FairToner.de gehört zu den Trend Shops 2023

Die bekannte Zeitschrift COMPUTER BILD hat in Zusammenarbeit mit dem Statistikportal Statista die Trend Shops 2023 gekürt. Hierbei handelt es sich um Online-Händler, die in den vergangenen Jahren mit einem herausragenden Wachstum überzeugen konnten. FairToner.de kann sich in der Rubrik „Büro, Technik und Medien“ über eine Auszeichnung zum Trend Shop 2023 freuen.

Trend Shops 2023 – die Aufsteiger des Jahres

Zum dritten Mal in Folge haben COMPUTER BILD in Kooperation mit Statista die Aufsteiger des Jahres ermittelt. Hierzu gehören Online-Shops, die besonders hohe Zugriffszahlen und Umsätze generieren konnten. Dabei wurde ein Vergleich mit den letzten beiden Jahren herangezogen. Interessant ist, dass es sich hier nicht nur um große E-Commerce-Konzerne handelt, sondern auch um mittlere und kleine Unternehmen.

Es gibt kaum einen anderen Ort als das Internet, wo sich tausende Online-Shops um die Aufmerksamkeit von Kunden bemühen. Online-Händler, die sich von der breiten Masse hervorheben möchten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. In diesem Zusammenhang haben COMPUTER BILD und Statista eine Analyse durchgeführt und dafür zahlreiche Wachstumsindikatoren herangeführt. In erster Linie geht es um die Online-Besucherzahlen, als den Traffic innerhalb von Deutschland. Ebenso wichtig war der hierzulande generierte Umsatz. Allein dies reicht aber noch nicht aus. Natürlich muss auch die technische Qualität eines Internetauftritts berücksichtigt werden. In Hinblick auf die technische Qualität wurde FairToner mit „sehr hoch“ bewertet. Ebenso wurde dem Anbieter von Druckerzubehör ein „herausragendes Wachstum“ bestätigt.

FairToner.de als idealer Partner für den Bürobedarf

Wenn es um Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialien geht, hat FairToner in den letzten Jahren mit einem herausragenden Wachstum überzeugen können. Dabei kann das Unternehmen nicht nur mit einem erstklassigen Webseitenauftritt überzeugen, sondern auch mit einer hohen Kundenzufriedenheit. Anhand der vorgenommenen Analyse wurden von COMPUTER BILD und Statista aber auch das hohe Wachstum dieses Online-Anbieters zur Kenntnis genommen. Aus mehr als 10.000 deutschsprachigen Online-Händlern wurden das absolute und relative Umsatzwachstum in den letzten zwei Jahren sowie die Besucherzahlen herangezogen. Sehr wichtig für eine Top-Platzierung ist die technische Qualität eines Shops. Hier soll der Besucher ein besonderes Einkaufserlebnis erfahren und seinen Einkauf sicher, mit ausreichenden Informationen und einer einfachen Bedienung abschließen können.

Über die Methodik und das Testverfahren von Statista

Das Testverfahren erstreckt ich über drei Schritte. Zunächst werden die Testkandidaten identifiziert. Kurzum wird eine Liste aller beteiligten Teilnehmer erstellt, wobei die Marketplace-Anbieter, Portale für Gewerbekunden und fremdsprachige Shops aussortiert werden. Im zweiten Schritt werden diejenigen Teilnehmer entfernt, welche ausschließlich digitale Produkte anbieten, wie zum Beispiel Telefonanbieter oder Abonnements. Anschließend geht es um den Mindestumsatz in Deutschland und ebenso um den Traffic. Dabei wurden die Zahlen der letzten beiden Jahre herangezogen. Im dritten Schritt und der finalen Phase haben die Experten von Statista die verbleibenden Kandidaten anhand verschiedener Bewertungskriterien näher analysiert. Dabei wurden vorab verschiedene Betätigungsfelder, wie zum Beispiel Mode & Accessoires, Lebensmittel & Gesundheit bis hin zu Büro, Technik & Medien zusammengestellt. Im letzten Betätigungsfeld hat sich FairToner als einer der Aufsteiger des Jahres herauskristallisieren und somit eine Auszeichnung zum Trend Shop 2023 erhalten können.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

