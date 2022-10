Komfortabler Schutz vor Datendiebstahl

Aagon auf der it-sa (25.-27. Oktober) in Nürnberg

Soest, 20. Oktober 2022: Die Unternehmens-IT gegen Bedrohungen sowie Datendiebstahl schützen und Cyberrisiken reduzieren – das sind die Kernpunkte der Live-Präsentationen des Client-Management- und -Automation-Spezialisten Aagon auf der diesjährigen IT-Security-Messe it-sa. Brandneu ist das komfortable ACMP-Management-Tool für den Microsoft BitLocker, das ab Ende des Jahres verfügbar sein wird.

Auch in diesem Jahr präsentiert die it-sa als „Home of IT Security“ den internationalen IT-Sicherheitsspezialisten die wichtigsten Trends und Entwicklungen im Bereich Cybersicherheit. Mehr als 600 Unternehmen aus knapp 30 Ländern zeigen ihre aktuellen Lösungen aus den Bereichen Cloud, Mobile und Endpoint Security sowie Daten- und Netzwerksicherheit und Software zur Absicherung kritischer Infrastrukturen. Für Aagon stellt diese Messe den perfekten Rahmen dar, um die aktuellen Entwicklungen der ACMP-Suite in Sachen Security, die gerade in Zeiten von Homeoffice und wachsender Cyberkriminalität weiter an Relevanz gewonnen hat, vorzustellen.

Und wieder präsentiert Aagon eine innovative Lösung, die die Windows „Bordmittel“ nutzt, aber deren Leistungsspektrum deutlich erweitert. In diesem Fall ist es eine Management-Oberfläche für die Festplattenverschlüsselung BitLocker, die Unternehmen vor Datendiebstahl schützt. Die Microsoft-Lösung verschlüsselt System- und Datenlaufwerke sowie Wechseldatenträger und stellt somit sicher, dass die Daten bei Diebstahl oder dem physischen Entfernen einer Festplatte nicht lesbar sind.

Komfortables Management für BitLocker und Defender Antivirus

Das ACMP BitLocker-Management erweitert die Microsoft-Lösung um wesentliche Features, die IT-Administratoren bislang vermissen. Dazu gehören Funktionen wie: zentrale Verwaltung der Festplattenverschlüsselung, Überblick über die BitLocker-fähigen Clients, verschlüsselte Festplatten und verwaltete Schlüsselschutzvorrichtungen sowie Reportfunktionen für das Erstellen von Auswertungen. Zudem erlaubt die Aagon-Lösung die Auswahl der verschiedenen Verschlüsselungsmethoden- und stärken und stellt sicher, dass sich nur verschlüsselte Wechseldatenträger einsetzen lassen.

Mit dem BitLocker-Management hat Aagon nun – neben dem Defender-Management – eine weitere Verwaltungsoberfläche für Windows-Tools im Angebot. Das ACMP Defender-Management erweitert den Microsoft Defender Antivirus um eine komfortable Steuerung aller Clients und Server über eine einzige Oberfläche sowie um zusätzliche Funktionen, die IT-Verantwortliche heute benötigen, um ihre zunehmend komplexen IT-Systeme strategisch abzusichern.

Zu sehen gibt es das neue BitLocker-Management, das gemeinsam mit der neuen ACMP-Version verfügbar sein wird, bei Aagon in Halle 6, Stand 6-404. Kunden und Interessenten, die Aagon auf der it-sa besuchen möchten, erhalten über die Webseite eine kostenlose Eintrittskarte. Und hier geht“s zur Anmeldung.

Über Aagon

Die Aagon GmbH entwickelt seit fast 30 Jahren innovative Client-Management- und -Automation-Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen von IT-Abteilungen optimiert sind. Diese ermöglichen Anwendern, die komplette IT ihrer Organisation einfach zu verwalten, Routineaufgaben zu automatisieren und helfen so, IT-Kosten zu senken. Flaggschiff des Softwareherstellers ist die ACMP-Suite mit Modulen für die Bereiche Inventarisieren, Managen & Verteilen, Installieren & Migrieren, Sicherheit, Dokumentieren sowie Vernetzen. Das 1992 gegründete Unternehmen mit Sitz in Soest beschäftigt derzeit über 120 Mitarbeiter. Zu den Kunden von Aagon gehören namhafte Unternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Logistik- und Elektronik-Branche sowie große Behörden, Krankenhäuser und Versicherungen. Weitere Informationen gibt es unter www.aagon.com

Bildquelle: it-sa EXPO