Der Unternehmer Dominik Kandlbinder vermittelt seine Kunden mit seiner Beratungsagentur ReFiDa stets an genau die richtigen Ansprechpartner

Dominik Kandlbinder weiß, dass die Menschen heutzutage mit verschiedenen Problemen zu kämpfen haben. Die steigenden Heizölkosten bereiten fast jedem Haushalt Kopfzerbrechen, KFZ-Finanzierungen sind vor allem mit negativem Schufa-Eintrag nicht leicht zu bekommen und einen Anwalt zu finden, mit dem die Zusammenarbeit klappt, kann zur Mammutaufgabe werden. Aus diesem Grund hat Dominik Kandlbinder die Beratungsagentur ReFiDa ins Leben gerufen, die ihre Kunden stets an genau die richtigen Fachkräfte vermittelt.

Inhalt:

– Was macht eine Beratungsagentur?

– Was ist der Unterschied zwischen einer Beratungsagentur und einem Business Consultant?

– In welchen Bereichen der Rechtsberatung kann Dominik Kandlbindes Unternehmen vermitteln?

– Warum ist es so schwierig, den richtigen Anwalt zu finden?

– Wo liegt derzeit das Problem im Bereich Energie und Heizöl?

– Wie hilft Dominik Kandlbinder bei der Heizölproblematik weiter?

– Wann kann Dominik Kandlbinder bei einer negativen Schufa weiterhelfen?

– Dominik Kandlbinder setzt auf persönlichen Kontakt

WAS MACHT EINE BERATUNGSAGENTUR?

Eine Beratungsagentur, wie sie von Dominik Kandlbinder geführt wird, hat die Aufgabe, ihre Kunden mit weiterführenden Spezialisten zu diversen Themengebieten zu vermitteln. Grundsätzlich können sich Beratungsagenturen auf verschiedene Gebiete spezialisieren. So fokussiert sich die von Dominik Kandlbinder gegründete Agentur ReFiDA zum Beispiel auf die Bereiche Rechtsberatung, Heizölbestellungen, Schulden- und Finanzberatung sowie KFZ-Finanzierungen und leitet ihre Kunden hier stets an die richtigen Adressen weiter. Dabei profitiert das Unternehmen von einem umfangreichen Netzwerk, das Dominik Kandlbinder durch seine jahrelange Expertise aufbauen konnte.

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINER BERATUNGSAGENTUR UND EINEM BUSINESS CONSULTANT?

Eine Beratungsagentur wird laut Dominik Kandlbinder oft fälschlicherweise mit einem Business Consultant oder einem entsprechenden Dienstleister verwechselt. Allerdings gibt es hier ein paar entscheidende Unterschiede. So bietet eine Beratungsagentur wie die ReFiDa zum Beispiel keine eigenen Dienstleistungen in den entsprechenden Bereichen an, sondern dient lediglich als Vermittler. Dominik Kandlbinder ist also dafür zuständig, den Kontakt zu Spezialisten herzustellen und administrative Aufgaben wie zum Beispiel wie die Zusammenstellung von Unterlagen oder Nachweisen für seine Kunden zu übernehmen.

IN WELCHEN BEREICHEN DER RECHTSBERATUNG KANN DOMINIK KANDLBINDERS UNTERNEHMEN VERMITTELN?

Dominik Kandlbinder profitiert von einem umfangreichen Netzwerk im Bereich der Rechtsberatung, durch das er seine Kunden grundsätzlich ohne Probleme an die richtigen, juristischen Ansprechpartner vermitteln kann. Besonders häufig erfolgen diese Vermittlungen, wenn es um das Gebiet des Arbeitsrechts geht. Egal ob Kündigung, Abmahnung, Lohn- und Gehaltsschwierigkeiten, Covid-19-Probleme oder sonstigen Problemen – für alle Belange findet Dominik Kandlbinder den richtigen Spezialisten. Aber auch in den Bereichen Erbrecht, Forderungsmanagement und Steuerrecht können seine Kontakte jederzeit weiterhelfen. Eine langwierige Suche nach dem passenden Rechtsanwalt ist demnach nicht nötig -wer ein Anliegen hat, braucht sich lediglich an Dominik Kandlbinders Unternehmen zu wenden, dass die Anfrage dann an einen zuständigen Fach- und Rechtsanwalt weiterleitet.

WARUM IST ES SO SCHWIERIG, DEN RICHTIGEN ANWALT ZU FINDEN?

