Internet-Doctor.de: Frische Medizintipps für moderne Leute

Bad Homburg 29.09.2022: Im Juni 2022 startete der neue online Ratgeber www.Internet-Doctor.de mit Medizintipps für moderne Leute. Unter anderem werden aktuelle und innovative Therapien vorgestellt, aber auch hilfreiche Tipps für ein gesundes Leben. Ärzte kommen in Interviews zu Wort, die zum Nachlesen und als Video angeboten werden. Auch zur Ernährung und für Interessierte von Naturmedizin gibt es einiges zum Stöbern.

Schön aufbereitet und gut lesbar richten sich die Artikel des Ratgebers vor allem an Leser und Leserinnen über Fünfzig, jüngere werden aber auch fündig. Insgesamt in einer frischen Sprache verfasst, die sich leicht lesen lässt. Neben dem beratschlagenden Charakter dienen die Artikel, mit medizinischem Hintergrund, der Unterhaltung, daher wird auf das Verwenden von Fachbegriffen verzichtet. Der besondere Fokus des Ratgebers liegt in seiner Einfachheit und Prägnanz, um den Lesern und Leserinnen höchstmöglichen Komfort beim Lesen zu bieten.

Zugleich verweist der Internet-Doctor.de auf seine Partnerseite die Internet-Klinik.de, die bei konkreten medizinischen Fragen und Beschwerden die Facharztsuche erleichtert. Hier können Besucher der Portale sich bequem Fachärzte aus unserer Datenbank anzeigen lassen, die moderne Therapien und schonende Behandlungen anbieten. Das Ganze lässt sich mit wenigen Klicks auf ortsnahe Ärzte sowie auf bestimmte Fachrichtungen eingrenzen. Für eine schnelle und einfache Suche kann ein Ansprechpartner der Internet-Klinik.de per Telefon oder E-Mail kontaktiert werden. Dieser sucht gerne einen passenden Facharzt heraus. Auch ist es möglich, eine Videosprechstunde zu vereinbaren.

Die Arztsuche auf der Internet-Klinik.de und auch die Artikel auf dem Internet-Doctor.de sind gebührenfrei nutzbar.

