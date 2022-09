Vermögenskonzepte in Hamburg baut auch Ihr Vermögen gemeinsam mit Ihnen auf.

Bei dem Thema Geld empfinden viele Menschen schnell Beklemmungen. Jacek Tomas Rozanski nicht. Der Hamburger Finanzexperte hat sein Werk von Grund auf gelernt und weiß, wie er seinen Klienten die Sorgen rund ums Geld nehmen kann. Pflichtbewusst und integer arbeitet die VERMÖGENSKONZEPTE an einer finanziell sicheren Zukunft ihrer Klientel. „Wir wollen dafür sorgen, dass Sie beruhigt schlafen können.“, so der Geschäftsführer.

Mit seiner Firma VERMÖGENSKONZEPTE hat der Hanseat einen neuen Beruf geschaffen: Den Vermögensplaner. Denn laut Rozanski sind Wohlstand und Lebensqualität planbar. Der Clou dabei, ist die Mischung aus einer interaktiven Nutzung von Finanzplanungswerkzeugen, risikoadjustierten Vermögensstrategien und einer klassischen Vermögensverwaltung. Die Vermögenskonzepte hat sich der Vermögensplanung verschrieben und verspricht, dass sie für ihre Kunden die passenden Investments findet. Um das zu gewährleisten, wird das gesamte finanzielle Portfolio der Interessenten analysiert. So bleiben Kunden vor unangenehmen Überraschungen bewahrt. Auf Diskretion ist dabei stets Verlass.

Kompetenz, Erfahrung und Sicherheit sind die Werte, die dem Hamburger Unternehmen am Herzen liegen. So werden vorsichtig Gewinne erzielt und nachhaltig vermehrt. Schnellschüsse gibt es bei der VERMÖGENSKONZEPTE nicht. Mittels durchdachter Analysen und mathematischer Modelle verspricht das Unternehmen für jeden das passende Investment zu finden. Dabei wird sich stets auf den eigenen Ehrenkodex berufen. Werte wie Integrität, Loyalität und Verbindlichkeit, fließen in jedes Geschäft mit ein. Der offene und ehrliche Umgang mit den Klienten ist die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Neben der Analyse der finanziellen Begebenheiten, geht Rozanski auf den Menschen an sich ein. In einem ausführlichen Kennenlernprozess arbeitet Herr Rozanski mit seinen Klienten daran die Ziele herauszuarbeiten. Denn nur so lässt sich ein genauer Plan für die finanzielle Zukunft erstellen. Wollen Sie eine unbeschwerte Rente haben, früherer in den Ruhestand gehen können oder schon heute ein gutes Leben im Hier und Jetzt führen? Bei der VERMÖGENSKONZEPTE werden die Wünsche und Ziele der Klienten klar ausformuliert. Anschließend werden, mittels einer holistischen Herangehensweise, die gesamten Vermögenswerte der Klienten analysiert. Einnahmen, Ausgaben und eine Entwicklung des Lebensstils fließen in die Kalkulation mit ein. Aufgrund dieser Daten werden Vermögenskonzepte erstellt, die den Klienten nachhaltig zu mehr Wohlstand verhelfen. Auf Wunsch wird das Vermögenskonzept auch generationenübergreifend erstellt. So hilft die Vermögenskonzepte Ihnen auch beispielsweise bei Erbschaftsangelegenheiten oder der Nachlassplanung.

Die Investitionspläne der Vermögenskonzepte werden risikoavers entwickelt, umgesetzt und betreut, wobei die Wünsche der Kunden stets berücksichtigt werden. Auch in Krisenzeiten soll das Vermögen wachsen. Trotz der aktuellen Inflation ist der Geschäftsführer zuversichtlich, dass seine Kunden weiterhin ihre gewohnten Erträge erhalten werden. Bisher konnte Rozanski die Quoten und Vorgaben seiner Klienten immer erfüllen.

Jacek T. Rozanski kann, mit seinen 25 Jahren an Erfahrung und einer Vielzahl zufriedener Kunden, auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. Damit gibt sich der Unternehmer jedoch nicht zufrieden und sagt: „Wir sind noch lange nicht am Ende. Vielmehr ist dies der Aufbruch in die Zukunft.“

Kürzlich hat die Webseite der Vermögenskonzepte einen neuen Look erhalten. Hier können sich Interessierte über die Angebote des Unternehmens informieren und direkt in Kontakt treten.

Wer ein kleines Vermögen besitzt oder sich ein solches aufbauen möchte, ist bei der Vermögenskonzepte in sicheren Händen. Hier ist jeder ein willkommener Gast und zu einem kostenlosen Kennenlerntreffen, inklusive erster Portfolioanalyse, eingeladen.

Ihre Kanzlei für Vermögensplanung. Ihre VERMÖGENSKONZEPTE in Hamburg mit Hinblick auf Risiko und Rentabilität im Fokus. Für nachhaltigen, langfristigen und generationsübergreifenden Vermögenserhalt & Aufbau.

Firmenkontakt

VERMÖGENSKONZEPTE GmbH & Co. KG

Jacek Tomas Rozanski

Bachstrasse 50

22083 Hamburg

040 4414029 0

040 4414029 70

info@vermoegenskonzepte-hamburg.de

https://vermoegenskonzepte-hamburg.de/