Den passenden Anwalt zu finden ist nicht immer einfach, weiß Dominik Kandlbinder. Denn gerade bei schwierigen Themen wie dem Erbrecht oder Arbeitsrecht sind Vertrauen und Kompetenz hier das oberste Gebot. In der Welt der Rechtsberatungen sieht man manchmal den Wald vor lauter Angeboten nicht mehr, ganz zu schweigen von der finanziellen Problematik, denn nicht jeder Anwalt verlangt für die gleichen Leistungen auch dasselbe Geld. Dominik Kandlbinder hat es sich jedoch zum Ziel gesetzt, seine Kunden mit juristischen Fachkräften zu vermitteln, die sowohl in Bezug auf das Themengebiet als auch auf die Kapazitäten des Geldbeutels genau das richtige Angebot parat haben und sich durch eine langjährige Erfahrung und umfassende Expertise auszeichnen.

WO LIEGT DERZEIT DAS PROBLEM IM BEREICH ENERGIE UND HEIZÖL?

Energie ist schon lange ein Thema, mit dem sich Dominik Kandlbinder auseinandersetzt. Durch die aktuelle Krisensituation in der Ukraine hat sich die Situation allerdings nochmal um ein Vielfaches zugespitzt. Kaum jemand weiß, auf welche Heizsysteme er heutzutage noch setzen soll und vor allem diejenigen, die mit Heizöl versorgt werden, leiden unter den steigenden Preisen und der Rohstoffknappheit. Dominik Kandlbinder weiß daher, dass es für viele Menschen wichtig ist, einen Partner zu finden, der nicht nur zuverlässig, sondern auch günstig liefern kann und kann auch hier ein breites Portfolio an potenziellen Fachkräften vorweisen.

WIE HILFT DOMINIK KANDLBINDER BEI DER HEIZÖLPROBLEMATIK WEITER?

Dominik Kandlbinder vermittelt seine Kunden deutschlandweit an den günstigsten Heizöllieferanten und trägt dadurch zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung bei. Die Lieferungen erfolgen grundsätzlich innerhalb von 30 Werktagen und sind immer kostenlos, eine Gefahrenzulage ist im entsprechenden Preis bereits enthalten. Dominik Kandlbinders Kunden profitieren allerdings nicht nur von der Zuverlässigkeit der Händler, sondern auch davon, dass die Beratungsagentur nur die Partner vermittelt, die den günstigsten Preis in der entsprechenden Region anbieten.

WANN KANN DOMINIK KANDLBINDER BEI EINER NEGATIVEN SCHUFA WEITERHELFEN?

Ein negativer Schufa-Eintrag ist Dominik Kandlbinders Erfahrung nach für viele Menschen ein Schock. Schließlich geht dieses Ergebnis meist mit der Tatsache einher, dass es nahezu unmöglich ist, einen Kredit zu bekommen. Wer den Kredit dafür nutzen wollte, sich endlich den Wunsch nach dem langersehnten neuen Traumauto zu erfüllen, der hat jedoch Glück: KFZ-Finanzierungen sind nämlich auch ohne Schufaprüfung möglich, zumindest, wenn man den richtigen Ansprechpartner kennt. Dominik Kandlbinder kennt auch hier die richtigen Partner und kann seine Kunden an die richtige Adresse vermitteln. Bei Bedarf ist an dieser Stelle auch die Vermittlung zu passenden Finanz- oder Schuldenberatern möglich, die dem Kunden ganz allgemein aus seiner finanziellen Misere helfen können.

DOMINIK KANDLBINDER SETZT AUF PERSÖNLICHEN KONTAKT

Um in Dominik Kandlbinders Branche erfolgreich zu sein, ist persönlicher Kontakt das A und O. Denn sowohl für die Kunden als auch für die Geschäftspartner des Unternehmens ist es wichtig, dass eine vertrauensvolle Basis geschaffen wird. In diesem Zusammenhang bietet Dominik Kandlbinder die Erstgespräche, Anfragen und Ersttelefonate auch grundsätzlich kostenlos und ohne Verbindlichkeiten an und gibt seinen Kunden zudem die Möglichkeit, die Abrechnung über die Beratungshilfe, Prozesskosten- und Verfahrenshilfe, Rechtsschutzversicherung oder als Selbstzahlung laufen zu lassen.

Wer Fragen in Bezug auf Rechtsanliegen, Energieversorgung oder Finanzierungen hat, muss nicht lange nach einem passenden Ansprechpartner suchen. Die Beratungsagentur ReFiDa vermittelt ihre Kunden ohne Umwege zu den richtigen Spezialisten.

Firmenkontakt

Beratungsagentur ReFiDa

D. K.

Donaustaufer-Straße 46b

93059 Regensburg

+49 157 35947370

info@beratungsagentur-refida.de

https://www.beratungsagentur-refida.de/

