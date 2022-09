Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Friesendolch“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein Mitglied einer alten ostfriesischen Familie liegt ermordet am Borkumer Strand. Die Tatwaffe: ein seltener Zierdolch einer rivalisierenden Familie! Sollte eine Liebesverbindung gestoppt werden?

In dem neuen aufregenden Ostfrieslandkrimi von Sina Jorritsma muss das bekannte Ermittlerduo der Nordseeinsel einen Vorfall aus der Vergangenheit hervorholen: der Konflikt zwischen der Familie Fallena und der Familie Rudinga. Probleme, die aus einer längst vergangenen Zeit stammen, in der beide Familien die Häuptlinge von Ostfriesland stellten. Mona Sander und Enno Moll ermitteln …

Zum Inhalt von „Friesendolch“:

»Diese Ex-Häuptlinge haben wirklich nicht alle Tassen im Schrank!«

Lübbo Fallena, Mitglied einer alten ostfriesischen Häuptlingsfamilie, liegt ermordet am Strand von Borkum. Die Mordwaffe ist ausgerechnet ein wertvoller Zierdolch der verfeindeten Familie Rudinga.

Die Borkumer Kommissare Mona Sander und Enno Moll fühlen sich wie in der Zeit versetzt, denn der Konflikt zwischen den Fallenas und Rudingas stammt aus Tagen, als Häuptlinge in Ostfriesland noch das Sagen hatten. Musste der verliebte junge Mann sterben, weil er gerade aus längst überholten jahrhundertealten Traditionen ausbrach? Wollte der Mörder eine Verbindung zwischen Liebenden aus verfeindeten Sippen um jeden Preis verhindern?

Es ist kein gewöhnlicher Mordfall, und die ostfriesischen Kommissare müssen damit rechnen, dass ihnen bei der Ermittlungsarbeit jede Menge Knüppel zwischen die Beine geworfen werden …

In der Ostfrieslandkrimi-Reihe mit den Borkumer Inselkommissaren Mona Sander und Enno Moll sind jetzt neunundzwanzig spannende Bände erschienen.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden. „Friesendolch“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „Friesendolch“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0BFNW7YNW/ sowie eine Leseprobe auf https://www.weltbild.de/artikel/ebook/friesendolch-ostfrieslandkrimi-mona-sander-und-enno-moll_38956738-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

