soüberwie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.300 Mitarbeiter:innen 7,3 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Der Unternehmenssitz ist Münster.

