Thomas Fahlenbach erklärt, warum man in der Beauty-Branche derzeit auf Hyaluron setzt

Wer im Drogeriemarkt vor den Regalen für Gesichtspflegeprodukte steht, dem sticht vor allem ein Wort immer wieder ins Auge: Hyaluron. Fast jede namhafte Marke bietet Hyaluronseren oder -cremes an, allesamt mit dem Versprechen auf eine jüngere, frischere und glattere Haut. Doch was ist dran an dem Inhaltsstoff, für den so viel geworben wird? Kann Hyaluron tatsächlich das halten, was die Kosmetikfirmen versprechen? Thomas Fahlenbach ist Experte auf diesem Gebiet und gibt an dieser Stelle Aufschluss.

Inhalt:

– Was ist Hyaluron?

– Wie wirkt Hyaluron?

– Warum ist Hyaluron in so vielen Produkten enthalten?

– Welche Form von Hyaluron ist am sinnvollsten?

WAS IST HYALURON?

Hyaluron ist eine, mit Gel vergleichbare, Flüssigkeit, die laut Thomas Fahlenbach auf ganz natürliche Weise im menschlichen Körper vorkommt. So findet man Hyaluron zum Beispiel im Glaskörper des Auges oder in den Gelenken, aber auch in der Haut, wo es einen wichtigen Bestandteil des Bindegewebes darstellt. Hyaluron zeichnet sich nämlich durch seine feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften aus, allerdings lässt der natürliche Hyalurongehalt in der Haut etwa ab Mitte 20 kontinuierlich nach. Dies ist laut Thomas Fahlenbach der Grund dafür, dass sich Falten schneller eingraben können und die Haut trockener wird.

WIE WIRKT HYALURON?

Da der natürliche Hyalurongehalt in der Haut mit dem Alter nachlässt, lohnt es sich Thomas Fahlenbach zufolge, den Stoff extern zuzuführen. Das Hyaluron, das in Produkten wie Seren, Cremes oder Boostern enthalten ist, füllt in kurzer Zeit die Räume zwischen den Kollagenfasern und sorgt dadurch für ein pralleres, glatteres und frischeres Hautbild. Je nachdem, in welcher Konzentration und Zusammensetzung man Hyaluron aufträgt, kann entweder eine langfristige Wirkung erzielt werden, durch die die Haut mit Feuchtigkeit versorgt wird, oder eine kurzfristige Wirkung, die schnelle Abhilfe bei trockener Haut verschafft. Für den optimalen Effekt rät Thomas Fahlenbach, auf beide Varianten zurückzugreifen.

WARUM IST HYALURON IN SO VIELEN PRODUKTEN ENTHALTEN?

Hyaluron hat laut Thomas Fahlenbach viele positive Eigenschaften, da es sich dabei schließlich um einen natürlichen Stoff handelt. So ist es extrem unwahrscheinlich, dass sich allergische Reaktionen auf den Stoff zeigen, und die Anwendung ist in der Regel sehr einfach und unkompliziert, besitzt jedoch große Wirkung. Auch sogenannte Booster, bei denen Hyaluron direkt mit einer Nadel in die Haut injiziert wird, erfreuen sich heutzutage ausgesprochener Beliebtheit. Dadurch wird nämlich ein natürlich verjüngtes Hautbild erzielt, ohne dass die Mimik wie zum Beispiel bei Botox-Behandlungen, eingeschränkt wird. Wie Thomas Fahlenbach erklärt, ist Hyaluron also ein Stoff, der für jede Person geeignet ist.

WELCHE FORM VON HYALURON IST AM SINNVOLLSTEN?

Ob man sich für Cremes, Serum oder eine Booster-Injektion entscheidet, hängt in den Augen von Thomas Fahlenbach ganz davon ab, welches Ergebnis man wünscht. Die sichtbarsten Effekte erzielt man mit dem Booster, wohingegen Seren und Cremes eine sanftere Variante darstellen und auch mit einem geringeren Budget vereinbar sind.

Thomas Fahlenbach beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Hyaluronsäure und dem Thema Genanalysen. Seine langjährige Erfahrung und Expertise in diesen Bereichen machen ihn zu eine, kompetenten Ansprechpartner. Thomas Fahlenbach ist Gründer von TF SelectiveMedicalCare – Ein Anbieter für hochwertiges Hyaluron. Dabei verfolgt TF SelectiveMedicalCare nicht den Ansatz „one fits all". Bei SelectiveMedicalCare steht der individuelle Bedarf im Vordergrund, denn jede Haut ist anders. SelectiveMedicalCare setzt somit stattdessen auf individualisierte Produkte auf Grundlage einer vorausgegangenen Genanalyse.

https://selectivemedicalcare.com/

https://thomas-fahlenbach.de/

https://thomas-fahlenbach-hyaluronsaeure.de/

https://thomas-fahlenbach-genanalysen.de/

