Sportzentrum Peb2 in Eningen feiert 5-jaehriges Jubilaeum und erweitert Sportangebot um CrossFit

CrossFit jetzt auch in der Gesunden Gemeinde Eningen

Freizeit- und Sportmöglichkeiten zur Verbesserung und zum Erhalt der körperlichen und mentalen Gesundheit werden in der Gemeinde Eningen in verschiedenster Weise besonders geschätzt. Das peb2 wurde als Gemeinschaftsprojekt des VfL Pfullingen und TSV Eningen gegründet und ist in der zertifizierten Modellgemeinde „Gesunde Gemeinde – Gesunde Stadt“ im Landkreis Reutlingen ansässig. Nun feiert das Sportzentrum 5-jähriges Jubiläum und mit neu gestarteten CrossFit Kursen kommt erneut frischer Wind in die Vielfalt der Bewegungsangebote.

Um den Bereich Fitness zu erweitern, wurde das peb2 als Gemeinschaftsprojekt des Vfl Pfullingen und des TSV Eningen im November 2017 nach einer 13-monatigen Bauphase eröffnet. Seit der Übernahme durch Geschäftsführer Benjamin Baur 2018 konnte das Sportzentrum einen großen Aufschwung verzeichnen und gehört zu den führenden Anbietern der Region. Nun feiert das peb2 sein 5-jähriges Bestehen mit besonderen Angeboten zum Kennenlernen in der Jubiläumswoche vom 21.11. – 27.11.2022

Der Name „peb2“ setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der beiden Vereine und „b2“ zusammen, was für Bewegung und Begegnung steht. Bewegung in Form von verschiedensten Fitness- und Kursangeboten. Begegnung in Form von Mitgliederevents wie beispielsweise die jährlich stattfindende Schwäbische Meile, Mountainbike-Touren oder Open-Air-Kino-Events. „Für den Vfl Pfullingen, den TSV Eningen und unsere Mitglieder möchten wir mehr als nur ein Fitnessstudio sein. Wir möchten ein Treffpunkt sein, an dem nicht nur Training geboten wird.“, betont Baur.

Neben individuellen Rehasport- und Kursangeboten legt das peb2 auf eine besondere und familiäre Atmosphäre wert. Die Außensportfläche – mit Blick auf große Felder und Wiesen – auf der verschiedene Outdoor-Kurse angeboten werden, gewährt eine direkte Berührung mit der Natur. Und für einen Austausch und zur Begegnung steht im Erdgeschoss ein Theken- und Bistrobereich zur Verfügung.

Mit der Einführung eines CrossFit Kurses erweiterte das peb2 nun im Jubiläumsjahr seine Möglichkeiten. Für neue angemeldete Teilnehmer des modernen Sportangebotes wurden verschiedene Leistungsmodelle des peb2 geschaffen.

Beim CrossFit liegt der Fokus vor allem auf der Belastung und einer korrekten Übungsausführung bzw. Technik. Die variablen Übungen trainieren komplexe Bewegungen und sind, dank der ständig wechselnden Abläufe und der damit verbundenen Reizaussetzung, sehr effektiv. Neben Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Geschicklichkeit werden so auch die Balance und Koordination gefördert.

Das peb2 CrossFit – Forging Elite Fitness ist auf eine Gruppe von bis zu 12 Personen ausgelegt. Das soziale und gemeinschaftliche Umfeld einer solchen Räumlichkeit ist einer der Faktoren, der das CrossFit von anderen Trainingsprogrammen unterscheidet. Die Übungen sind außerdem so anpassbar, dass die Kurse für jedes Alter und Fitnesslevel geeignet sind. Entscheidend ist einzig und allein die professionelle Betreuung, um Überlastung oder Verletzungen zu vermeiden.

Eine CrossFit Trainingseinheit, ob klassisch, technisch oder Zirkeltraining, ist auf rund eine Stunde konzipiert und besteht aus dem Aufwärmen (Warm-up), dem Fertigkeitstraining (Skill Development) gegebenenfalls verbunden mit Kraftübungen, einem zehn- bis zwanzigminütigen WOD (Workout oft the day) und Dehnübungen (Stretching) für Muskeln und Gelenke. Die Übungen werden dabei mit einer besonders hohen Intensität ausgeführt.

Nach den ersten Erfahrungen soll ab November auch ein CrossFit Kurs für Kinder von 6 bis 10 Jahren starten. In der Gesunden Gemeinde Eningen sind die neuen Kurse des peb2 eine weitere Möglichkeit für die BürgerInnen, ihre Gesundheit zu verbessern und langfristig zu erhalten.

Weitere Informationen: https://www.peb2crossfit.de/

