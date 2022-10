Zoom-Infos Auslandsjahr 2023: Noch wenige Schulplätze frei ab Januar in Kanada, Australien und Neuseeland

MyStudyChoice lädt vom 1. bis 5. November zu zehn Live-Zoom-Infoveranstaltungen mit Schulen aus Kanada und Down Under ein. Es gibt noch einige wenige freie Schulplätze zum Schulstart Ende Januar 2023

Alle, die sich über ein Auslandsjahr 2023/24 an einer Schule in Kanada, Australien oder Neuseeland informieren möchten, lädt die Informationsplattform MyStudyChoice vom 1. bis 5. November 2022 zu zehn Live-Zoom-Infoveranstaltungen ein. Aktuell gibt es für Schnellentschlossene noch einige wenige freie Schulplätze zum Schulbeginn Ende Januar 2023.

Die kostenlosen Online-Infoveranstaltungen richten sich an Jugendliche und ihre Eltern. Zum Auftakt gibt es Experten-Tipps zum Schüleraustausch und Auslandsjahr von MyStudyChoice. Danach stellen Beauftragte der Schulen und Schulbezirke aus Kanada, Australien und Neuseeland ihre internationalen Programme an öffentlichen und privaten Schulen bzw. Internaten vor. Alle Termine finden Interessierte auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen. Hier können sie sich für eine oder mehrere Veranstaltungen anmelden und erhalten danach den Zugangslink.

Auftakt-Veranstaltung über den Auslandsschulbesuch

Die Online-Informationen starten mit der Einführungsveranstaltung am Dienstag, 1.11. um 17 Uhr. Thomas Eickel, Gründer von MyStudyChoice, gibt hier Tipps zum Auslandsjahr 2023/24. Er berichtet über die Länder und Schulsysteme, den besten Zeitpunkt und die mögliche Dauer der Auslandszeit und was es jetzt bei einer Last-Minute-Bewerbung zu beachten gibt. Außerdem zeigt er Möglichkeiten, wie sich ein Auslandsjahr kostengünstiger organisierten lässt. Antworten gibt es auch auf Fragen, wie Eltern mit Hilfe einer professionellen Beratung und dem direkten Kontakt zur gewünschten Schule Geld sparen können. Dabei ist die kostenlose Schuldatenbank mit Such- und Infotools von MyStudyChoice auch hilfreich.

Zum High School Year 2023/24 nach Kanada

Von Dienstag bis Donnerstag stellen sich zahlreiche Schulen und Schulbezirke aus verschiedenen Regionen Kanadas vor. Das erste Onlinetreffen am Dienstag, 1. November um 18:15 Uhr ist über Privatschulen. Die Merrick Prep School, eine private Boarding School bei Ottawa, die private Mädchenschule Branksome Hall in Toronto und die englischsprachige Internatsschule Stanstead College in Québec zeigen Jugendlichen von Gymnasien, Gesamt- und Realschulen, was gutes Lernen ausmacht.

Am Mittwoch, 2.11. berichten von 17 bis 19:30 Uhr und am Donnerstag 3.11. in der Zeit von 18 bis 20:30 Uhr verschiedene öffentliche Highschools aus Kanada. In den sechs Präsentationen schildern Verantwortliche die unterschiedlichen Merkmale ihrer Schulen. Sie bieten live spannende Einblicke in ihre internationalen Schulprogramme. Sie erläutern die besonderen Outdoor-Aktivitäten, spezielle Lernschwerpunkte und die unterschiedlichen städtischen oder ländlichen Regionen der Schulen. Das Highschool-Programm in New Brunswick ermöglicht sogar eine bilinguale Schulzeit mit Englisch und Französisch. Des Weiteren sind zu Gast Schulen und Schulbezirke aus den schönsten Regionen Kanadas wie beispielsweise aus Alberta, Ontario, Manitoba, British Columbia mit der Region Vancouver, auch Vancouver Island und den Rocky Mountains.

Auslandsjahr 2023/24 in Neuseeland oder Australien

Der Samstagmorgen am 5.11. steht ab 9 Uhr im Zeichen von Down Under. Zuerst präsentieren sich drei öffentliche und private Schulen der Nordinsel Neuseelands aus Palmerston North, Auckland und Whanganui.

