Speakerin der Meisterklasse

Beim 12. internationalen Speaker Slam am vergangenen Wochenende hat die Führungsexpertin und Unternehmerin Laura von der Groeben einen Sieg nach Hause geholt. Für Ihre vierminütige Rede „Übernimm das Steuer Deines Lebens“ wurde Sie von Top Speaker und Veranstalter Hermann Scherer mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand der internationale Speaker Slam dieses Jahr in Mastershausen statt. Mit 147 Teilnehmern aus 18 Ländern wurde dabei ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Die Expertin für Leadership hat beim zwölften Internationalen Speaker Slam mit ihrer Rede „Übernimm das Steuer Deines Lebens“ überzeugt und das Publikum begeistert. Organisiert wird das Event von dem Autor und Redner Hermann Scherer. Bei dem Wettbewerb treten verschiedene Rednerinnen und Redner an und überzeugen mit ihrem Vortrag. Laura von der Groeben konnte dabei vor allem mit ihrer Klarheit punkten. Kernpunkt ihrer Rede war, dass der Weg in ein erfülltes Leben nur durch Eigenverantwortung gelingt. Ihr Satz „Du hast immer die Wahl“ sorgte für Applaus und brachte das Publikum gleichzeitig zum Nachdenken. Deswegen bekam sie von Veranstalter und Top Speaker Hermann Scherer den Excellence Award verliehen. Er sprach ihr dabei noch einmal persönlich seine Bewunderung aus.

Als Wirtschaftspsychologin und Expertin für Führung ist sie Sparrings Partner und Trainerin für Unternehmer. Sie setzt sich dafür ein, dass die Mitarbeiter mehr Freude und Energie im Alltag bekommen und dass sie motiviert sind, Verantwortung zu übernehmen. „Die meiste Zeit des Tages sind wir im Job. Also muss das Betriebsklima so sein, dass wir abends nach Hause kommen und erzählen, wie großartig der heutige Tag war, anstatt zu jammern.“, so Laura von der Groeben.

Genau das ist auch das Ziel von Laura von der Groeben „Mein Anliegen ist es, Explosion und Innovation für Unternehmen zu sein!“. Damit das funktioniert, werden Mitarbeiter auf allen Ebenen eng mit einbezogen und entwickeln gemeinsam mit der Geschäftsleitung eine herausragende Unternehmenskultur. Dabei verwendet sie eine von ihr entwickelte Methode, mit der sie Unternehmen nachhaltig verändern kann. Laut Laura von der Groeben gibt es zwei wesentliche Komponenten für ein gelungenes Betriebsklima. Erstens die Unternehmenskultur, die von allen Mitarbeitern beeinflusst wird und zweitens verantwortungsvolle Führung. Nur wenn beide Aspekte berücksichtigt werden, gelingt Veränderung nachhaltig.

