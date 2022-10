Unternehmensresilienz steigern: CARMAO sieht Führung mit Weitsicht als essenziell an

Führungskräfte können Mitarbeitende durch Vertrauen, positive Unternehmenskultur und gemeinsame Ziele stärken

Limburg a.d. Lahn, 25. Oktober 2022 – In Zeiten von Digitalisierung, gesellschaftlichen Umbrüchen und hoher Krisendichte sind in Unternehmen zunehmend Agilität und fortschrittliches Denken gefordert. Führungskräfte mit Weitsicht haben ihr Ziel stets im Blick und verfügen über die Fähigkeit, Klippen gekonnt zu umschiffen. Die CARMAO GmbH ( www.carmao.de) zeigt, wie Unternehmen zu mehr Resilienz „geführt“ werden können. Entscheidend sind dabei insbesondere Veränderungsfähigkeit und Innovationskraft.

„Eine bekannte Aussage von Warren Buffett lässt sich ohne weiteres auf die Resilienz münzen: „Wenn das Wasser sinkt, sieht man, wer keine Badehose anhat“. Das Zitat verdeutlicht, was vielen Unternehmen in Krisen widerfährt. Da es sie oftmals unvorbereitet trifft, werden sie bildlich gesprochen ins kalte Wasser geworfen. Im Ernstfall bekommt das Schiff dann ein nicht einfach zu stopfendes Leck oder sinkt sogar gänzlich. Die Entwicklung der Resilienz eines Unternehmens oder einer Organisation basiert daher unter anderem auf weitsichtiger Führung. Als übergeordnetes Ziel stellt sie die Überlebensfähigkeit des Betriebs stets in den Mittelpunkt“, erklärt Ulrich Heun, Geschäftsführer der CARMAO GmbH.

Mittels Flexibilität schnell an neue Umstände anpassen

Die Märkte unterliegen heute einer größeren Dynamik und Volatilität als jemals zuvor. Auch der technologische Fortschritt trägt dazu bei, dass Wettbewerbsvorteile schneller eingeholt werden als früher. Zukunftsfähigkeit kann daher nicht auf starre, veraltete Konzepte gestützt werden. Traditionelle Werte und langfristiges Denken sind wichtige Säulen. Insbesondere in Krisen ist es von Vorteil, wenn im Unternehmen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ausgeprägt sind.

Ulrich Heun sagt: „Wenn innere oder äußere Veränderungen im Unternehmen auftreten, sollte schnell und flexibel gehandelt werden. Zu den täglichen Aufgaben im Management sollte es dann gehören, sich immer wieder den Status-quo anzusehen, zu reorganisieren und sich stetig weiterzuentwickeln. Überraschende Wellen können Menschen mit hoher Flexibilität wenig anhaben, denn sie sind es gewohnt, sich laufend an neue Umstände anzupassen. Vorausschauen, um sich neuen Situationen flexibel und schnell anpassen zu können, das ist erfolgsentscheidend für die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens.“

Weitsicht ist demnach ein maßgeblicher Faktor zum Aufbau von Organisationaler Resilienz. Führungskräfte, die prospektiv agieren, geben das Steuer an den richtigen Stellen ab. Auf der einen Seite stecken sie den inhaltlichen Weg sowie die Ziele ab, auf der anderen Seite fördern sie selbstständiges und selbstorganisiertes Handeln bei den Mitarbeitenden.

Entscheidungsspielräume schaffen und Mitarbeitende sensibilisieren

In Unternehmen mit hoher Resilienz kommunizieren Team-Leitende Anforderungen und Ziele klar. Sie eröffnen ihrem Team so Entscheidungsspielräume. Dabei schauen sie regelmäßig auf den Fortschritt und Status, um Ergebnisse zu reflektieren und daraus gewinnbringende Schlüsse für die Zukunft abzuleiten. Team Leads stärken ihre Mitarbeitenden durch Vertrauen, Unterstützung, positive Unternehmenskultur und gemeinsame Ziele. Dabei werden Werte definiert, wie beispielsweise Herausforderungen gemeistert werden und ein dynamisches Arbeitsumfeld gestaltet wird.

„Entscheidend für mehr Resilienz sind heute also Veränderungsfähigkeit und Innovationskraft von Führungskräften und Mitarbeitenden. CARMAO setzt an diesem Punkt an und hat eine Awareness-Online-Lernplattform entwickelt. Diese kann zum Beispiel von Führungskräften dazu eingesetzt werden, Mitarbeitende in diversen Themen online zu sensibilisieren“, erklärt Ulrich Heun.

Die CARMAO GmbH bietet darüber hinaus noch weitere Schulungen, Beratung und Dienstleistungen rund um die Organisationale Resilienz. Auch beim „CARMAO Resilience Summit“ am 15. März 2023 dreht sich alles um das Thema. Keynotes, Impuls-Vorträge, Barcamps und Diskussionen zeigen, wie sich Unternehmen oder Organisationen auf Herausforderungen vorbereiten können sowie sicherer und agiler damit umgehen. Mehr Informationen und die Möglichkeit, Vortragsvorschläge einzureichen, unter: https://carmao.de/resiliencesummit

Die 2003 gegründete CARMAO GmbH mit Hauptsitz in Limburg a. d. Lahn bietet Beratung, Projektdurchführungen, Dienstleistungen und Seminare an. Die Schwerpunkte liegen dabei in den Bereichen Unternehmensresilienz bzw. organisationale Resilienz nach ISO 22316, Informationssicherheit, Risikomanagement, Business Continuity Management (BCM), Datenschutz und Compliance, Sicherheit im Datacenter u. v. m. Der Leistungsumfang erstreckt sich von der Business-Analyse und Marktforschung über die Lösungsentwicklung und -implementierung bis zum Kompetenztransfer durch die Schulungsangebote „CARMAO Qualifications“.

CARMAO befähigt Unternehmen unter anderem dazu, eine organisationale Widerstandsfähigkeit aufzubauen und dabei die Möglichkeiten der Digitalisierung sicher und flexibel zu nutzen. Zum Kundenstamm gehören öffentliche Verwaltungen, Konzerne, kleine und mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. www.carmao.de

