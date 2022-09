Damit es dem Wellensittich gut geht – auf den richtigen Vogelkäfig kommt es an

Immerhin gut eine Million Haustierbesitzer in Deutschland haben mindestens einen Vogel – als Haustier. Damit es den gefiederten Lieblingen gut geht, ist weit mehr als der passende Vogelkäfig nötig.

Winsen, 27.09.2022 – Bird-Shop bietet Vogelkäfig-Vergleich für Wellensittiche

Das Webportal www.Bird-Shop.de bietet einen Vogelkäfig-Vergleich gängiger Modelle. Angemessene Größe und Gitterabstand bilden die Grundlage einer artgerechten Unterkunft. Alle Vogelkäfige sind mit Hinblick auf ihre Eignung für Wellensittiche bewertet. Daneben bietet der Shop passende Ausstattung, Spielzeuge für Vögel, Geschenkideen für Vogelliebhaber und Schmuck mit Vogelmotiven. Alle Produkte können über einen Link direkt erworben werden.

Ein gutes Zuhause für den Liebling – artgerechte Haltung mit passendem Wellensittich-Käfig

Schätzungen gehen von ca. 3 – 4 Millionen Vögeln als Haustiere in deutschen Haushalten aus, davon sind mehr als die Hälfte Wellensittiche. Mit einem Vogelkäfig-Vergleich hilft der Bird-Shop, das richtige Modell für Wellensittiche zu finden. Vogelkäfige ab 80 cm Breite bis zu Zimmer-Volieren über 180 cm Abmessung sind mit ihren Besonderheiten gelistet und ausgewertet. Mitunter sind Kleintierkäfige geeignet, hier werden Tipps für eine Anpassung an die Vogelhaltung gegeben.

Kleinere Modelle sind als Krankenkäfige eingestuft. Am beliebtesten für die Unterkunft ist ein Wellensittich-Käfig mit 100 oder 120 cm Breite. Größere Abmessungen sind die bessere Wahl für Haustiere, hier kommt es auf den Gitterabstand an. Damit sich Wellensittiche nicht einklemmen und verletzen darf dieser höchstens 1,3 cm betragen.

Spezielle Eigenschaften wie Material, Farbe der Gitter oder Beschaffenheit des Gitternetzes, Platzierung der Türen oder vorhandene Einschubfächer sind in den Vergleich mit einbezogen. Vor- und Nachteile zur Nutzung als Vogelvoliere für Wellis & Co. sind explizit aufgelistet. Das Fazit geht auf Besonderheiten des jeweiligen Käfigs ein, ist z.B. eine Ausbesserung ratsam, kann er gut gereinigt werden, gibt es Alternativen.

Wichtig und oft vernachlässigt, ist eine optimale Standhöhe des Vogelkäfigs, mindestens in Augenhöhe zu den menschlichen Besitzern, darüber hinaus werden Hinweise zur Haltung der Vögel gegeben, z.B. benötigen Wellensittiche selbst bei der Unterkunft in Zimmervolieren regelmäßig Freiflug im Zimmer.

Informationen zur artgerechten Haltung und weitere Artikel auf Bird-Shop

Zusätzlich zum Vogelkäfig-Vergleich bietet der Shop eine breite Auswahl an diverser Ausstattung für Vogelkäfige an. Dieser Bereich ist nicht auf Wellensittiche beschränkt, auch für Papageien oder Kanarienvögel gibt es Sitzstangen aus verschiedenen Materialien, Schaukeln, Futternäpfe und Spielzeuge. Für Wildtiere werden Nistkästen und Futterspender angeboten.

Das Info-Portal bietet über den Vogelkäfig-Vergleich hinaus weitergehende Informationen für eine artgerechte Haltung. Unterteilt ist es in Ratgeber die Einrichtung des Käfigs, Empfehlungen zur Reinigung sowie zum verwendeten Einstreu. Für den Krankheitsfall des Haustiers gibt es Tipps für gesonderte Käfige und Transport. Alle Informationen werden zusätzlich als kostenloses E-Book zum Download bereitgestellt.

Unterteilt in Accessoires, Kleidung und Dekoration für die Wohnung oder den Garten werden Geschenkideen für Vogelliebhaber angeboten. Weiterhin gibt es eine Auswahl an Schmuck mit Motiven aus der Vogelwelt in Silber oder Modeschmuck.

