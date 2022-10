Der Fitnessstudio Vertragsabschluss ist nicht mehr so wichtig.

So werden Sie auch dann Ihre Fitness Kunden behalten, wenn die Kunden aus den

Konkurrenzanlagen abgewandert sind.

Viele Fitnessstudio Betreiber begehen einen ganz großen Fehler: Sobald der Vertrag unterschrieben ist, interessiert der Kunde nicht mehr.

Das kann nicht gutgehen. Die Zahl der Interessenten in Ihrem Verbreitungsgebiet ist nicht unbegrenzt groß, und es spricht sich schnell herum, dass der Service in Ihrer Fitnessstudio nicht groß ist. Die Qualität des Verkaufs zeigt sich auch darin, ob es Ihnen gelingt, den Kunden langfristig an sich zu binden. Zeigen Sie dem Kunden, dass Sie nicht an seinem Geld, sondern an einer langdauernden Partnerschaft interessiert sind. Fragen Sie immer wieder nach seinen Wünschen.

Hat der Kunde neue Bedürfnisse, dann befriedigen Sie diese. Hat er keine neuen Bedürfnisse, dann wecken Sie diese. So werden Sie auch dann Ihre Kunden behalten, wenn die Kunden aus den Konkurrenzanlagen abgewandert sind. Oder wenn Konkurrenzanlagen versuchen, Ihre Kunden abzuwerben.

Was sind Kundenbedürfnisse?

Ein interessante die Ihr Fitnessstudio die ersten Mal besuch hat sehr persönliche Bedürfnisse, das warum ist wichtig direkt zu fragen:

Was sind ihre Trainingsziele.

Möchte er alleine oder ein gruppe trainieren.

An welche Woche tage möchte er trainieren.

Das Trainingsziel ist sehr wichtig, denn Sie können ein Persönlich Trainingsstrategie Methode planen. Kunde lieben eine individuellen Trainings „Road map“, es zeigt von Ihr Fitnessstudio eine höhe Professionalität. Viele Kunde wollen in eine gruppe trainieren andere wolle alleine für sich trainieren, am besten bieten Sie beider Trainings Möglichkeiten. Ich habe immer 2x Woche Trainings Gruppen von 8 Teilnehmer auf der Fitness Geräte Fläche Angebot, die Themen waren: Shape Training, Slim Hour und Hard-Flex. Diesen Gruppen waren immer voll, wir haben jede Woche tag (von Montag bis Sonntag) Angebot, diese gruppen waren geleitet von Fitness Trainer die gerade dienst auf der Training Fläche gerade dienst gehabt. Organisieren Sie ein Konzept für Trainings Gruppen in den Fitness Raum, vergessen Sie nicht Ihr Konkurrenz vor Ort bietet solche Training Form nicht, Ich habe gezielt Werbung für diese Kunde gruppe gemacht mit den Titel: „Bei uns Trainieren Sie nicht alleine“.

Jede von uns hat ein persönlich Woche Entwurf die jede Woche sich wiederholt, ich musst bewusst planen, wenn ich zu Fitness Training komme, ich habe nach viele Statistik Beobachtung erkannt das die Kunde die am schnellst gekündigt haben waren die Kunde die keine feste Trainings tag gehabt. Das warum ist so wichtig feste trainingstage zu haben, die Group Fitness Kunden hat eine sehr niedriger Ausfallsquote.

Messen Sie regelmäßig die Kundenzufriedenheit

Die „Kundenzufriedenheit -Gradmesser“ ist eine Kundenumfrage, die pro Quartal für die Dauer von 30 Tagen durchgeführt wird. Beim Check-in wird den Fitnessmitgliedern eine Karte überreicht, auf der sie anonym folgende Bereiche mittels einer Skala von 1-6 beurteilen können:

Sauberkeit in den Umkleiden.

Trainings-Betreuung.

Gymnastikangebot.

Service im Rezeptionsbereich.

Zwei weitere Felder sollten den Fitness Mitgliedern die Möglichkeit für Lob bzw. Verbesserungsvorschläge offen zu lassen. Präsentieren Sie die daraus erstellte Statistik Ihren Mitarbeitern in einer gesonderten Besprechung und diskutieren Sie die Verbesserungskonzepte.

Entwickeln Sie eine kundenorientierte Kultur

Die erfolgreichen Unternehmen haben eine beieinander Erfolgsgeheimnis das ist: Customer first – Der Kunde steht an erster Stelle.

Die Strategie ist nicht kompliziert, Sie müssen (und Ihr Team) die Frage Selbst stellen – Was macht den Kunden glücklich? In die Antwort ist der Lösung für viele Problemen.

Meine Top 5 für ein Glücklich Fitnessstudio Kunde:

1- Beteiligen Sie ihr Kunde an der Fitnessstudio Community.

2- Feiern Sie den Trainings Erfolg Ihrer Kunden.

3- Pflegen und ersetzen Sie Ihre Fitnessgeräte.

4- Wenn Sie einen Fehler machen, entschuldigen Sie sich.

5- Seien Sie ein kreativer Problemlöser.

