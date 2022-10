Erfolgreicher Hotelzimmerverkauf: Schnittstellen und Automatisierung sorgen für mehr Umsatz

Am Front Office ist in Bezug auf den Vertrieb mehr Einsatz gefragt. Dabei setzen eine Vielzahl von Hotels immer noch auf manuelle Lösungen, anstatt auf Software und datengetriebene Automatismen.

Verfügbarkeitsanfragen und die Erstellung von Angeboten sind für Mitarbeitende am Front Office immer noch häufig ein aufwendiger Prozess. Dabei entstehen regelmäßig vermeidbare Fehler. Smart Host hat daher zu Beginn des Jahres bereits mit dem Anbieter von Hotelmanagementsoftware ibelsa und dem gemeinsam entwickelten ibelsa.angebotsmanager by Smart Host eine innovative Lösung aufgezeigt, wie das moderne Front Office nachhaltig entlastet werden kann. Der ibelsa.angebotsmanager by Smart Host hilft bei der Angebotserstellung und stellt durch die direkte Schnittstelle Echtzeitverfügbarkeiten innerhalb von Angeboten dar. Smart Host geht diesen Weg konsequent weiter und bietet diese Lösung nun auch für alle Hoteliers mit der Fidelio Suite 8 Hotelsoftware an. Somit profitieren die Fidelio Suite 8-Anwender von der Möglichkeit, die Angebotsfunktion mit Live-Verfügbarkeiten zu nutzen.

„Um hier den Hoteliers noch mehr Erfolg zu ermöglichen, haben wir die vergangenen Monate unser Erfolgsmodell der automatischen E-Mail-Kampagnen und das ureigene Gastprofil weiterentwickelt. Das neu gestaltete Gastprofil vereint nun Daten aus mehreren Datenquellen und zeigt so schnell und maximal transparent die Vorlieben und Eigenschaft von Gästen. Anhand dieser Gastdaten erstellt die Smart Host-Software dann automatisch datengetriebene E-Mail-Kampagnenvorschläge, die den althergebrachten Standard-Newsletter ersetzen und nachweislich zu einer deutlichen Buchungssteigerung führen“, so Julian Leitner, Gründer von Smart Host.

Die Smart Host GmbH mit Sitz in Berlin wurde durch den Südtiroler Unternehmer und Online-Marketing-Experten Julian Leitner im Jahr 2016 gegründet.

Das Unternehmen unterstützt Individualhotels mit einer etablierten CRM-Software-Lösung. Damit sorgt Smart Host für eine effektive Nutzung von Gastdaten zur Steigerung der Direktbuchungen und Gästezufriedenheit. Mit Hilfe von umfangreichen Algorithmen geschieht dies automatisiert und mit messbarem Erfolg.

Durch eine regelmäßige Weiterentwicklung sowie feste persönliche Ansprechpartner verändert die Smart Host CRM-Lösung den Rezeptionsalltag nachhaltig. Der Hauptfokus von Smart Host liegt auf der aktiven Unterstützung von Hoteliers, ihre Gäste besser zu kennen, zielgerichteter mit ihnen zu kommunizieren, Arbeitsaufwand zu verringern und für mehr Buchungen und Umsatz zu sorgen.

Die Smart Host CRM-Software ist vollständig DSGVO konform und rechtssicher.



