cbs E-Invoice World Cloud erreicht die Acht-Millionen-Marke

Komplett-Outsourcing-Paket für den Datenaustausch mit den Steuerbehörden stärkt die Resilienz der Global Player

Heidelberg, 02. November 2022 – Die weltweiten gesetzlichen und steuerrechtlichen Anforderungen im Bereich Business-to-Government nehmen deutlich zu. Außerdem ändern sich behördliche Vorschriften ständig, mit teils weitreichenden Anpassungen in der System- und Prozesslandschaft. Daher hat cbs die E-Invoice World Cloud entwickelt, die für Industrieunternehmen den komplexen Datenaustausch mit den Steuerbehörden übernimmt. Die Speziallösung hat bereits mehr als 7,7 Mio. Transaktionen abgewickelt, die 8-Millionen-Marke wird in Kürze durchbrochen. Pro Monat werden mittlerweile fast 300.000 Nachrichten von cbs verarbeitet.

Immer mehr namhafte Kunden nutzen das Rundum-Sorglos-Paket, inzwischen sind es mehr als 450 Legaleinheiten bei mehr als 100 Unternehmen weltweit. Und diese Zahl wächst weiter. Die cbs-Cloudlösung hat ein Alleinstellungsmerkmal im SAP-Markt. „Das gesamtheitliche Konzept wird von den Industriekunden hochgeschätzt. Sie sind in der Lage, jede länderspezifische Anforderung der Zukunft über die cbs-Cloud-Lösung abzuwickeln. So werden Ressourcen freigesetzt, die Kunden können sich derweil mit anderen Themen beschäftigen“, erklärt Oliver Villwock, Consulting Director bei cbs. Darüber hinaus ist das cbs Paket auch S/4HANA-ready – das gibt vielen Kunden Planungssicherheit, die nun vor dem Umstieg in die neue SAP-Welt stehen. Gehostet wird die Lösung in einem ISO-27001-zertifizierten Data Center in Deutschland.

Mehr als 25 Länder werden von der E-Invoice World Cloud abgedeckt. Inzwischen nutzen Unternehmen verschiedenster Branchen in Mittel- und Südamerika (Mexiko, Argentinien, Brasilien, Chile und Kolumbien) in Asien (Indien und Vietnam) sowie in Europa (Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Norwegen, Portugal, Polen, Rumänien, Schweden, Serbien, Spanien, Großbritannien, Ungarn, Rumänien, Türkei) diese Lösung. Demnächst wird es unter anderem auch ein Angebot für Australien, Bulgarien, China, Japan und Slowenien geben. Gerade in Europa nehmen die legalen Anforderungen im Rahmen der EU-Vorschriften immer mehr zu – hierfür liefert die cbs Cloud passende Lösungen. Die legalen Anforderungen greifen tief in die Prozesswelt der Kunden ein und sind längst kein reines EDI-/Middleware-Thema mehr.

Hinzu kommen weitere Herausforderungen und externe Faktoren, die aktuell gelöst werden müssen: Anhaltende Pandemien, die Klimakrise, politische Verwerfungen und ihre Einflüsse auf die Wirtschaft, die weltweite Migration, zunehmende Engpässe in der Supply Chain, Cyberangriffe und der Anspruch nach Nachhaltigkeit. Es gilt, diesen Wandel anzunehmen, im Business und in puncto neue Technologien. Denn diese Faktoren verändern das Business, die Lieferketten, die Zusammenarbeit und damit auch die Prozesswelt.

Die internationalen gesetzlichen und steuerrechtlichen Anforderungen der sogenannten B2G (Business to Government) Szenarien umfassen neben dem klassischen E-Invoicing längst auch die Themenfelder E-Delivery, E-Payment und E-Reporting. Zudem unterliegen die behördlichen Vorschriften ständigen Änderungen mit teilweise aufwendigen Anpassungen an die jeweilige System- und Prozesslandschaft der Unternehmen. Hier betreibt cbs einen hohen Aufwand, um die lokalen Lösungen ständig aktuell anzupassen.

„Die E-lnvoice World Cloud deckt alle vier Schlüsselbereiche der elektronischen Compliance-Anforderungen für globale Unternehmen ab: Reduktion der Komplexität, Automatisierung, Kostensenkung und externes Monitoring. Egal, was morgen passiert, egal, ob in Spanien, der Türkei, in Tschechien, Chile oder in Mexiko, egal, welche externen Einflüsse kommen und das tägliche Business beeinflussen, mit der E-Invoice World Cloud sind Industriefirmen richtig aufgestellt, können kurzfristigen Herausforderungen adäquat begegnen und sind in der Lage, alle notwendigen Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Das stärkt ihre Resilienz und erhöht damit auch ihre Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt E-Invoicing-Experte Villwock.

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt: Hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Werte und die Kultur. Als Entwicklungsplattform für hochqualifizierte Berater wollen wir in unserem Markt der beste und innovativste Partner unserer Kunden sein.

Mit der Erfahrung aus mehr als 3.000 internationalen Projekten und mehr als 25 Jahren Marktpräsenz sind wir der Hidden Champion für digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt mehr als 1.100 Mitarbeiter am Stammsitz in Heidelberg, an weiteren deutschen Standorten (unter anderem Hamburg, Berlin, Dortmund, Rhein-Main, Stuttgart, Freiburg, München) und internationalen Niederlassungen (darunter Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Singapur, Malaysia). Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

