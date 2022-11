Knuspr liefert ab sofort größte Auswahl an pflanzenbasierten Alternativen und Bio-Produkten

Der Online-Supermarkt erweitert sein Angebot an pflanzenbasierten Produkten und listet Bio-Einstiegsmarke von Tegut

München, 2. November 2022 – Pflanzenbasierte Alternativen zu tierischen Lebensmitteln werden immer gefragter. Laut Statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2021 in Deutschland allein 97.900 Tonnen Fleischersatzprodukte im Wert von 458 Millionen Euro produziert – das Geschäft wuchs um 22,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Pflanzliche Produkte gelten als erheblich gesünder und umweltfreundlicher als Produkte tierischen Ursprungs und so hat Knuspr hart daran gearbeitet, die größte Auswahl an pflanzenbasierten Lebensmitteln zusammenzustellen. Auch hier orientiert sich der Online-Supermarkt stark an Kundenwünschen und setzt auf Marktneuheiten sowie auf die Zusammenarbeit mit renommierten Marken.

Shop-Kategorie „Plant Based“

Die neue Knuspr Shop-Kategorie mit rein pflanzenbasierten Produkten umfasst bereits zum Start über 5.000 Artikel. Großen Anklang findet insbesondere das umfangreiche und exklusive Angebot der pflanzlichen Alternativprodukte zu Fleisch, Fisch, Eiern und Milch, wie etwa Käse auf Reisbasis, Mandelmilch oder Weißwürste auf Erbsenbasis. Darüber hinaus sind zahlreiche Lebensmittel für den täglichen Bedarf Teil des Sortiments: u.a. Tiefkühlprodukte genauso wie Backwaren, Getränke und Babynahrung und selbstverständlich auch jene Produkte, die von Natur aus vegan sind, wie etwa Obst und Gemüse.

Perspektivisch soll das „Plant Based“ Sortiment weiter an Größe und Attraktivität gewinnen, erklärt Jan Gerlach, Commercial Director bei Knuspr: „Der Verzicht auf Lebensmittel tierischen Ursprungs ist schon längst kein Trend mehr, das spüren wir ganz deutlich auch an der hohen Nachfrage an unseren veganen Produkten. Dieser Nachfrage kommen wir mit unserer Shop-Kategorie „Plant Based“ jetzt noch stärker nach: Mit dieser Vielfalt und Produktqualität im veganen Segment konnten wir die größte Auswahl pflanzlicher Produkte des Landes zusammenstellen, die wir nach und nach noch weiter ausbauen werden. Ein weiterer Vorteil: In Kombination mit der Filterfunktion werden auf einen Klick alle veganen Nahrungsmittel angezeigt – was den Einkauf deutlich erleichtert.“

„tegut – Bio zum kleinen Preis“

Größte Relevanz in Sachen Nachhaltigkeit haben bei Knuspr neben den pflanzlichen und regionalen Produkten jene Artikel mit Bio-Siegel: Rund 30 Prozent des Umsatzes generiert Knuspr allein aus dem Verkauf von Bio-Produkten. Um den Kunden ab sofort im Preiseinstieg eine noch größere Auswahl an Bio-Qualität zu ermöglichen, listet Knuspr ab sofort sowohl in München als auch im Rhein-Main-Gebiet die Produkte des Supermarkts tegut. Das Angebot umfasst zum Start rund 300 Artikel aus den Bereichen Fleisch & Fisch, Getränke, Wurst & Schinken, Kühlregal, Vorratsschrank, Plant Based sowie Feinkost und wird stetig erweitert. Mit dieser Zusammenarbeit und der daraus resultierenden Vielfalt an Bio-Produkten, in einer Reihe mit attraktiven Marken und Frischwaren von lokalen Erzeugern, bedient Knuspr die Nachfrage an qualitativ hochwertigen Produkten für jeden Geldbeutel, wie Jan Gerlach betont: „Von ökologischen Lebensmitteln über Produkte aus der Region bis hin zu umweltfreundlichen Verpackungen steht tegut für all das, wofür wir uns auch bei Knuspr engagieren – und der Kunde freut sich über bezahlbare Bio-Produkte bester Qualität. Besser geht“s nicht!“

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über zwei Drittel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern.

Mehr als 30 % des Sortiments stammt von regionalen Anbietern, wie Metzgereien und Bäckereien. In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – in nur wenigen Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung sieht sich Knuspr als revolutionärer Player im E-Food Business, der in den nächsten drei Jahren rund 30 Millionen Kunden in Deutschland erreichen will. Standorte in Hamburg, Köln und weiteren Städten sind bereits in Planung. Unter Berücksichtigung eines bestimmten Bestellwertes erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 7:00 und 22:00 Uhr.

Firmenkontakt

Großer Kern GmbH

Manuel Kalleder

Im Tal 30

80331 München

089416158696

presse@knuspr.de

https://www.knuspr.de

Pressekontakt

RING OF FIRE GmbH

Lena Kubowitsch

Höchlstraße

81675 München

089416158696

lk@ring-of-fire.de

https://www.ring-of-fire.de

Bildquelle: @tegut