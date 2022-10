Trendstudie Leadgenerierung in der IT-Branche 2022: Die Ergebnisse liegen vor

Ziel der Trendstudie Leadgenerierung in der IT-Branche 2022 war es, erneut einen aktuellen Überblick zu vermitteln, welche Kanäle und Formate IT-Unternehmen in Deutschland für die Leadgenerierung nutzen. Darüber hinaus wurde dieses Mal abgefragt, ob und in welcher Form die befragten IT-Unternehmen Umfragen als Instrument zur Leadgenerierung einsetzen.

Die Umfrage umfasste die folgenden Themenbereiche:

– Leadgenerierung – Kanäle und Formate

– Umfragen und Trendstudien als Instrument zur Leadgenerierung

– Leadgenerierung – Bewertung der Maßnahmen und weitere Planungen

Trendstudie Leadgenerierung in der IT-Branche 2022: Die wichtigsten Erkenntnisse

Zusammenfassend lassen sich aus den Ergebnissen der Trendstudie Leadgenerierung die folgenden Erkenntnisse ableiten:

1. Leadgenerierung wird (wieder) zur Gremienverantwortung

Die Zeiten, in denen die Verantwortung für die Leadgenerierung ausschließlich auf den Schultern der Marketingabteilung lag, scheinen vorbei zu sein. Stattdessen werden auch Vertrieb und Geschäftsleitung/Vorstand in die Verantwortung genommen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass das Unternehmen neue Vertriebskontakte generiert.

2. Endlich wieder Präsenzveranstaltungen

Nach zwei Corona-Jahren ohne Messen und Kongresse, die live vor Ort stattfinden, hat es dieses Format auf Anhieb wieder auf die „Pole Position“ der Offline-Aktivitäten zur Leadgenerierung geschafft.

3. Effizienz der Maßnahmen zur Leadgenerierung (subjektiv) okay, es fehlen häufig aber die Bewertungsmöglichkeiten

Auch wenn 70 Prozent der Befragten mit der Effizienz ihrer Maßnahmen zur Leadgenerierung prinzipiell zufrieden sind, zeigt sich doch, dass es in vielen IT-Unternehmen an Bewertungsmöglichkeiten fehlt, um den Erfolg der einzelnen Maßnahmen quantitativ und qualitativ zu beurteilen. Außerdem gaben nur sechs Prozent der Umfrageteilnehmenden an, dass sie kein Optimierungspotenzial für ihre Maßnahmen zur Leadgenerierung sehen.

4.Umfragen und Trendstudien: das „vergessene“ Instrument zur Leadgenerierung

Die Hälfte der befragten IT-Unternehmen hat sich noch gar keine Gedanken gemacht, ob sich Umfragen und Trendstudien als Instrument zur Leadgenerierung eignen und sind deshalb noch nicht als Marktforscher tätig geworden. Von den Befragten, die bereits Umfragen und Trendstudien durgeführt bzw. in Auftrag gegeben haben, haben 43 Prozent darauf verzichtet, die Ergebnisse als Instrument zur Leadgenerierung einzusetzen.

Der vollständige Ergebnisbericht kann auf der GROHMANN BUSINESS CONSULTING Webseite ( https://www.grohmann-business-consulting.de/ergebnisse-umfrage-leadgenerierung-it/) angefordert werden.

Bereits seit 2001 unterstützt GROHMANN BUSINESS CONSULTING deutsche und internationale Hightech-Unternehmen bei der strategischen Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau fokussiert sich dabei auf die Konzeption, Durchführung und Vermarktung von individuellen IT-Trendstudien.

Mit dem Cloud Computing Marktbarometer Deutschland liefert GROHMANN BUSINESS CONSULTING regelmäßig aktuelle Daten zum deutschen Cloud Computing-Markt aus Anbietersicht.

Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.grohmann-business-consulting.de verfügbar.

Firmenkontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Werner Grohmann

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068

feedback@grohmann-business-consulting.de

https://www.grohmann-business-consulting.de

Pressekontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Heike Kröner

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6068

hkroener@grohmann-business-consulting.de

https://www.grohmann-business-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.