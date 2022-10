LED Lichterweltensaison gestartet

Stromsparen mit LED-Lampen ist eine gute Möglichkeit, Geld zu sparen und die Umwelt zu schützen.

Mit einer sehr schönen und großen Auswahl leitet e-Trado die Lichterkettensaison in diesem Jahr schon früh ein. Unter dem Button „Lichterwelten“ finden Kunden eine große Auswahl verschiedener Lichterketten und -dekos, deren Highlight zweifellos der Ein-Meter-Stern ist. In Büros kommt die Sternleuchte bestens zur Geltung, da sie viel Licht spendet, aber niemals grell wirkt und so zur Adventszeit eine elegante Atmosphäre am Arbeitsplatz schafft.

Einige Lichterdekorationen für die Weihnachtszeit von e-Trado

– Amare: warmweißer LED-Stern XXL mit Ø 100 cm

– Amare: 2er LED-Sterne je 27 cm warmweiß, für innen und außen, mit Timer

– Amare: 3D- LED-Außenstern, 57 x 48 x 44 cm, für innen und außen, mit Timer

– Amare: LED-Metalldekoration Spiralkegel für den Innenbereich, 2er-Set, Lichtfarbe warmweiß

– Amare: LED-Metalldekoration Kegel für den Innenbereich, 2er-Set, Lichtfarbe warmweiß

– Amare: LED-Metalldekoration Stern hängend für den Innenbereich, 2er-Set, Lichtfarbe warmweiß

Das Sortiment wird fortlaufend aktualisiert, das Vorbeischauen lohnt sich also immer wieder.

Hochsaison für Lichterketten

Die schönste Jahreszeit vor dem Fest der Liebe erkennen wir an den Lichterketten und -dekorationen, die weit vor Heiligabend und selbst vor der Adventszeit unsere Fenster, Schaufenster, Straßen und Plätze schmücken. Traditionell ist diese Zeit durch Lichterketten und Weihnachtsdekoration geprägt. Beides schafft Vorfreude und behagliche Stimmung, die sich durch exzellente Dekorationsideen noch steigern lässt. Wir müssen uns nicht allein auf den Weihnachtsbaum bei unserem Lichtfest beschränken. Diesen schmücken fast alle Menschen ohnehin erst am Heiligabend oder bestenfalls einen Tag davor, doch die Adventsstimmung soll schon im späten Herbst beginnen. Daher hat die Lichterkette ab sofort Hochsaison, und zwar oft lange vor der ersten Eröffnung eines Weihnachtsmarkts und vor dem ersten Punsch des Jahres. Die Vorfreude auf den Winterzauber und den Heiligabend erweckt den Wunsch nach zeitigem Lichterglanz, wenn die Abende länger werden und sich unser Gemüt langsam auf Besinnlichkeit einstellt. Nun verwandeln die meisten Menschen ihr Haus in ein Lichtermeer.

Stromsparen mit LED-Lichtern überall

Noch vor einigen Jahren beleuchteten manche Haushalte ihre Fenster nur mit schlechtem Gewissen wegen der Energiebilanz der Lichterkette. Durch die farbenfrohen LED-Lichter hat sich das Gottlob geändert. Ihr Stromverbrauch ist so niedrig, dass wir sie ruhigen Gewissens auch in Zeiten einer allgemeinen Energiekrise aufhängen dürfen. Sie passen an den Weihnachtsbaum ebenso gut wie ans Fenster oder auf die Dekoration, mit der wir die Kommode im Flur schmücken. Überalls setzen sie einen individuellen und sehr stimmungsvollen Akzent. Wie wir dabei vorgehen, hängt von den persönlichen Vorlieben ab: Manche Familien leuchten jeden Winkel ihrer Wohnung aus, andere setzen Lichterketten und einzelne Lämpchen ganz gezielt an wenigen Stellen ein. Auch das kann sehr effektvoll sein.

Lichterketten für innen und außen

Stimmungsvolle Lichtakzente sind in der Wohnung und an den Fenstern sehr schön, eignen sich aber auch an der Hausfassade und im Garten. Einen unschätzbaren Vorteil bringen kleine LED-Leuchten konstruktionsbedingt mit: Sie sind in der Regel wasserdicht und temperaturresistent, sodass sie innen und außen gleichermaßen ihre Pracht entfalten können. Selbst der Apfelbaum kann eine Lichterkette erhalten und bei der Familie, aber auch Passanten die Vorfreude verstärken.

Lichterwelten by e-Trado

Multichannel Produktplatzierung & Fulfillment für Start-Ups / Hersteller. Wir platzieren Ihr Produkt auf dem online Markt, steigern die Sichtbarkeit und verkaufen es.

Kontakt

e-Trado GmbH

Igor Adolph

Gewerbeallee 15-19

45478 Mülheim

0208 30 550 60 67

0208 30 550 60 66

igor.adolph@e-trado.com

https://etrado.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.