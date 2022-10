Autoverkauf in Meerbusch: Augen auf beim Unfallwagen Verkauf

Autoverkauf in Meerbusch: Beim Gebrauchtwagen und insbesondere dem Unfallwagen Verkauf gilt es wichtige Punkte zu beachten.



Wer über einen Gebrauchtwagen Verkauf im Allgemeinen oder einen Unfallwagen Verkauf im Speziellen nachdenkt, sollte sich zuvor genauestens über die Rahmenbedingungen der einzelnen Verkaufskanäle informieren. Es gibt tatsächlich mehrere Wege, den Gebrauchtwagen zu verkaufen. Der eine Weg besteht in der Inzahlungnahme seitens des Autohauses, in dem der Besitzer sich nach einem Neuwagen umsieht, der zweite Weg führt über Inserate auf dem privaten Automarkt und der dritte Weg beinhaltet den Verkauf an einen professionellen PKW- und Transporter-Ankauf, wie dem Autoankauf Meerbusch. Es liegt in der Natur der Sache, dass sowohl Verkäufer als auch Käufer beim Ankauf von Unfallwagen sowie von nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeugen mit besonderer Vorsicht agieren müssen. Schließlich ist von außen betrachtet nicht unbedingt jeder, sich später möglicherweise als schwerwiegend herausstellender, Mangel sichtbar. Genau ein solcher Mangel allerdings kann zu einem späteren Zeitpunkt für viel Ärger sorgen. Dieser Ärger entsteht quasi ausschließlich bei einem Verkauf oder Autoankauf auf dem privaten Fahrzeugmarkt. Im Gegensatz dazu ist ein Unfallwagen Verkauf an den Autoankauf Meerbusch unter Ausschluss einer Gewährleistungshaftung durch den Verkäufer möglich. Dieser Ausschluss kann dem Verkäufer sehr viel Ärger ersparen. Ein weiterer Vorteil des Autoankauf Meerbusch besteht darin, dass er nicht nur auf den PKW Ankauf, sondern auch auf den Ankauf von Transportern und gewerblich genutzten Fahrzeugen spezialisiert ist. Dank umfangreicher, in vielen Tätigkeitsjahren gewonnenen, Erfahrungswerten ist der Autoankauf Meerbusch fähig, jedes ihm angebotene Fahrzeug fachgerecht zu bewerten.

Der Unfallwagen Ankauf durch den Autoankauf Meerbusch erfolgt schnell und unbürokratisch

Wer gerade in einen Unfall verwickelt war, erlebt häufig, dass ihm aufgrund einer Fülle notwendiger Formalitäten das Leben sehr schwer gemacht werden kann. Glücklich, wer in einer solchen Zeit über einen Kontakt wie den zum Autoankauf Meerbusch verfügt. Dieser ist nicht nur in der Lage, den Unfallwagen, der verkauft werden soll, direkt vom Unfallort abzuholen, sondern übernimmt darüber hinaus die Um- oder Abmeldeformalitäten für seinen Kunden – selbstverständlich kostenlos.

Ist ein Unfallwagen sehr schwer beschädigt, so lohnt eine Reparatur oftmals nicht mehr. In diesem Fall sind private Käufer kaum für einen Autoankauf zu gewinnen. Eine Ausnahme können Liebhaber-Fahrzeuge darstellen, doch sind diese eben nicht die Regel. Meist sind es PKW, Transporter und andere Gebrauchtwagen, die nach einem Unfall für private Käufer unattraktiv werden und auch Autohäuser lehnen eine Übernahme in der Regel dankend ab. Anders sieht es beim Autoankauf Meerbusch aus. Dieser Händler gibt auch für schwerst beschädigte Fahrzeuge einen Ankaufpreis ab, der weit über dem Schrottwert legt. Um die persönlichen Verkaufskonditionen zu erfahren, genügt eine telefonische Kontaktaufnahme. Schnellstmöglich kommt der Autoankauf Meerbusch zum Kunden oder zum Unfallort und ist anschließend innerhalb weniger Minuten in der Lage, ein verbindliches Angebot abzugeben – unter dem zuvor bereits genannten Verzicht auf Sachmängelhaftung seitens des Verkäufers. Dieser kann also bei allem Ärger, der möglicherweise infolge des Unfalls auf ihn zukommt, zumindest sicher sein, den Verkauf seines verunfallten PKWs reibungslos und ohne spätere Komplikationen zu überzeugenden Konditionen und verbunden mit einer guten Service-Orientierung seitens des Autoankaufs Meerbusch abwickeln zu können.

Kurzzusammenfassung

Wer sich mit dem Verkauf eines Gebrauchtwagens und insbesondere eines Unfallwagens auseinandersetzen muss, kann auf den Service des Autoankauf Meerbusch vertrauen. Der Händler ist auf den Ankauf von PKW und Transportern spezialisiert und selbst im Falle von sehr schwer beschädigten Fahrzeugen in der Lage, Preise zu zahlen, die weit über dem Schrottwert liegen.

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Bewerten

Gewerkenstr 12b

44805 Bochum

Ansprechpartner: Ali El Lahib

Telefon: +49 162 6339424

E-Mail: info@autoankauf-bewerten.de

Web: https://autoankauf-bewerten.de