Anschließend um 10:15 Uhr geht es zum virtuellen Austausch nach Australien. Hier lernen Teilnehmende Education Queensland International kennen, das staatliche Programm aus Queensland mit vielen High Schools im Sunshine State Australiens, u.a. in den Regionen Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast, Cairns und das Woodcroft College, eine private Tagesschule an der Küste von Adelaide.

Zur Teilnahme an den Online-Veranstaltungen

Die Teilnahme an allen Online-Veranstaltungen ist kostenlos. Erforderlich ist jedoch eine vorherige Anmeldung auf https://www.mystudychoice.de/veranstaltungen/onlineanmeldung. Danach erhalten Angemeldete einen persönlichen Einladungslink, mit dem sie dem jeweiligen Zoom-Meeting beitreten. Der Besuch verschiedener Veranstaltungen ist möglich.

Jede Zoom-Infoveranstaltung dauert etwa 30 bis 45 Minuten. Gesprochen wird auf Deutsch und Englisch. Für die digitalen Meetings sind eine stabile Internetverbindung über PC, Laptop, Tablet oder ein Smartphone mit Video- und Audiofunktion notwendig.

Kontakt: Thomas Eickel, MyStudyChoice, Eickel Educational Services GmbH, Adenauerallee 12-14, 53113 Bonn, Telefon: +49 228 /18030112, E-Mail: info@mystudychoice.de

Alle MyStudyChoice-Termine im November zum Auslandsjahr:

Dienstag, 1.11.2022

17:00 MyStudyChoice Experten-Tipps zum Auslandsjahr 2023/24 in Kanada, Neuseeland & Australien

18:15 Internat/Privatschule Kanada? Merrick Prep School & Branksome Hall & Stanstead College zeigen, wie Lernen hier funktioniert.

Mittwoch, 2.11.2022

17:00 Englisch oder/und Französisch? Die zweisprachige Provinz New Brunswick & das städtische Calgary!

18:00 Ski und Wintersport erleben in British Columbia im Comox Valley/Vancouver Island & in Fort St. John’s.

19:00 Westcoast Feeling in Victoria auf Vancouver Island & in New Westminster bei Vancouver

Donnerstag, 3.11.2022

18:00 Kingston oder Vancouver? Traumstädte im englischsprachigen Kanada

19:00 Großstädtisches Leben in Winnipeg vs. Outdoor-Aktivitäten auf Vancouver Island?

20:00 Rocky Mountains oder Edmonton? Großartiges Stadtleben und Outdoor pur

Samstag, 5.11.2022

09:00 Auf ans andere Ende der Welt: Öffentliche und private Schulen der Nordinsel Neuseelands stellen sich vor

10:15 Schulen an den schönsten Küsten Australiens: Sunshine State Queensland & Privatschule Adelaide

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MyStudyChoice Eickel Educational Services

Herr Thomas Eickel

Adenauerallee 12-14

53113 Bonn

Deutschland

fon ..: 0228 18030112

web ..: https://www.mystudychoice.de

email : info@mystudychoice.de

MyStudyChoice.de ist eine kostenfreie Informationsplattform für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern, die sich über das Thema Schüleraustausch umfassend informieren und das Auslandsjahr selbst oder mit professioneller Unterstützung organisieren möchten. Durch die eigene Planung und Organisation des Auslandsjahrs sparen Eltern die Kosten einer Austauschagentur.

Im Portal suchen und vergleichen sie die Schulen in der großen Schuldatenbank für Kanada, Australien und Neuseeland. Alle Kosten sind transparent dargestellt, ebenso das jeweilige schulische Unterrichts- und Schwerpunktangebot. Ihre Bewerbungsanfrage für die ausgewählte Schule können Interessierte direkt per Formular auf der Web-Seite abschicken. Auf Wunsch berät Thomas Eickel individuell bei der Auswahl einer geeigneten Schule und unterstützt im Bewerbungsverfahre

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Str. 7

50996 Köln

fon ..: 0221 9352940

email : mail@polgar-stuewe.de