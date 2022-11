Mitarbeiter feiern 20 Jahre Software4Professionals am Vierwaldstättersee

Stuttgart, 2. November 2022 – Software4Professionals hat kürzlich sein 20-jähriges Bestehen gefeiert. „Das Denkbare einfach machen!“ lautet das Motto des Softwareunternehmen für das Finanz- und Rechnungswesen. Und das nahmen die Stuttgarter wortwörtlich mit auf die Reise: Im Rahmen eines mehrtägigen Firmenevents feierte die Belegschaft das Jubiläum am Vierwaldstätter See in der Zentralschweiz. Neben Ausflügen in die Region gab es auch Breakout-Sessions zur neuen Unternehmensstrategie und für den Wissensaustausch.

Die Softwerker aus Stuttgart entwickeln Lösungen für das Electronic Banking, Avise sowie elektronische Rechnungen. Ziel ist es, SAP®-Anwenderunternehmen Standardsoftware für das Finanz- und Rechnungswesen an die Hand zu geben, mit der diese sämtliches Belegmaterial automatisch buchen können. Mittlerweile setzen über 200 mittelständische Unternehmen, aber auch international tätige Konzerne die Lösungen ein und die Mitarbeiter aus dem Finanz- und Rechnungswesen verbuchen damit täglich Millionen von Avise, Rechnungen, Sammelrechnungen.

Die Reise von Software4Professionals soll konsequent weitergehen: „Deshalb haben wir anlässlich unseres 20. Firmenjubiläums alle Mitarbeiter zu einem Firmenevent in die Schweiz eingeladen. Uns war es wichtig, dass wir uns auch einmal Zeit für uns selbst nehmen, innehalten und uns auch privat besser kennenlernen“, so Peter R. Schramm, geschäftsführender Gesellschafter der Stuttgarter Softwareschmiede. „Wir sagen Danke für die vielen gemeinsame Jahre, den Einsatz, den ungebrochenen Willen, auch nach 20 Jahren immer wieder neue Lösungsansätze zu entwickeln und Unternehmenskultur stets neu zu denken. All das hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Ein „Hidden Champions“ im Finanz- und Rechnungswesen und in der SAP®-Welt.“

Die Belegschaft kam drei Tage am Vierwaldstättersee zusammen, nicht nur einer der schönsten Seen der Schweiz, sondern auch einer der größten und vielfältigsten. Umgeben von traumhaften Alpenpanoramen hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reichlich Gelegenheit, neue Eindrücke zu sammeln, sich im Rahmen von Ausflügen, gemeinsamen Essen in urigen Berggasthäusern oder auch sportlichen Freizeitaktivitäten näher kennenzulernen. Aber auch für einen zwanglosen Wissensaustausch in kurzen Breakout-Sessions war genügend Raum und Zeit. Alle Beteiligten konnten sich so in Sachen Unternehmensentwicklung, Branchen-Know-how und Innovationen ungezwungen austauschen.

Am Abschlussabend gab die Geschäftsleitung um Peter R. Schramm und Markus Uhl noch einen kleinen Reisebericht der anderen Art: In einem einen kurzen Ausblick teilten beide ihre Einschätzungen, wie das Team die eingeschlagene Wachstumsstrategie erfolgreich weiterführen kann, wie es um die wirtschaftliche Lage des Unternehmens steht und wie alle dazu beitragen können, dass sich der Anspruch, alles Denkbare auch möglich zu machen, weiterhin mit Leben füllen lässt. Nach diesem ereignisreichen Team-Event ist jedenfalls Eines sicher: Die Weichen dafür hat die Software4Professionals-Mannschaft erfolgreich gestellt.

Seit 2002 unterstützt die Software4Professionals GmbH & Co. KG Konzerne und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse im Finanz- und Rechnungswesen schneller, effizienter und transparenter zu gestalten. Durch die Kombination von Expertenwissen im Finanz- und Rechnungswesen sowie der SAP®-Beratung profitieren Unternehmen von Anwendungen zur automatischen Buchung von Belegen in SAP®. Die von Software4Professionals entwickelte Standardsoftware YAMBS umfasst Lösungen für das Electronic Banking, die Avis-Verarbeitung, Eingangsrechnungen und Sammelrechnungs-Belege. Zukünftig wird ein Hauptaugenmerk auf dem Datentransfer und der Verarbeitung von Informationen aus PDF-Dateien jeglicher Art in SAP® liegen. Die Software ist in mehr als zehn Sprachen verfügbar und wird weltweit bei fast 200 namhaften Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größenklassen mit Erfolg eingesetzt. Software4Professionals hat seinen Hauptsitz in Stuttgart und ein Büro in Wien (Österreich).

