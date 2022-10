Der einfachste Weg zu Ihrer neuen Fußbodenheizung mit Selfio

Egal, ob die Entscheidung für den Einbau einer Fußbodenheizung bereits gefallen ist oder zunächst als Gedankenspiel Formen annimmt: Das umfangreiche Serviceangebot des Haustechnikshops Selfio holt Interessenten in allen Planungsstadien ab. Der Onlineshop ist spezialisiert auf den Verkauf von Fußbodenheizungssystemen, die den Anforderungen verschiedenster Einbausituationen im Neubau und Bestand entsprechen.

Für die oft im Neubau verwendeten Nassestrichsysteme bietet Selfio das Tacker-, Klett- und Noppensystem an. Für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung stehen besonders leichte und flache Systeme zur Auswahl. Hier bieten sich Umsetzungsmöglichkeiten mit dem Trockenestrichsystem, dem sowohl flachem als auch leichtem Trockenbau-System oder dem Dünnschichtsystem. Neben dem umfangreichen Serviceangebot gibt es eine weitere Besonderheit bei Selfio: Alle Fußbodenheizungssysteme sind dazu geeignet in Eigenleistung verlegt zu werden.

Professioneller Planungsservice – Selfio begleitet Kundenprojekte von Anfang an

Gute Planung zahlt sich aus – denn bei der Anschaffung einer Fußbodenheizung oder auch einer neuen Heizung ist es ratsam, sich die Ausgangslage genau anzuschauen, um den Bedarf konkret feststellen zu können. Genau das erledigen die Heizungsexperten von Selfio für Bauherren und Sanierer: Der Planungsservice reicht von der Heizlastberechnung für das Gebäude bis hin zur Heizflächenauslegung oder dem Verlegeplan für die Fußbodenheizung. Anhand der Angaben des Kunden werden alle notwendigen Berechnungen durgeführt und Pläne für eine fachgerechte Installation erstellt.

Ob für Neubau, Sanierungs- oder Renovierungsprojekt: Die Experten von Selfio übernehmen die professionelle Planung schnell und kostengünstig. Der Planungsservice bietet für Bauherren und Sanierer damit einen optimalen Ausgangspunkt zur Umsetzung ihres Fußbodenheizungsprojekts.

Individuelle Zusammenstellung der Fußbodenheizung mit dem Konfigurator von Selfio

Mit dem Fußbodenheizungs-Konfigurator stellt Selfio ein Online-Tool zur Verfügung, das es ermöglicht, alle Komponenten einer Fußbodenheizung zusammenzustellen. Er eignet sich sowohl für große als auch kleine Projekte. Basis sind Räume, die der Anwender selbst anlegt. So ist es möglich, die Fußbodenheizung für einen einzelnen Raum, eine ganze Etage oder ein komplettes Gebäude zu konzipieren. Spezielle Wünsche und Ausstattungen werden optional abgefragt und Resultat ist eine komplette Materialliste für das individuelle Fußbodenheizungsprojekt. Diese kann direkt in den Selfio-Warenkorb überführt oder per E-Mail zugesendet werden.

Bei Mailzustellung wird on top eine kostenlose Schnellauslegung direkt mitgeschickt. Der Konfigurator eignet sich für alle, die ihre Fußbodenheizung selbst konfigurieren möchten und gerne auch einmal hin und her ausprobieren.

Fußbodenheizungsset: Einfache Auswahl nach zu verlegender Fläche

Für alle, die keine Planung oder Sonderlösungen benötigen, bietet Selfio praktische Sets an. Die Sets beinhalten alle Komponenten für die neue Fußbodenheizung im Tacker-, Noppen-, Trockenestrich-, Trockenbau- oder Dünnschichtsystem und werden nach zu verlegender Fläche ausgewählt. Es gibt zwei Set-Typen: Das Basis-Set umfasst alle Bestandteile zur Verlegung der Fußbodenheizung ohne Regelungstechnik. Es eignet sich für Projekte, in denen diese entweder bereits vorhanden ist oder selbst zusammengestellt wird. Das Komplettset wiederum enthält zusätzlich zu der im Basis-Set enthaltenen Grundausstattung auch die Regelungstechnik.

Beide Sets stehen für eine Verlegefläche von 10 bis 100 Quadratmetern zur Auswahl und enthalten optimal aufeinander abgestimmte Komponenten. Dadurch eignen sie sich auch bestens für alle, die die Fußbodenheizung selbst verlegen möchten.

Fußbodenheizungssysteme für alle Einbausituationen bei Selfio

Bauherren und Sanierer, die den Einbau einer Fußbodenheizung planen, sind bei Selfio in besten Händen. Durch das breit aufgestellte Serviceangebot und die Expertise der Mitarbeiter können Projekte bereits ab der Planungsphase betreut werden. Das umfangreiche Sortiment deckt unterschiedlichste Einbausituationen ab, so dass der Wunsch nach einer Fußbodenheizung in den meisten Fällen realisiert werden kann. Den Weg dorthin ebnen nicht nur durchdachte Tools und Sets, sondern auch die persönliche Beratung durch die Fußbodenheizungsprofis.

Ein weiteres Highlight bei Selfio: Für alle, die den Einbau der Fußbodenheizung in Eigenleistung übernehmen möchten, stellt der Onlineshop im eigenen YouTube-Kanal Montagevideos für die DIY-Community zur Verfügung. Damit gelingt das Projekt nicht nur durchdacht, sondern auch besonders günstig.

Weitere Informationen zum Angebot rund um Fußbodenheizungen und dem Serviceangebot von Selfio finden Sie unter Fußbodenheizung.

Bad Honnef, im Oktober 2022

Selfio GmbH ist ein Anbieter hochwertiger Produkte aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt auf dem Vertrieb von Fußbodenheizungen, Wohnungslüftungsanlagen, Wärmepumpen, solarthermischen Anlagen, Schornsteinen, Sanitärprodukten, Pumpen sowie Gas- und Ölheizungen an Heimwerker und Selberbauer. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Heizungs- und Lüftungsindustrie bietet Selfio professionelle Unterstützung sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung. Sämtliche Produkte werden direkt und hauptsächlich online vertrieben. Gleichzeitig bietet Selfio den Kunden kostenlose Beratung und umfassenden Service mit genauen Anleitungen, um ihnen das Heimwerkern zu erleichtern.

