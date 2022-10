Neuer Receiver für Audio-Aufnahmen mit iPhones und Android-Smartphones: Hollyland Lark C1

Kann während des Ladevorgangs aufnehmen und wiedergeben, ohne das Telefon vom Stromnetz zu trennen

Shenzhen, China, 27. Oktober 2022 – Hollyland Technology freut sich, das Lark C1 anzukündigen, ein ultrakompaktes, funktionsreiches drahtloses Mikrofonsystem, das an Mobiltelefone angeschlossen werden kann und eine Reichweite von bis zu 200 Metern bietet. Mit dem Lark C1 können Sie den Empfänger einfach an das Telefon anschließen, um Audio aufzunehmen und wiederzugeben, ohne die Verbindung zu unterbrechen. Sie können Audio unterbrechungsfrei aufnehmen, da Sender (TX) und Empfänger (RX) weiter verwendet werden können, während der Empfänger an eine Stromquelle angeschlossen wird. Dieses Produkt ist in einer iOS-Version mit Lightning-Anschluss am Empfänger (mit einem oder zwei Sendern) und einer Android-Version mit USB-C-Anschluss am Empfänger (mit zwei Sendern) erhältlich.

Drahtloses Android-Mikrofon, drahtloses iPhone-Mikrofon

Die Sender können für professionelle Audio-Aufnahmen wie ein drahtloses Lavaliermikrofon an der Kleidung befestigt werden. Die 48-kHz/16-Bit-Tonaufnahme des Systems liefert unglaublich reichhaltige Details aus allen Richtungen und liefert Hi-Fi-Klangqualität von 20 Hz bis zu 20 kHz. In der iOS-Version sorgt die MFi-zertifizierte Lightning-Schnittstelle für kompromisslose Klangqualität und Zuverlässigkeit. Dank fortschrittlicher Audioverarbeitungsalgorithmen und aktiver Geräuschunterdrückung liefert das Lark C1 kristallklares digitales Audio ohne Hintergrundgeräusche. Das Produkt ist in Schwarz oder Weiß erhältlich.

Neben Mobiltelefonen kann die Android-Version des Lark C1 einige andere Produkte wie DJI Action 3 und Action 2 um drahtlose Mikrofonfunktionen erweitern, was es zu einem perfekten Vlogging-Mikrofon macht.

Ultralange Aufnahmedauer, nutzbar während des Ladevorgangs

Mit zwei verwendeten Sendereinheiten bietet das Lark C1 Duo eine ultralange Laufzeit von 32 Stunden aus einer voll aufgeladenen Ladeschale, wobei jeder Sender jeweils 8 Stunden lang für einen ganzen Tag ununterbrochener Audioaufzeichnung arbeiten kann. Das gesamte System ist während des Ladevorgangs nutzbar, einschließlich des Smartphones.

Erweiterte In-App-Steuerelemente

Die LarkSound-App von Hollyland bietet erweiterte Steuerelemente und Funktionen, um Ihr Aufnahmeerlebnis zu verbessern. Der Mikrofonstatus ist auf einen Blick ersichtlich. Sie können den Batteriestand des Senders anzeigen, den Geräuschunterdrückungspegel anpassen oder die Lautstärke und Echtzeitwiedergabe über das Telefon und Bluetooth-Geräte steuern.

Weitere Informationen und vollständige Kompatibilitätsdetails der Android-Version finden Sie unter: https://bit.ly/HLlarkC1

Für die Zusammenarbeit mit Influencern oder Testmuster wenden Sie sich bitte an: marketing@hollyland-tech.com

Produktvideo: https://youtu.be/AcbZ5rr6i84

UVP und Verfügbarkeit

UVP: 219 €

Wo erhältlich: https://amzn.to/3TjqHiw

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. („Hollyland“ oder „Hollyland Technology“) bietet seinen Kunden weltweit professionelle Lösungen, die speziell für drahtlose Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie drahtlose Intercom-Lösungen entwickelt wurden – seit 2013.

Durch all seine technologischen Fortschritte, Innovationen und Dienstleistungen wird Hollyland schnell zum wettbewerbsfähigsten globalen Anbieter von drahtlosen Geräten und Lösungen und ist darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit in jeder professionellen Umgebung, in der Audio- und Videoübertragung oder -kommunikation in Echtzeit erforderlich ist, zu verbessern und zu erleichtern.

Hollyland bedient viele Märkte, darunter Filmproduktion, Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Rundfunk, Live-Streaming, Live-Events, Ausstellungen, Massenmedien, Medienproduktion, allgemeine Veranstaltungen, Theater, Gotteshäuser, Miethäuser und so weiter. Die Produkte des Unternehmens erfüllen durchweg Produktions- und Kommunikationsanforderungen unterschiedlichster Größe und Komplexität. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

