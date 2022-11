Die TQ-Group stellt sich zukünftigen Auszubildenden beim „Tag der Ausbildung“ am 16. November vor

Die von der Region Starnberg / Ammersee initiierte Karriere-Rundtour macht auch bei TQ in Seefeld Station – das Unternehmen präsentiert zukunftssichere Jobs und renommierte Erfindungen

Seefeld, 3. November 2022: Die TQ-Group, einer der führenden Technologie-Dienstleister Deutschlands, präsentiert sich jungen Talenten am 16. November (Anmeldung bis zum 9. November) im Rahmen des „Tags der Ausbildung“ der Region Starnberg / Ammersee. Im Dialog mit TQ-Experten und -Auszubildenden lernen interessierte Schülerinnen und Schüler bei TQ zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten und revolutionäre Produkte kennen – z.B. den innovativen Franka-Emika-Roboter.

Egal, ob für Absolventen, zukünftige Auszubildende, Facharbeiter oder Experten – TQ bietet vielfältige spannende Aufgabenfelder und Karrierechancen in diversen kaufmännischen und technischen Berufen. Aktuell warten über 100 neue Stellen bei TQ darauf, besetzt zu werden. Und sie alle haben eines gemeinsam: sinnvolle Lösungen schaffen für die Herausforderungen von heute.

Am 16. November ist der TQ-Firmenhauptsitz in Seefeld eines von insgesamt 79 Unternehmen, die sich im Rahmen des „Tags der Ausbildung“ interessierten Schülerinnen und Schülern ab der 8. Klasse vorstellen. Auf 20 verschiedenen Bus-Routen geht es dabei quer durch die Region Starnberg / Ammersee sowie nach Gräfelfing, Planegg und Germering. Jeweils vier Firmen können die Schüler:innen an diesem Tag kennenlernen. Die TQ-Group bildet dabei die vierte Station der Route Nr.11. Weitere Informationen zum Tag der Ausbildung, zu den Routen sowie zur Anmeldung (bis zum 9. November) gibt es hier.

Bei TQ erwartet die zukünftigen Auszubildenden ein spannender Erfahrungsaustausch im modernen Firmengebäude mit den derzeitigen TQ-Auszubildenden und deren Ausbildern. Ein weiterer interessanter Programmpunkt sind die vielen spannenden Ausbildungsberufe, die den Teilnehmer:innen im Rahmen eines Vortrags vorgestellt werden. Das Highlight des Tages: der renommierte und preisgekrönte Franka-Emika-Roboter. Die zukünftigen Auszubildenden dürfen das intelligente Roboter-Assistenzsystem ausprobieren und sich selbst von dessen Präzision und Leistungsstärke überzeugen.

Ein diversifiziertes, zukunftsorientiertes Portfolio made in Germany

Seit über 25 Jahren trägt die TQ-Group maßgeblich zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in Deutschland bei. Das innovative Unternehmen setzt dabei in allen Bereichen auf „Made in Germany“ und konnte so auch die aktuelle Pandemie-Situation erfolgreich meistern. Diesen Erfolg verdankt der Elektronikspezialist vor allem seiner Strategie, gezielt die Megatrends des 21. Jahrhunderts mit zu entwickeln und konkrete Zukunftsmärkte zu adressieren. Dazu zählen u.a. Energiemanagement für erneuerbare Energien, Künstliche Intelligenz (KI), Robotik bzw. Automatisierung in der Produktion, E-Mobilität oder das Internet-of-Things (IoT). Somit steht beim Thema „Verantwortung“ im Mittelpunkt, dass TQ mit seinen Lösungen technologische Antworten auf die großen Herausforderungen der Zeit gibt, aber auch, dass Mitarbeiter:innen in ihrer Arbeit nicht nur eine Aufgabe finden, sondern vielmehr einen sinnvollen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leisten können.

TQ-Group als krisensicher Arbeitgeber ausgezeichnet

So wundert es auch nicht, dass ein aktuelles Ranking der Creditreform Rating AG die TQ-Group als einen der 170 krisensichersten Arbeitgeber in ganz Deutschland und Luxemburg nennt. Das innovative Technologieunternehmen kann auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten – bedingt durch Corona, Lieferengpässe und Energiekrise – die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden ohne Einschränkungen sichern und sogar weiter ausbauen.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.900 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA, in Ungarn und China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichen Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, elektronische Antriebe. Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

